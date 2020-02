Brückenbau mit zwei großen Haken

Ziemlich marode: Rund 65 Jahre ist die Wümmebrücke in Lauenbrück schon alt – an ihre Stelle soll eine komplett neue gebaut werden. Fotos: Warnecke

Lauenbrück - Von Lars Warnecke. Man muss kein Prophet sein, um festzustellen: Die Wümmebrücke in Lauenbrück hat ihre besten Tage längst hinter sich. Rund 65 Jahre ist das Bauwerk über die Kreisstraße 212 (Rittergut) alt, da hat der Zahn der Zeit natürlich schon kräftig an ihm genagt. So sehr, dass selbst eine grundlegende Instandsetzung nicht mehr viel bringen würde. Dass die kaum noch tragfähige Brücke in der Ortseinfahrt abgerissen und durch eine neue ersetzt werden muss, steht fest. Andernfalls, und diese Alternative würde wohl niemandem schmecken, wäre sie nur noch einseitig passierbar. Etwa 1,5 Millionen Euro wird der Landkreis als Straßenbaulastträger für die Maßnahme (geplant ist ein Start gleich nach dem Straßen-Flohmarkt Mitte September) in die Hand nehmen müssen – noch einmal so viel soll aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz bestritten werden. Macht nach Adam Riese am Ende ein Volumen von stolzen drei Millionen Euro.

So weit, so wichtig, so teuer. Nur gehen Brückenbauarbeiten, das weiß man, in der Regel auch mit Umleitungen einher. Und genau deshalb war im Lauenbrücker Gemeinderat jetzt guter Rat teuer, sei dem Vernehmen nach doch schon jetzt klar wie Kloßbrühe, dass die offizielle Umleitung des Landkreises – sie führt über Vahlde nach Scheeßel beziehungsweise in die andere Richtung nach Königsmoor – von Ortskundigen wohl eher wenig bis gar nicht in Anspruch genommen wird. „Viele wissen ja, dass man über den Schmiedeberg und dann über den Seitenweg viel schneller zur B 75 kommt“, so Bürgermeister Jochen Intelmann (SPD). Genau über diesen Weg würden wohl die meisten später fahren – nur müssten dessen Seitenränder seinen Worten nach auch erst einmal für das zu erwartende Verkehrsaufkommen ertüchtigt werden, und zwar ohne Beteiligung des Landkreises, wie dieser ihm schon mitgeteilt habe.

„Dann sollten wir trotzdem aber mit der verantwortlichen Behörde über die Einrichtung eines Lkw-Verbots dort sprechen“, machte Ratsfrau Anja Oppermann (SPD) einen Vorschlag zur Güte. Über die Option, den Schwerlastverkehr auszusparen, werde man sich in der Tat noch mit dem Kreis unterhalten müssen, griff Intelmann den Faden auf. Wobei Schulbusse den Schmiedeberg auch weiterhin befahren sollten. Demnächst, kündigte er an, stünde mit der Anwohnerschaft zwecks Beurteilung des Straßenzustandes eine Begehung an.

Eine Behelfsbrücke, über die immerhin noch Fußgänger und Radfahrer unmittelbar neben der Baustelle die Wümme queren könnten (ein Radweg ist am Schmiedeberg nicht vorhanden) und die das Technische Hilfswerk (THW) aus Fertigteilen zusammenbauen würde, sei aus naturschutzrechlicher Sicht indes wohl nicht umsetzbar, hieß es in der Sitzung. Schließlich würde der Bereich in einem Landschaftsschutzgebiet liegen. Der Fluss böte auf Höhe der Brücke ein willkommenes Laichgebiet für Fische. „Da wird sich der Landkreis auch nicht umstimmen lassen“, machte Samtgemeindebürgermeister Tobias Krüger wenig Hoffnung. Warum dann aber überhaupt die Brücke abgerissen werden soll, wenn sie sich doch im FHH-Gebiet befindet, wollte Ratsherr Wolfgang Rosenbrock (SPD) wissen. Krüger: „Ich will den Kreis ja nicht in Schutz nehmen – aber für die Brücke im Zuge der Kreisstraße gibt es nun mal keine Alternative, für eine Behelfsbrücke aber sehr wohl.“

Überzeugend erschien dieses Argument einer Bürgerin nicht: „Bei so einem Provisorium, bei dem Fertigmodule zum Einsatz kommen, würde doch aber gar nicht groß im Boden herumgewühlt, es ist ein vergleichsweise wenig invasiver Eingriff in die Umwelt“, meldete sich aus den Reihen der Zuhörer zu Wort. Wie Intelmann daraufhin zu Protokoll gab, sei dahingehend das letzte Wort mit dem Landkreis auch noch nicht gesprochen.