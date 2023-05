„Bufdis“ der Samtgemeinde Fintel helfen vor allem bei der Kinderbetreuung

Von: Judith Tausendfreund

Teilen

Strahlende Gesichter: Helena Hagemeier (unten, v.l.), Emilia Winkler, Nele Meyer und Jule Zaepernick (oben, v.l.), Mara Maria Reese sowie Maik Stüber sind von ihrem „Bufdi“-Jahr überzeugt. © Tausendfreund

Insgesamt acht „Bufdis“ sind in der Samtgemeinde Fintel als helfende Hände und willkommene Stütze aktiv. Sie berichten über ihre Motivation und ihre Erfahrungen, dabei wird schnell deutlich, dass so ein Jahr zwischen Abitur und dem weiteren Werdegang allen viel bringt.

Lauenbrück – Seit fast zehn Jahren engagiert die Samtgemeinde Fintel „Bufdis“, Absolventen des Bundesfreiwilligendienstes. Die Zusammenarbeit hat sich etabliert, jährlich werden 18 Stellen im Haushalt eingestellt. Alle wurden jedoch noch nie besetzt, weiß Personalfachfrau Kim Holsten.

Diesmal sind es insgesamt acht Kandidaten, sechs berichten aus ihrem Alltag. Die 20-jährige Jule Zaepernick aus Scheeßel arbeitet in der Lauenbrücker Kita Alte Post. „Nach meinem Abi in der Eichenschule wollte ich mich in Sachen Beruf orientieren“, berichtet sie. „In der Kita gefällt es mir und ich weiß jetzt, dass ich Grundschullehrerin werden will“, sagt sie. Viele Freundinnen hätten ein Auslandsjahr nach dem Abitur eingeplant. „Für mich ist es gut, jetzt so viele praktische Erfahrungen zu sammeln und zu lernen, wie man mit Kindern umgeht“, so Zaepernick.

Acht Kandidaten sind dabei

Helena Hagemeier ist ebenfalls 20 Jahre jung. Sie ist an der Friedrich-Freudenthal-Schule in Fintel aktiv. „Es sind sogar noch Lehrerinnen an der Schule, die ich als Kind schon dort erleben konnte“, schwärmt sie. „Wenn die Kinder auf mich zu laufen, da geht mir jeden Tag das Herz auf“, gibt sie freudestrahlend an. Man sieht, wie glücklich sie mit dieser Erfahrung ist. Beruflich hat sie ganz andere Pläne, die Fintelerin möchte Medizin studieren. Das ist ihr Traum. „Ich wollte nicht direkt nach dem Abi mit dem Studium anfangen, sondern ein Jahr Pause machen“. An der Schule ist sie unter anderem in der Ganztagsbetreuung im Einsatz. „Man ist eine Vertrauensperson für die Kinder, das gefällt mir.“ Auch bringt in der Schülerzeitungs-AG mit den Kindern eine Schülerzeitung heraus. Der jüngste Sportevent und Fasching gehören zu den Highlights, die sie wohl nicht so schnell vergessen wird.

Die 18-jährige Nele Meyer ist in der Kita Löwenburg unter gekommen und betreut dort die drei- bis sechsjährigen Kinder. „Wir spielen, basteln, beim Essen unterstütze ich auch“, schildert sie. Sie kennt die Einrichtung aus eigenen Erfahrungen, da sie als Kind hier betreut wurde. „Es ist ganz spannend, jetzt die andere Seite zu sehen und dabei die Welt ein wenig durch die Kinderaugen zu betrachten“, beschreibt sie. Meyer weiß noch, wie die Kita früher aussah, inzwischen ist sie durch zwei Anbauten größer geworden. Auf die Idee, „Bufdi“ zu werden, ist sie durch ihre Schwester und durch ihre Freundin gekommen. Denn auch die haben schon positive Erfahrungen gemacht. Beruflich hat auch sie andere Pläne. Im Sommer wird sie eine Ausbildung als Technologin für Radiologie beginnen. „Mathematische Themen liegen mir, das technische interessiert mich – aber ich arbeite auch gerne mit Menschen und die Kinder schenken mir sehr viel Freude“, betont sie.

