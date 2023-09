Fröhliche Bande im Katzenhaus in Helvesiek

Sie suchen bald ein neues Zuhause: Eine muntere und verspielte Bande im Katzenhaus der Tierhilfe Rotenburg. © Kreib

Zu Besuch im Katzenhaus in Helvesiek der Tierhilfe Rotenburg: Tjark krabbelt vorsichtig aus seinem Kuschelkörbchen. Der Kater ist erst seit wenigen Tagen auf den eigenen Samtpfoten unterwegs. Seine Katzenmutter Tiffany zeigt Birgit Schmidt-Michaelis sehr genau, was sie will: Eine ordentliche Portion Nassfutter. „Tiffany hat keine Zähne mehr, Trockenfutter geht daher nicht“, sagt die ehrenamtliche Katzenbetreuerin der Tierhilfe.

So niedlich das tierische Gewusel in den Zimmern des Katzenhauses ist – der Grund, warum die Tiere dort untergebracht sind, ist traurig: unkontrollierte Vermehrung, sehr oft auf Höfen. Kerstin Cordes vom Vorstand der Tierhilfe hat aktuelle Zahlen parat: Neben den neun Stubentigern im Katzenhaus sind 30 in privaten Pflegestellen untergebracht. „In diesem Jahr haben wir insgesamt schon 72 Tiere aufgenommen“, sagt die Tierfreundin. Zahlen, die die Ehrenamtlichen, jenseits ihrer Zuneigung zu Katzen, unerfreulich finden. Viel zu viele Tiere laufen unkastriert frei herum, vermehren sich unkontrolliert und werden bei Krankheiten nicht behandelt. „Manchmal müssen wir sogar noch Überzeugungsarbeit leisten, damit wir die Streuner einfangen dürfen“, so die Rotenburger Tierschützerin.

Man merkt, dass sich die Kleinen über jede Zuwendung freuen

Schmidt-Michaelis gehört zum Team der Ehrenamtlichen, die in Helvesiek die Tiere versorgen: Füttern, sauber machen und bespaßen. „Die freuen sich über Zuwendung“, sagt sie. Ihre Vereinskollegin Cordes, die auch im Vorstand der Tierhilfe sitzt, ist mehr für das Organisatorische zuständig und ist Expertin, wenn es darum geht, Streuner einzufangen – was häufig vorkomme.

Der kleine Tjark erkundet neugierig seine Welt. © -

Von Tiffany und Tjark geht es ins nächste Zimmer im Obergeschoss des Katzenhauses. Diese beiden Jungtiere dort sind noch etwas schüchtern. Bei einem Leckerli werden sie aber ein wenig zutraulicher. Eine niedliche Katzenbande lebt derzeit im Erdgeschoss. Kaum geht die Tür auf und die beiden Katzenfreundinnen greifen zum tierischen Spielzeug, beginnt die ausgelassene Toberei. Die Bespaßung kommt sehr gut an.

Die Tierhilfe soll eigentlich nur eine Durchgangsstation sein. Katzen und Kater kommen in der Regel in die Vermittlung. „Wir achten darauf, dass Mensch und Tier gut zusammenpassen“, sagt Cordes. Anrufen, Katze abholen und fertig, das läuft bei der Tierhilfe nicht. „Wir schauen genau hin“, betont die Tierschützerin.

Die Gebühren für die Vermittlung eines Tieres sind gerade angehoben worden. Sie liegen zwischen 100 und 180 Euro. Für die höhere Summe sind die Tiere komplett geimpft und auch kastriert. „Wenn die Katzen gesund bleiben, müssen die neuen Besitzer erst einmal nicht zum Tierarzt“, so Vorstandsmitglied Cordes. Das sei vor allem gut, wenn die Stubentiger noch etwas scheu seien und das Einfangen daher ein ziemliches Unterfangen wäre.

Die Tierarztkosten sind deutlich gestiegen

Die Tierhilfe lebt ausschließlich von Spenden und Mitgliedsbeiträgen. Der Verein bekommt die gestiegenen Tierarzthonorare zurzeit deutlich zu spüren – daher auch die Anhebung der Vermittlungsgebühren. „In diesem Jahr sind bereits 20 000 Euro an Tierarztkosten angefallen“, rechnet Cordes vor. Der Verein versuche zwar immer, ein finanzielles Polster aufzubauen. Wenn plötzlich 6 000 Euro für Behandlungen auf einen Schlag fällig werden, sei das aber nicht zu schaffen.

Sie legen sich ehrenamtlich ins Zeug: Kerstin Cordes (r.) und Birgit Schmidt-Michaelis von der Tierhilfe Rotenburg. © -

200 Mitglieder hat die Tierhilfe Rotenburg zurzeit. Damit, so das Vorstandsmitglied, sei der Verein gut aufgestellt. Mitstreiter sind aber noch willkommen. Ein Ehrenamt, das viele Stunden praktische Arbeit im Katzenhaus verlangt und das beträchtliche Risiko einer Nebenwirkung hat: „Gut möglich, dass die Zahl der Katzen im Haus größer wird“, sagt Cordes. Es komme immer wieder vor, dass sich Mensch und Tier nicht mehr trennen wollen. „Ich glaube, dass ich meine aktuelle Pflegekatze behalten werde“, sagt sie. Der zutrauliche Stubentiger legt sich wie ein lebendiger Schmuseschal um ihren Hals.

Die Stubentiger sind gut sozialisiert

Der Name Tierhilfe klingt zwar so, dass sich der Verein um alle notleidenden Tiere kümmern würde – das ist jedoch nicht der Fall. „Wir sind in unserer praktischen Arbeit nur für Katzen da“, erklären die beiden Mitglieder. Wenn es Notrufe wegen Hunden gibt, vermitteln sie aber weiter an die richtigen Ansprechpartner. Der Rundgang durch das Katzenhaus geht zu Ende. „So wie die jungen Tiere bei uns aufwachsen, sind sie bereits gut sozialisiert“, sagt Schmidt-Michaelis. Tiffany und die anderen zutraulichen und verspielten Stubentiger sind dafür der beste Beweis.

Mehr über die Tierhilfe auf der Homepage des Vereins unter www.tierhilfe-rotenburg.de.

Kastration wird in Niedersachsen Pflicht.

Die Zahl der verwilderten Hauskatzen in Niedersachsen wird auf rund 200 000 geschätzt. Davon sind mindestens 120 000 nicht kastriert.

Der Landtag in Hannover hat im Juni eine gesetzliche Kastrationspflicht für Katzen beschlossen. Damit soll die unkontrollierte Vermehrung beendet werden. Katzen, die draußen unterwegs sind, müssen gekennzeichnet, registriert und kastriert sein. Von der neuen Regelung auf Landesebene abgesehen, haben 480 Städte und Gemeinden in Niedersachsen bereits eigene Katzenschutzverordnungen in Kraft gesetzt. Der Deutsche Tierschutzbund fordert, dass deutschlandweit eine Katzenschutzverordnung erlassen werden muss.