Bürgerbus „Fintau-Shuttle“ ehrt drei Fahrer mit insgesamt 1300 Fahrten

Von: Ulla Heyne

Drei „Hunderter-Jubilare“: Zusammen bringen es Jürgen Schroeder (v.l.), Klaus Wacker und Günter Gruß (hier mit dem Vereinsvorsitzenden Hans-Jürgen Schnellrieder) auf 1 300 Fahrten für den Fintau-Shuttle. © Heyne

Günther Gruß ist der Dauerbrenner beim „Finatu-Shuttle“, dem Bürgerbus in der Samtgemeinde Fintel. Mittlerweile hat er seine 800. Tour hinter sich gebracht und denkt noch lange nicht ans Aufhören. Auch sein Bürgerbusverein befindet sich aktuell im Aufwind.

Lauenbrück – Zwei Mal täglich, insgesamt zehn Mal in der Woche, fährt der Bürgerbus der Samtgemeinde Fintel. Die 165 Kilometer lange und mehr als vierstündige Tour am Mittwoch war eine besondere, davon kündete schon das Led-Display am „Fintau-Shuttle“: Günter Gruß absolvierte seine 800. Fahrt.

Wirklich überraschend war die Ansammlung von rund zwei Dutzend Teamkollegen, aber auch Ehefrauen und sogar einigen treuen Stammfahrgästen, die den „Fahrer der ersten Stunde“ am Bahnhof erwartete, nicht. Schließlich wird jede 100. Fahrt, wie auch die von Klaus Wacker (200 Fahrten) und Jürgen Schroeder (300), gebührend begangen. „Eine Form der Wertschätzung“, betont der Vorsitzende Hans-Jürgen Schnellrieder – und die sei wichtig im Ehrenamt.

In Lauenbrück scheint man alles richtig zu machen, ist die Zahl der ehrenamtlichen Fahrer, die pro Tour fünf Stunden ihrer Freizeit investieren, und das wie Gruß teilweise zwei oder sogar drei Mal pro Woche, doch jüngst wieder gestiegen, dank einiger Werbung beim Flohmarkt im Herbst und einiger Aufsteller im Ort. Zwischendurch seien es harte Zeiten gewesen, erinnert sich Fahrdienstleiter Steffen Klaus ans letzte Jahr; mehr als einmal musste er „Hilferufe“ in der Whatsapp-Gruppe der Fahrer absetzen. Etwa einmal im Monat konnte eine Fahrt nicht besetzt werden.

Anschlussfahrten sind wichtig

Über den Ausfall werden die registrierten Gäste, momentan rund zwei Dutzend, persönlich informiert, alle anderen finden die Information auf der Website, die der IT-Verantwortliche Karl-Heinz Polludniok laufend aktualisiert, ebenso wie die Route mit den aktuellen Zeiten. Die bekommen die Fahrer per Tablet – nicht unwichtig in Zeiten multipler Baustellen. Gilt es doch, sowohl die Anschlüsse zur Bahn als auch zu anderen Bürgerbussen, neben den Scheeßelern auch die Schneverdinger, im Blick zu haben. Nach dem Bahnhof Lauenbrück ist denn auch die Haltestelle Großenwede, Umstieg zum Schneverdinger Bus, eine der beliebtesten Haltestellen.

Die Ziele der Fahrgäste seien so vielfältig wie die Altersspanne. „Da ist der Student, der in Berlin kein eigenes Auto braucht und seine Eltern in Fintel besucht. Ebenso dabei wie Gäste des Eurostrands, Senioren, die ihren Arztbesuch mit uns erledigen oder Lauenbrücker, die die Supermärkte in Scheeßel anlaufen“, so Polludniok. Dabei zeigen sich die Fahrer äußerst flexibel. Die Busse warten aufeinander; sogar Verspätungen des Metronoms werden nach Möglichkeit berücksichtigt. Wo nötig, werden Bedarfshaltestellen eingerichtet wie in Büschelskamp oder Haltestellenanpassungen vorgenommen wie jüngst beim Mobilheimpark Aukamp. Dort ermittelte eine Umfrage einen Bedarf, eine Haltestelle wurde eingerichtet.

6 200 Fahrgäste zählte der vor zehn Jahren von der Samtgemeinde initiierte Verein im Vorjahr. Zahlen, von denen benachbarte Vereine nur träumen können. Zum einen liege das an der Lage, wie Fahrdienstleiter Klaus erklärt. Von Lauenbrück aus werden sowohl Fintel als auch Scheeßel angefahren. Schnellrieder führt das Fahrgastaufkommen auch auf die große Präsenz des Bürgerbusvereins zurück: „Während der Pandemie sind wir knochenhart durchgefahren. In den zwei Monaten Pause haben wir auf Bestellung Lebensmittel für die Bürger ausgefahren.“

Das aktuelle Jahr lässt sich sogar noch besser an: „Mehr als 2000 Passagiere in nur vier Monaten, das macht einen Zuwachs von 45 Prozent im Vergleich zu 2022“, so Schnellrieder. Der Eindruck leerer Busse täuscht, wie Klaus vorrechnet: 20 Fahrgäste seien es durchschnittlich pro Tag, die ein paar Haltestellen mitfahren. „Da ist der Bus natürlich nicht die ganze Zeit voll belegt.“

Der Fahrpreis von 2,25 Euro pro Zone deckt mitnichten die Kosten, „da sind wir genauso defizitär wie wohl der gesamte Nahverkehr.“ Grund zum Klagen sieht er jedoch nicht: „Die Samtgemeinde hat uns all die Zeit unterstützt, finanzielle Sorgen hatten wir bisher nicht.“ Diese Unterstützung könnte in Zukunft wichtig sein. Der aktuelle Bus mit acht Sitzplätzen hat stolze 670 000 Kilometer auf dem Buckel. Als nächstes Fahrzeug träumt Schnellrieder von einem E-Mobil.

Fahrer werden gesucht

So oder so: Gesucht werden nach wie vor Fahrer. „Momentan sind wir um die 15, entspannt wäre die Lage bei etwa 25“, meint Klaus. Gerade die Jüngeren könnten durch ihre Berufstätigkeit nur wenige Einsätze im Monat fahren. „Derzeit sind die meisten Fahrer über 60, viele sogar über 70.“ Günter Gruß, mit 74 einer der Ältesten, bleibt dem „Fintau-Shuttle“ wohl noch einige Zeit erhalten, sollte es mit dem alle fünf Jahre zu absolvierenden Gesundheitscheck für den Beförderungsschein klargehen. „Die 1 000 mache ich noch voll“, sagt er, um den gereichten Kaffee und Kuchen zur kleinen Feier am Bahnhof herunterzustürzen. In drei Minuten geht seine „Jubiläumsschicht“ weiter. Doch auch hier hat das gut organisierte Team in gutem Miteinander und weiser Voraussicht vorgesorgt: Den zweiten Teil der Fahrt übernimmt ein Kollege für den Jubilar.