Es sind die alltäglichen Kleinigkeiten, die viel ausmachen

Maik Stüber ist der einzige Junge in der Runde und zugleich das Küken: Er ist mit 16 Jahren der jüngste Teilnehmer. Das Jahr zwischen dem Schulabschluss und der Ausbildung wollte er bewusst nutzen, um längerfristig zu überprüfen, ob der Beruf des Erziehers das Richtige für ihn ist. Das Experiment hat sich als Volltreffer erwiesen: „Ab August beginne ich an den evangelischen Elise-Averdieck-Schulen mit der Ausbildung“, fasst er das Ergebnis zusammen. Der Stemmer begleitet in der Stemmer Zwergenhöhle die einzige altersübergreifende Kindergruppe. Der Kindergarten ist klein und familiär. „Es sind die vielen, alltäglichen Kleinigkeiten, die die Arbeit im Kindergarten ausmachen.“ Auf die Idee ist er dank seiner Cousine gekommen, denn die war ebenfalls schon mal „Bufdi“ und war begeistert. Stüber ist froh, jetzt ein Jahr praktisch gearbeitet zu haben: Die anschließende schulische Ausbildung dauert noch einmal vier Jahre.

Emilia Winkler ist 19 und lebt in Sittensen. Auch sie hat im letzten Jahr ihr Abi gemacht. „Ich wusste erst nicht, was ich beruflich machen will, daher war das „Bufdi“-Jahr für mich eine gute Übergangslösung.“ Inzwischen ist sie mit ihren Überlegungen weitergekommen. Sie wird eine Ausbildung als Kauffrau angehen, „das ist etwas komplett anderes.“ Aber die Erfahrungen, die sie jetzt machen konnte, will sie keineswegs missen. „Ich habe mich in der Zeit weiterentwickelt und bin ein anderer Mensch geworden“, blickt sie zurück. Sie habe gelernt, wie man mit jüngeren Kindern umgeht und das werde auch von Freunden und Familie anerkennend festgestellt. Sie ist in Lauenbrück an der Grundschule aktiv, dabei hilft sie sowohl vormittags im Unterricht als auch nachmittags während der Ganztagsbetreuung.

Auch Mara Maria Reese (19) ist dort, sie kommt ebenfalls aus Sittensen. Die beiden haben an derselben Schule ihr Abitur erlangt. Nun sind beide in der Grundschule, betreuen aber jeweils eine andere Klasse. „Wir spielen viel mit den Kindern, vor allem freitags wenn keine Hausaufgabenbetreuung ansteht.“ Sie bringt den Kindern vieles bei. „Die sind super lernbereit, gerade zeige ich allen, wie man häkelt“, zeigt sie sich zufrieden. „Man arbeitet nicht ins Leere, sondern bekommt ganz viel zurück.“ Schön sei es, die Verantwortung zu übernehmen.

Begleitung durch hauptamtliche Pädagogen

Diese Verantwortung tragen die „Bufdis“ allerdings nicht alleine, sie werden stets von den hauptamtlichen Mitarbeitern in den Einrichtungen unterstützt und auch angeleitet. Denn die jungen Leute sollen unterstützen, nicht alleine arbeiten. Auch das Gehalt ist eben kein Gehalt, sondern ein Taschengeld. Die Samtgemeinde schließt mit den Jugendlichen einen zwölfmonatigen Vertrag ab und bezahlt ihnen für eine 35- bis 39-Stundenwoche 300 bis 350 Euro pro Monat.

Auch ist die Meinung in der Gruppe einstimmig. Alle wissen, dass das eigentlich zu wenig Geld ist. Aber alle hatten sich auch ganz freiwillig auf diese Bedingungen eingelassen. Kim Holsten ist froh über das Engagement: „Die Bufdis unterstützen gewaltig und sind aus den Einrichtungen kaum mehr wegzudenken.“