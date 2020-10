Der neue alte Gasthof

Am 1. November will der neue Pächter Denny Thoms (Mitte) die Türen des Gasthofs öffnen. Sehr zur Freude der Genossenschaftsvorstandsmitglieder Steffen Florin, Hans-Hermann Ruschmeyer und Claus Aselmann (v.l.).

Fintel – Die Gastronomie-Branche hat schwierige Wochen und Monate hinter sich, und für einige Betriebe bedeutete die durch die Pandemie-Situation entstandene wirtschaftliche Lage das Aus. Für den alten Gasthof in Fintel einen neuen Pächter zu finden, schien eine entsprechend schwierige Aufgabe zu sein. Das ist dem Vorstand der Genossenschaft gelungen, die sich im vergangenen Jahr gegründet hatte, um den Erhalt der Gaststätte zu sichern. Der neue Betreiber Denny Thoms nimmt dort Anfang November den Betrieb auf. In der vergangenen Woche hat er den Mietvertrag für den Gasthof samt zugehöriger Wohnung unterzeichnet.

Mehr als 100 Jahre ist der Gasthof Röhrs nun schon Zentrum des dörflichen Miteinanders in Fintel. Allerdings stand seit Mitte vergangenen Jahres fest, dass die Inhaber, das Ehepaar Jutta und Herbert Petersen, sich aus Altersgründen zurückziehen. Weil das Schicksal der Lokalität lange Zeit ungewiss war, haben sich einige Finteler Bürger dazu entschlossen, diese zu retten. Bereits Ende Oktober haben sich 13 Bürger zur Initiativgruppe „Dorfmitte Fintel“ zusammengeschlossen. Ziel war die Gründung einer Genossenschaft, um das Haus zu kaufen und den Betrieb mit einem neuen Pächter zu sichern. Die Genossenschaft hat sich dann auch gegründet und zählt 220 Mitglieder. Den Vorstand bilden Hans-Hermann Ruschmeyer, Steffen Florin und Claus Aselmann. Für den Erwerb samt Nebenkosten wie Maklercourtage, Notarkosten und die Grunderwerbssteuer wurden 510 000 Euro veranschlagt. Die Finanzierung sollte durch Genossenschaftsanteile gedeckt werden, die Interessierte für 1 000 Euro das Stück erwerben können. Bisher seien davon 370 verkauft worden, so Ruschmeyer.

Am 2. Juni habe die Genossenschaft dann den Gasthof übernommen und sei seither auf der Suche nach einem geeigneten Pächter. „Wir hatten rund zehn Bewerber, allerdings hat Corona die Suche ziemlich erschwert“, erklärt Ruschmeyer. „Glücklicherweise haben wir mit Denny Thoms einen zuverlässigen neuen Betreiber gefunden“. Thoms war zuvor Wirt im „Smedhus“ in Insel und kann es kaum erwarten, endlich seinen neuen Gästen die Türen zu öffnen. „Ich wohne in Fintel und habe dadurch die Bewegung rund um den Gasthof mitbekommen. Ich fand das Vorhaben total spannend und bin auch zur Gründungsversammlung erschienen, wo mich das Konzept begeistert hat. Danach habe ich mir das Objekt angeguckt und wusste, dass das genau das richtig für mich ist“, so Thoms.

Die Eröffnung erfolgt bereits am 1. November, dann unter dem neuen Namen „Gasthof Fintel“. Um rechtzeitig zu starten, stünden jetzt noch schnell die ersten Renovierungen an. Im vorderen Raum wird der Fußboden neu verlegt, es gibt eine neue Möblierung, es kommt ein anderer Tresen und generell soll das Erscheinen ein klein wenig moderner wirken, so Thoms. Noch dazu wurden bereits ein weiterer Gasherd mit zusätzlich sechs Kochstellen und zum Warmhalten der Speisen ein zusätzlicher Konvektomat angeschafft, um eine größere Anzahl von Gästen bewirten zu können. Auf der Speisekarte stehen insbesondere deutsche Küche mit Wild- und Heidespezialitäten.

Generell freue sich der neue Pächter über die vielen Möglichkeiten. „Ich möchte unbedingt Veranstaltungen machen! Sobald Corona es ermöglicht, möchte ich gerne Events für die ältere Generation über 40 machen, da es hier nur so wenige Angebote gibt“. Er selber sei ein großer Freund von Konzerten und möchte daher kulturell einfach mehr bieten. Ein großer Zukunftsplan sei es außerdem einen Biergarten draußen anzulegen. Dort hätten die Gäste dann später die Möglichkeit bei gutem Wetter die Seele baumeln zu lassen und einen schönen Abend zu verbringen.

Gemeinsam mit der Genossenschaft erhoffe er sich nun einen guten Start und zählt auf die Teilnahme der Gäste. „Die aktuelle Situation ist bekanntermaßen nicht einfach für uns Gastronomen, weshalb wir auf Gäste angewiesen sind und uns über jeden Besuch freuen“ so Thoms. Generell erleichtere der große wie auch der kleine Saal die Einhaltung der Corona-Auflagen und helfe, das Infektionsrisiko zu minimieren.

Zur Eröffnung am Sonntag, 1. November, seien alle Gäste herzlich willkommen ab 11 Uhr am Sektempfang teilzunehmen. Auch bestehe weiterhin die Möglichkeit, Genossenschaftsanteile zu kaufen, um das Vorhaben zu unterstützen.