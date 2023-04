Atlas von der Wehl will wachsen

Von: Judith Tausendfreund

Zahlreiche Baumaschinen stehen auf dem Gelände. Sie sollen in Zukunft in einer Servicewerkstatt komfortabler als bisher auf Vordermann gebracht werden. © Tausendfreund

Das Unternehmen plant eine neue Halle, doch der Bebauungsplan fehlt. Dieser Umstand führt dazu, dass nun nicht nur der Bauantrag, sondern auch der Bebauungsplan erstellt werden muss.

Lauenbrück – 1965 eröffnete Burghard von der Wehl ein Atlas-Verkaufsbüro in Lauenbrück. Ob er damals schon wusste, dass er mit diesem Schritt den Grundstein für eine ziemliche Erfolgsgeschichte legte, ist fraglich. Fest steht jedoch, dass das Unternehmen sich seitdem stets weiterentwickelt hat und heute – 58 Jahre später – als Von der Wehl Unternehmensgruppe firmiert.

Mehr als 200 Mitarbeiter beschäftigt das Familienunternehmen inzwischen. Kerngeschäft ist ein Miet- und Verkaufsangebot in Sachen Baumaschinen. Der Standort in Lauenbrück ist mittlerweile einer von insgesamt vier Standorten und hier will Atlas von der Wehl weiter wachsen.

Um das zu realisieren, wurde jüngst vom Unternehmen ein Bauantrag gestellt, dieser soll den Bau einer weiteren, 15 Meter hohen Halle ermöglichen. Auf Rückfrage erläutert das Unternehmen, das eine Servicewerkstatt entstehen soll. Gute 42 Meter Länge und 30 Meter Breite sind geplant. „Wir sind ein wachsender Betrieb und räumlich an unserer Kapazitätsgrenze angelangt, wir wollen investieren“, erklärt ein Sprecher des Unternehmens. Es seien sehr große Maschinen, mit denen hier gearbeitet werde. „Wir wollen mit dem Neubau auch unsere Mitarbeiter wertschätzen und für ergonomische Arbeitsplätze sorgen“, so der Sprecher weiter.

Bislang besteht für die Fläche kein Bebauungsplan

Das Thema stand nun auch auf der Agenda des Bauausschusses. Und zwar, weil es wohl weiteren Planungsbedarf mit Blick auf die schon seit Jahrzehnten genutzte Gewerbefläche gibt. Denn nachdem das Unternehmen den Bauantrag für die geplante Werkstatthalle gestellt hat, kam die Sache zunächst einmal ins Stocken: „Der Landkreis hat festgestellt, dass es für die Fläche zwar einen Flächennutzungsplan, aber keinen Bebauungsplan gibt“, berichtete Wolfgang Rosenbrock als Vorsitzender des Lauenbrücker Bau- und Planungsausschusses. Das könne so nicht bleiben, daher habe die Firma nun auch die Aufstellung des B-Plans beantragt. „Das umfasst die gesamte Fläche, auch das benachbarte Autohaus Hesse ist betroffen“, ergänzte Lauenbrücks Bürgermeister Jochen Intelmann (SPD).

Auf dem benachbarten Gelände befindet sich die Firma Autoservice Hesse, die von der Erstellung der neuen Pläne auch betroffen ist. © Tausendfreund

Im Rahmen der B-Plan-Erstellung soll die Grundflächenzahl ausgeweitet werden. Die Betriebsleiterwohnung, die sich auf dem Gelände befindet, soll Bestandschutz erhalten, auch das Zukunftsthema Photovoltaik wird im noch zu erstellendem Plan gleich mitgedacht werden, erklärte Intelmann ergänzend. Er skizzierte einen groben Zeitplan: Nach diesem könnte es schon im Herbst zur immer notwendigen Abwägung aller Interessen kommen. Wenn dann wiederum alles so verläuft, wie sich die Beteiligten das vorstellen, kann es noch in diesem Jahr einen entsprechenden Satzungsbeschluss geben. „Kosten entstehen der Gemeinde nicht“, betonte der Bürgermeister. Diese würden vom Unternehmen getragen werden. Weitere Details standen zum Zeitpunkt der Ausschusssitzung noch nicht fest.

Planungsrechtliche Grundlage muss hergestellt werden

Das Unternehmen Atlas von der Wehl kann nicht so recht erklären, wie es zu dem fehlenden Bebauungsplan gekommen ist. Schon in der Vergangenheit habe man andere Baumaßnahmen beantragt und durchgeführt, ohne dass es entsprechende Nachfragen gab. „Wir sind weiter gewachsen. Wie es zu der jetzigen Situation gekommen ist, erschließt sich uns nicht“, so der Sprecher.

Das Rätsel aufklären kann indes der Landkreis: Bisher wurden die Betriebe und deren Erweiterungen als „sonstige Vorhaben im Außenbereich“ genehmigt. Gegriffen hat eine Regelung, die sich auf die „bauliche Erweiterung eines zulässigerweise errichteten gewerblichen Betriebs“ im Außenbereich bezieht. Bei den aktuellen Erweiterungsabsichten handelt es sich nicht mehr um Vorhaben, die auf dieser Grundlage weiterhin genehmigt werden können, erläutert Sprecherin Christine Huchzermeier. Stattdessen besteht nun die Notwendigkeit, eine planungsrechtliche Grundlage herzustellen.

So oder so, das Unternehmen begrüßt es, wenn am Ende die geplante Baumaßnahme schnell realisiert werden kann, „wir freuen uns, wenn jetzt alles schnell geht“, heißt es von dieser Seite aus.

Im Bauausschuss wurde abschließend noch überlegt, ob in diesem Fall – also wenn nun ein neuer Bebauungsplan aufgestellt wird – eine Infrastrukturabgabe an die Samtgemeinde fällig wird. Allerdings, so einigte man sich schnell, wird das wohl nicht der Fall sein, da durch die Maßnahme keine weiteren Neubürger zuziehen werden, sodass auch keine Infrastruktur ausgebaut werden muss. Am Ende stimmten alle Mitglieder dem notwendigen Aufstellungsbeschluss, der unter dem Namen „Stemmer Berg“ geführt wird, einstimmig zu.