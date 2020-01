Helvesiek - Von Lars Warnecke. Büffeln statt ackern hieß es am Mittwochnachmittag im Helscher Hus. Die Fachgruppe Pflanzenbau und Pflanzenschutz der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Bezirksstelle Bremervörde, hatte zu ihrer jährlichen Fachtagung nach Helvesiek geladen – eine Fortbildungsmaßnahme, die sich speziell an Landwirte richtet. Und die reisten in Scharen an – aus allen Winkeln des Südkreises. Entsprechend platzte der Saal aus allen Nähten, und das sehr zur Freude von Gruppenleiter Lüder Bornemann. „Im nächsten Jahr sorgen wir dafür, dass auch wirklich jeder einen Platz bekommt“, versprach der Pflanzenschutzexperte den rund 300 Anwesenden in seiner Begrüßung, bevor er das Wort an Christian Intemann, dem Beauftragten des Kreislandwirts, übergab.

Der widmete sich weniger dem Pflanzenschutz, machte in seinen Ausführungen dafür aber umso deutlicher, dass die Bauern bei aller Kritik, die über sie hereinbrechen würde, durchaus eine Zukunft hätten. „Mindestens einmal im Leben braucht jeder Mensch einen Anwalt, einmal einen Doktor, einmal einen Pastor – aber dreimal am Tag braucht der Mensch einen Landwirt, nämlich um ihn zu ernähren“, betonte der Botheler. Ja, die Landwirtschaft befinde sich im Wandel, aber sie werde weiterhin Nahrungsmittel produzieren. „Wir werden auch in Zukunft noch gebraucht, deshalb ist es auch ganz wichtig, dass wir bei Veranstaltungen wie dieser Informationen von tatsächlichen Fachleuten bekommen und nicht von irgendwelchen Organisationen, die zwecks Spendengenerierung bunte Flyer drucken.“

Was viele seiner Berufsgenossen wirklich an den Rand der Verzweiflung bringen würde: „Die Leute, die einen Artikel über die medialen Kanäle oder in einer Broschüre vom BUND, vom Nabu oder von Greenpeace lesen, kommen daher und meinen plötzlich, viel mehr zu wissen als unsereins, die mit einer fachlichen Aus- und Fortbildung immerhin heute hier auch im Saal sitzen – wie kann das angehen?“ Viele Bauern würden mittlerweile überlegen, ihren Beruf an den Nagel zu hängen. „Dann importieren wir die Lebensmittel eben aus dem Ausland, statt sie regional zu produzieren“, machte Intemann auf die Konsequenzen aufmerksam. Die Resonanz auf die Fachtagung wertete er als ein sicheres Zeichen dafür, dass die Teilnehmer noch nicht den Kopf in den Sand gesteckt hätten: „Ihr wollt weitermachen und seht als wichtig an, euch fortzubilden.“

Das taten die Landwirte wirklich. Nicht wenige machten sich im Laufe der vierstündigen Veranstaltung eigene Notizen, stellten zwischendurch immer wieder Nachfragen. Das Themenspektrum reichte vom Wirkstoffmanagement im Pflanzenschutz sowie gezielte Pflanzenschutzmaßnahmen in den Ackerbaukulturen und im Grünland über die Neuerungen im Düngerecht bis hin zu den künftigen Perspektiven im Maisanbau. Als Referenten sprachen die für die Landwirtschaftskammer tätigen Pflanzenberater Holger Oest, Heinrich Steinhoff, Paul Steingrüver, Heinrich Romundt und natürlich Lüder Bornemann.

Bevor letzterer auf sein Fachgebiet zu sprechen kam – nämlich den Pflanzenschutz als solchen und die integrierte Bekämpfung von Schädlingen –, ermunterte auch er das Publikum, sich nicht zu sehr vom Gegenwind, mit dem sich die Landwirte konfrontiert sehen würden, frustrieren zu lassen, sondern auch die Chance in den ganzen Diskussionen zu sehen, die guten Seiten zu nutzen. „Und was die viel diskutierten Bereiche Pflanzenschutz und Düngung betrifft, können wir doch mit Fug und Recht behaupten, die eigentlichen Experten zu sein – vor diesem Know-how müssen wir uns auch nicht verstecken.“

Bornemann sprach von einem Zeitenwandel, der gerade im Pflanzenschutz eingeläutet werde – beruhend auf dem gesellschaftlichen Druck, dem sich die Politik beugen würde. Was ihn ärgere: Obwohl die Bauern schon auf einem guten Weg seien, die Anwendung chemischer Pflanzenschutzmittel auf das notwendige Maß zu beschränken, propagiere das Bundesumweltministerium in seinem Eckpunktepapier zur Ackerbaustrategie, Pflanzenschutz würde doch nur nach Rezept durchgeführt, es würden keine Schadsperren berücksichtigt und es würden feste Spritzpläne abgearbeitet. „Das ist eine Backpfeife für alle, die sich mit integriertem Pflanzenschutz beschäftigen!“, brachte er seine Empörung zum Ausdruck.

Seinen Worten nach vertrete das Landwirtschaftsministerium die Ansicht, dass die Landwirte in diesem Bereich noch gar nichts unternommen hätten. „Dass wir immer noch besser werden können, ist klar – aber wir dürfen uns nicht zu sehr durch die geäußerte Polemik mancher an den Pranger stellen lassen, schließlich sind wir keine Verbrecher.“

Das volle Programm

Die Bezirksstelle der Landwirtschaftskammer in Bremervörde bietet eine Vielzahl an kreisweiten Infoveranstaltungen an. So findet beispielsweise am Mittwoch, 22. Januar, eine weitere Pflanzenschutztagung statt – dieses Mal in Selsingen. Das komplette Programm ist im Internet unter www.lwk-nidersachsen.de einsehbar oder kann als Broschüre unter 04141 / 519818 angefordert werden.