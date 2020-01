Klimaschutz vor Ort: Mülldeponie in Rehr arbeitet mit innovativer Belüftung

Rehr - Mülldeponien, das ist allgemeinhin bekannt, sind Teil des Jahrhundertproblems Klimawandel – und zwar ein schwerwiegendes. Laut der Deutschen Umwelthilfe sollen sie nach Rinderzucht und Reisanbau gleich an dritter Stelle unter den Methan-verbreitenden Klimasündern stehen.

Hierzulande ist dieses Problem zwar entschärft, seit die Deponierung biologisch abbaubarer Abfälle 2005 verboten wurde. Darüber hinaus wird das entstehende Methan auch meist über einen gewissen Zeitraum gefasst und zur Energieerzeugung genutzt. Ganz aus dem Weg geräumt ist es in Deutschland aber noch lange nicht. Denn: Noch bis zu 50 Jahre nach ihrer Stilllegung steigt aus den Bergen aus organischem Müll das klimaschädliche Gas in die Luft – und trägt so weiter zum Treibhauseffekt bei.

Der Landkreis Rotenburg unternimmt schon seit 1979 mit Beginn der Ablagerung auf seiner Deponie in Rehr erhebliche Anstrengungen, die Anforderungen an den Betrieb bezüglich der Erfassung und Behandlung dieser Emissionen zu erfüllen – und damit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, wie Ellen Scherer, Leiterin des Kreis-Abfallwirtschaftsbetriebs, berichtet. So sei schon vor geraumer Zeit ein Gaserfassungssystem errichtet worden, bei dem durch mehr als 80 vertikale Brunnen das Deponiegas zur Stromerzeugung erfasst werden konnte. „Treibhausgasrelevante Methanemissionen in die Atmosphäre ließen sich so weitgehend vermeiden, Primärressourcen wurden geschont“, nennt Scherer diesen positiven Effekt auf die Umwelt.

Bis Sommer 2014 war das hochkomplexe System in Betrieb. Dann setzte man auf der Anlage eine Deponiegasfackel ein – allerdings nur vorübergehend. Denn mit einer sogenannten Niederdruckbelüftung, mit der die Deponie seit Ende 2017 ausgerüstet ist, würde der Weg des effektiven Klimaschutzes ihrer Auskunft nach inzwischen konsequent weiter beschritten. „Das Methan, das sonst noch über einige Jahrzehnte entstehen und unkontrolliert in die Atmosphäre entweichen könnte, wird mit diesem Verfahren erst gar nicht mehr gebildet“, so die Deponiechefin.

Das Grundprinzip basiere nun nämlich darauf, über ein parallel betriebenes Belüftungs- und Gaserfassungssystem Umgebungsluft in den Deponiekörper einzubringen, an anderer Stelle wieder abzusaugen und einer Abluftbehandlungsanlage zuzuführen. Dazu, und um eine erforderlich gleichmäßige Sauerstoffmenge zu erreichen, seien die bestehenden Gasbrunnen um einige weitere ergänzt worden, die wiederum allesamt über eine Leitung mit einer Gasverteilerstation verbunden sind.

Aerobe „In-Situ“-Stabilisierung nennt sich diese von der Nationalen Klimaschutz-Initiative (NKI) des Bundesumweltministeriums zu 50 Prozent geförderte Maßnahme, die vor 20 Jahren erstmals auf der Altdeponie in Kuhstedt zum Einsatz kam und mittlerweile bundesweit auf zahlreichen Deponien genutzt wird. Bei der Betriebsführung und der Bilanzierung der erreichten Klimaschutzwirkung arbeitet der Landkreis mit dem Hamburger Ingenieurbüro für Abfallwirtschaft zusammen, welches das Verfahren auch maßgeblich entwickelt hat.

Scherer: „Durch den Einsatz können wir hier in den kommenden Jahren mit einer Vermeidung klimarelevanter Emissionen in einer Größenordnung bis zu 65 .000 Tonnen an CO2-Äquivalenten rechnen – und das ist doch ein erheblicher Beitrag zum Klimaschutz.“