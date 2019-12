Gemeinderat Fintel beschließt Verkauf des Kindergartens an die Samtgemeinde

Der Deal ist perfekt

+ © Warnecke Der Kindergarten „Vintloh-Zwerge“ gehört nicht mehr länger der Gemeinde Fintel. © Warnecke

Fintel - Der Handel ist perfekt: Einstimmig hat der Rat der Gemeinde Fintel in seiner Sitzung am Donnerstagabend einen Schlussstrich unter den von ihm angestrebten Verkauf des örtlichen Kindergartens gesetzt. Damit gehen Gebäude, Grundstück, Inventar und das Nachbargelände (Schneverdinger Straße 38) in den Besitz der Samtgemeinde über. Unterm Strich 731 500 Euro muss sie dafür an die Finteler überweisen. „Da die Samtgemeinde schon seit einigen Jahren Betreiberin der Kita ist, waren wir uns einig, die Liegenschaft an sie auch zu veräußern“, erläuterte Fintels stellvertretender Bürgermeister Steffen Florin (CDU).