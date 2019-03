Blühende Aussichten

Den Insekten soll was blühen – darum hat sich der Förderverein der ehemaligen Stemmer Waage eine naturschutzfördernde Aktion ausgedacht. Foto: IMAGO

Stemmen - Von Olaf Lang. Eine besondere Aktion hat sich der Förderverein der ehemaligen Stemmer Waage einfallen lassen und damit alle Haushalte in der Gemeinde bedacht.

In den Briefkästen von 350 Haushalten lagen jetzt beschriftete Umschläge mit Saatgut für eine speziell auf Insekten ausgelegte Saatmischung von Frühlings- und Sommerblumen – ausreichend für eine Fläche von je zehn Quadratmetern.

„Außer, dass es schön aussieht, wenn im Ort an vielen Stellen Blumen blühen, wollen wir mit dieser Aktion auch darauf hinweisen, dass es neben der großen landwirtschaftlich genutzten Fläche auch noch viele Hausgärten gibt, die der immer weiter zurückgehenden Insektenpopulation ein klein wenig zugutekommen können“, sagt Landwirt Karsten Indorf vom Förderverein.

Der existiert seit mehr als zehn Jahren. Nachdem die Waage an der Stemmer Mühle nicht mehr für das Abwiegen von landwirtschaftlichen Erzeugnissen benötigt wurde, hatten sich die örtlichen Landwirte entschieden, die Waage-Gemeinschaft in dieser Form weiterzuführen. Ihnen angeschlossen haben sich noch einige andere Stemmer Bürger und Handwerker. Über die von den Mitgliedern eingebrachten Mittel werden jährlich immer unterschiedliche Projekte gefördert. So hat zum Beispiel der örtliche Kindergarten neue Spielgeräte erhalten, der Schützenverein ein neues Übungsgewehr bekommen, der Heimatverein wurde mit Bänken bedacht oder es wurde die Jugendarbeit der Kirche gefördert.

Ausgewählt werden die Maßnahmen immer einvernehmlich von den Mitgliedern. In diesem Jahr ist unter anderem die Blühaktion entstanden, daneben kann sich auch der Stemmer Spielmannszug über eine Zuwendung für die Anschaffung neuer Übungsmaterialien und Noten freuen.

Man kann gespannt sein, wo dieses Jahr überall bunte Blumen im Dorf zum Vorschein kommen.