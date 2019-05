Combi-Markt: Lauenbrück gibt sich geschlagen

Vollsortimenter wird kommen

+ Bürgermeister Jochen Intelmann (SPD)

Lauenbrück – Wie geht es nun weiter, nachdem das Oberverwaltungsgericht (OVG) Lüneburg die Klage der Gemeinde Lauenbrück gegen den in Scheeßel geplanten Combi-Markt von höchstrichterlicher Stelle abgewiesen hat? Klar ist: Der mit einer Verkaufsfläche von 1800 Quadratmeter ausgestattete Vollsortimenter wird kommen. Spätestens im Juni, wenn die Baugenehmigung vorliegt, will die Bünting-Gruppe als Investor eigenen Angaben nach mit dem Abriss der alten Gebäude an der Mühlenstraße und dem Neubau beginnen.