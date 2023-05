Der Friedhof in Lauenbrück hat nach 16 Jahren Provisorium ein neues Tor

Von: Marié Detlefsen

Horst Milbrodt (v.l.), Jochen Intelmann, Markus Krenz, Gerd Stünkel und Klaus Miesner weihen das neue Tor ein. © Detlefsen

Die Sanierung des Friedhofs Lauenbrück geht endlich voran. Das neue Eingangstor hat die Gemeinde am Samstag eingeweiht, auch die Renovierung der Kapelle ist derzeit in Planung. Unterdessen haben die Verantwortlichen einen neuen Platz für das Mahnmal gefunden.

Lauenbrück – Das Tor zum Friedhof Lauenbrück kann sich sehen lassen – denn es ist funkelnagelneu. Am Samstag haben es Bürgermeister Jochen Intelmann (SPD) und Vertreter der Gemeinde eingeweiht. Vor einigen Jahren hatte man festgestellt, dass die Rehe aus dem angrenzenden Schulwald immer wieder auf den Friedhof gelaufen sind. Daraufhin wurde ein Drahtzaun um das Gelände verlegt und eine große Hecke drumherum gepflanzt. Allerdings hielt dies die Rehe nicht von ihrem Treiben ab, da sie immer noch ohne Probleme über das niedrige Eingangstor springen konnten. Als Übergangslösung hatte man eine Baustoffplatte an der Tür befestigt. „Eigentlich sollte die Platte nur eine Notlösung für ein paar Wochen sein“, so Intelmann. „Letztlich hing die Platte für rund 16 Jahre an Ort und Fleck.“

Vor zwei Jahren hatte dann schließlich der damalige stellvertretende Bürgermeister Arne Homfeldt (CDU) den Friedhofausschuss übernommen und beschlossen, dass es mit dem Provisorium so nicht weitergehen kann. Daraufhin hat er sich mit Gerd Stünkel, welcher bereits das alte Friedhofstor errichtet hatte, und Markus Krenz zusammengesetzt, um ein Konzept für einen neuen Eingang zu entwickeln. Im November hatte Stünkel die Fertigstellung des neuen Tors beendet. Witterungsbedingt konnte das Tor dann erst in diesem Frühjahr von Krenz eingesetzt werden, welcher dafür die Steinpfosten weiter hochgemauert hat. „Die beiden haben das unentgeltlich und ehrenamtlich geleistet. So etwas ist nicht selbstverständlich und das Ergebnis sieht wirklich toll aus“, freut sich Intelmann. Als Dankeschön des Rates und der Gemeinde Lauenbrück bekamen beide einen Präsentkorb überreicht.

Das neue Tor ist ein erster Schritt der Teilsanierung

Das neue Eingangstor stellt aber nur den ersten Schritt der Teilsanierung des Friedhofs dar. In diesem Jahr soll noch die Kapelle renoviert werden und das Mahnmal einen neuen Standort bekommen. Letzteres befindet sich seit den 1970er-Jahren am jetzigen Ort und erinnert dort an die Toten aus den beiden Weltkriegen. Auch ein Findling, der an den Tag der Deutschen Einheit erinnert, befindet sich auf dem etwas abgelegenem Platz. Nun soll das Denkmal samt Platten und Kreuz auf eine freie Grünfläche am Eingang des Friedhofs umziehen. Die Platten mit Inschrift liegen dann nicht mehr auf den Boden, sondern in einem Halbkreis angewinkelt. Eine weitere Idee sei es, zusätzlich den Zwischenraum mit Kies oder Schotter auszulegen. Ein Problem sieht Klaus Miesner (CDU) allerdings im Transport des Mahnmals: „Das Kreuz wiegt mit Fundament gute drei Tonnen, dafür muss erst einmal ein geeigneter Bagger gefunden werden, der auch durch das Eingangstor des Friedhofs passt.“

Auch die Natursteinplatten sind mit etwa 300 Kilo nicht leicht anzuheben. Doch Krenz und Stünkel sind zuversichtlich, auch dieses Vorhaben zu meistern und haben angeboten, sich dem Umzug des Denkmals anzunehmen. Intelmann verwies im Anschluss daraufhin, dass es diesmal aber nicht im Rahmen einer ehrenamtlichen Arbeit stattfinden soll, sondern im Auftrag der Gemeinde.

Der Grund für die Standortverschiebung ist der Bau der neuen Grundschule. Der dann frei werdende Platz soll dem Pausenhof zugeschlagen werden. Noch dazu sei die jetzige Lage nicht sonderlich attraktiv. „Auf dem Friedhof kämen die Gedenksteine viel besser zur Geltung. Gerade wo Krieg wieder ein aktuelles Thema ist, ist es wichtig darauf aufmerksam zu machen und der Schule kommt der neue Platz nur zu Gute“, so Intelmann. Auch der Findling soll ein neues Zuhause finden – eine beliebte Idee sei die Setzung vor das Gemeindehaus.

Sanierung der Kapelle steht noch aus

Als letzter Schritt fehle schließlich nur noch die Sanierung der angrenzenden Kapelle. Diese sei laut Intelmann schon im Gange: „Beschlossen sind Malerarbeiten, neue Fenster sowie Fliesenarbeiten. Derzeit warten wir noch auf die Ausschreibungsergebnisse und sind überzeugt davon, dass die Sanierung noch in diesem Jahr angegangen und eventuell sogar abgeschlossen werden kann.“