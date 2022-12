Mehr als 1000 Stück: Carsten Lemke sammelt Oldtimer-Kettensägen

Von: Andreas Schultz

Gleichförmig und doch anders – bei den gesammelten Sägen einer Serie ändern sich im Laufe der Jahre viele Details der technischen und optischen Ausgestaltung. Für Carsten Lemke besteht der Reiz aus der Jagd nach allen Varianten. © Schultz, Andreas

Carsten Lemke sammelt Oldtimer der besonderen Art: Mehr als 1000 Kettensägen stellt der selbstständige Baumpfleger in seinem privaten Museum aus. Die Jagd nach noch fehlenden Stücken, die Recherche und das Aufbereiten der aufgestöberten Geräte lassen sein Herz höher schlagen.

Lauenbrück – Beim Öffnen des Portals schlägt einem der Geruch von Kraftstoff, Öl und eine Note Holz entgegen. Der Blick des Besuchers von Carsten Lemkes Privatmuseum fällt auf eine Reihe roter Kettensägen, die sauber in mehreren Reihen auf einem Tisch abgelegt sind. Die große Zahl der Geräte im Vorraum lässt erahnen: Hier werkelt ein Kenner von Oldtimer-Kettensägen. Drei große Ausstellungsräume, eine Werkstatt und insgesamt mehr als 1 000 dieser Geräte nennt Carsten Lemke sein eigen.

Mehr als 1000 Kettensägen gesammelt

Wenn der Lauenbrücker Baumpfleger von seiner Leidenschaft erzählt, fallen die Worte „Virus“ und „Krankheit“. Die Wortwahl macht deutlich, dass dem 52-Jährigen der Sonderstatus seines Hobbys bewusst ist. Modelle recherchieren, gezielt nach Einzelstücken suchen, sie restaurieren und funktionstüchtig machen: Das ist sein Ding, „aber eben auch eine Leidenschaft, die nicht jeder versteht“, gibt der Sammler zu. Menschen mit einer derart ausgeprägten Sägensammelleidenschaft gebe es nicht viele: Deutschlandweit dürften es wohl drei sein, einer von ihnen führe sogar ein öffentlich zugängliches Museum – bei Lemke hingegen gibt es ausschließlich Privatführungen auf Anfrage. Das Gedankenspiel eines offenen Museums habe es schon einmal gegeben. Dieses Vorhaben wäre allerdings aus Sicht des Sammlers zu kostspielig.

Auf Gehäusen und Schienen der Oldtimer sind unterschiedlichste Markennamen zu lesen: Stiehl, Dolmar, Husqvarna, Echo, McCulloch, Homelite – um nur eine Handvoll zu nennen. Von Homelite hätte er drei Sägen mit Seltenheitswert, sagt der Sammler stolz. So richtig angetan hat es ihm aber die „Solo Rex“: die erste direktangetriebene Ein-Mann-Kettensäge in Europa. Mit dem Start der Solo-Rex-Serie in den 60er-Jahren hielt die Moderne im Kettensägengeschäft Einzug: Hersteller tauschten nach und nach Metall- gegen Plastikteile, zum Beispiel beim Kraftstofftank. So ist von Ausstellungsstück zu Ausstellungsstück immer eine Kleinigkeit anders. „Für uns Sammler ist es spannend, die Entwicklungsschritte auf diese Weise zu beobachten.“

75 historische „Solo Rex“ besitzt Lemke schon, 100 sind das Ziel. © Schultz

Innovation machte die neue Solo Rex nicht nur im Vergleich zu vorherigen Oldtimern leicht – sie erlaubte aufgrund des Membranvergasers auch das Drehen des Geräts im laufenden Betrieb, was vorher aufgrund der vorherrschenden Schwimmervergaser nicht möglich war. Heute ist das selbstverständlich: Winkel sind schnell in Stämme geschnitten. Von der Leichtigkeit einer Stiehl-Akku-Kettensäge, wie sie beispielsweise bei den Klettereinsätzen von „Baum Ab“ Lemke Anwendung findet, ist die Solo Rex dennoch weit entfernt. 75 Stück in unterschiedlichsten Ausführungen liegen aufgereiht unterm Dach des Museums. „Die ist mittlerweile schwer zu bekommen, die Seriennummer geht nur bis in die 300 000er. Aber die Blaue Mauritius ist das trotzdem noch nicht. Das gilt eher für die Vorserienmodelle“, sagt Lemke. Man finde die Maschine immer mal wieder zu horrenden Preisen im Internet – jedes Angebot ein Teststein für die finanzielle Schmerzgrenze des Sammlers. „Mein Ziel ist es 100 davon zu besitzen“, sagt Lemke trotzdem.

Ziele hat der selbstständige Baumpfleger einige: Langfristig gesehen geht es ihm darum, seine Schätze möglichst weit zu vervollständigen. Was das heißen kann, lässt sich wohl am einfachsten an der 100er-Serie des Herstellers Dolmar erklären: Die klassische rote Säge findet sich in vielfacher Ausführung für den europäischen Markt im Museum. Darunter verstecken sich auch „Geschwister“ mit anderer Gehäusefarbe – grün oder gelb deuten zum Beispiel darauf hin, dass der Hersteller die vorliegende Ausführung nicht auf dem deutschen Markt verkauft hat. Aber auch goldfarbig lackierte und weiße sind dabei – Letztere stammen aus Sondereditionen, die in Zusammenarbeit mit einem Hersteller alkoholischer Getränke entstanden sind.

Und so bleibt Lemke auf der Jagd. „Als Sammler muss man geduldig sein“, der eine oder andere Schnapper ergebe sich dann schon. Dann steht die Restaurationsarbeit an, die Recherche, das Reinfuchsen ins Gerät, die Beschaffung der Ersatzteile – alles spannend. „Und wenn sie dann endlich läuft, wird die Säge uninteressant“, sagt Lemke und lacht.

Wenn Carsten Lemke als Sammler unterwegs ist, gibt er sich deutlich als solcher zu erkennen. © Schultz, Andreas

Die Zeit zwischen den Funden vertreibt er sich mit Gleichgesinnten. Einerseits gibt es einmal jährlich das große Oldtimer-Sägen-Treffen, für das Lemke inzwischen Themen erarbeitet, zum Beispiel die Konzentration auf ein bestimmtes Modell oder eine Reihe. Und dann gibt es noch den monatlichen Schraubertreff in der Lauenbrücker Werkstatt, bei denen bis zu zehn Schraubaffine zusammenkommen, über Sägen fachsimpeln und bei schwierigen Restaurationsfällen ihr geballtes Fachwissen zur Anwendung bringen. Ab und zu gibt es dann auch mal kleine Wettbewerbe. Ein Beispiel: 75 Euro ist das Budget für Erwerb und Restauration einer frei wählbaren Oldtimer-Säge – Gewinner ist, wer beim Test am schnellsten drei Scheiben von einem Stamm geschnitten hat. „Das erfordert dann natürlich Recherche“, sagt Lemke: Welche Säge ist schnell genug und für das Geld zu haben? Einen Preis gibt es dafür nicht: „Da geht es eher um die Gemeinschaft, als ums Gewinnen“, so Lemke.

Mitmachen könne übrigens jeder mit einem Interesse für Sägen. „Ich bin mal gefragt worden, wie viele man zum Mitmischen besitzen muss“, sagt der Lauenbrücker. Die Antwort: eine.