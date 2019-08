Bunte Tage mit tierischen Stars

Lauenbrück – Wie feiert ein Park, der sich nicht nur Tiere, sondern auch Naturerlebnis und eine ganze Handvoll anderer Ziele auf die Fahnen geschrieben hat, seinen 50. Geburtstag? Genau mit der Vielfalt, die den Landpark Lauenbrück seit seiner Umfirmierung vom reinen Tierpark ausmachen.

Auch wenn der Besucherandrang am Wochenende hinter anderen Veranstaltungen wie etwa dem Landmarkt zurückblieb, so gab es für die Gäste einige schöne Aktionen zu entdecken und erleben. Im Bereich der Tiere war das neben dem bewährten Eselreiten der Besuch von Falkner Wolfgang Tolksdorf mit seiner dreijährigen tierischen Begleiterin Fibi, die es in ihrer noch jungen Jagdkarriere auf stolze 16 Krähen, eine Gans und einen Erpel bringt, wie der Besitzer den staunenden Besuchern gern erklärte.

Der Bereich der Umweltpädagogik war durch eine Sinnesrallye vertreten. An sechs Stationen übten sich die Gäste im Riechmemory, im Ertasten und Benennen von Gegenständen wie Geweihen, oder im Erkennen von Tomate & Co. ausschließlich durch Schmecken. Die Station des Hörens, bei dem es um das Buchstabieren des eigenen Namens mithilfe des Gehörlosenalphabets ging, wurde von Andrea Burmeister betreut. „Eben war ich noch Riechmemory-Expertin“, so die Zevenerin schmunzelnd, die sich auf einen Aufruf der Familie von Schiller in einem sozialen Netzwerk hin gemeinsam mit einer Freundin an diesem Wochenende ehrenamtlich betätigte.

Andere Besucher wie Familie Wiens aus Rotenburg durchschritten den Barfußpfad, ließen sich von der Imkerei Roose aus Zeven über Beuten und Stülpen informieren oder übten sich im Feld-Bogenschießen. Der fand an diesem Wochenende besonders bei den jüngeren Gästen Anklang: „Die haben im wahrsten Sinne besonders schnell den Bogen raus, weil sie viel intuitiver agieren“, weiß Anleiter Olivero de Simone.

Doch auch die Kultur, die mit Veranstaltungen wie Konzerten, Poetry im Park oder dem Lesefreudefest hochgehalten wird, sollte nicht zu kurz kommen. Kinderbuchautorin Brigitte Schlegel stellte ihr drittes (und letztes) druckfrisches mit Illustrationen von Tim Borstel aus der Reihe „Nasenbär und Affenzahn“ vor, in dem es um Freundschaft geht, „wieder mit viel Action, Spannung und lustig ist es auch.“ Eigentlich wollte die zweifache Mutter aus Stelle, die ihren eigenen Kindern schon immer gern eigene Geschichten erzählt hatte, mit den jungen Besuchern Nasenbären basteln, „aber leider war die Resonanz eher zurückhaltend“.

Weitere Programmpunkte, die auf keinen Fall fehlen durften, waren die Walk Acts sowie Kurzkonzerte im Park. Während mit dem „Elefant Jochen“, dem Liebling der Kinder, und „Butler Ernst Alfred“, der auch als dreibeiniger Sherlock Holmes seine Runden durch den Park drehte, zwei alte Bekannte der Landmärkte Spaß verbreiteten, mischte die Sängerin Darling Valvidia-Gonzalez die vor dem Pavillon versammelten Zuhörer mit latein-amerikanischen Rhythmen auf. Am Sonntag machten die mehr als 30 Musiker der dezibelstarken Formation Wildes Blech aus dem gesamten Landkreis den Park zur Mittagszeit mit ihren ganz eigenen Versionen von Songs wie Bon Jovis „It‘s my Life“, „Jump“ von Van Halen, aber auch Stücken aus benachbarten Genres wie „Billy Jean“ von Michael Jackson kurzzeitig zum Metal-Mekka. Dirigent und Arrangeur Ben Faber führte das Publikum in seinen Moderationen in Stücke und Bandgeschichte ein. Die nimmt sich außergewöhnlich aus, ist das altersgemischte Ensemble vom Schüler bis zum Pensionär doch stets mit Band unterwegs.

Ein Kontrastprogramm dann die Dudelsackgruppe, die das „tierische Show-Programm“ mit dem „Caroussell Iberico“ einläuteten, das mit seinen Quadrillen vor allem Pferdefreunde begeisterte. Doch auch andere Tiere wurden zu Stars: eine Schafe-Hütshow brachte die außergewöhnlichen Fähigkeiten abgerichteter Border Collies zum Vorschein.

