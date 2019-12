Betreten bald verboten?

Lauenbrücker Schulwald soll Naturschutzgebiet werden / Bürgermeister versteht die Welt nicht mehr

+ Der Schulwald ist der klassische „Wald vor der Haustür“. Er liegt mitten in Lauenbrück. Foto: Detlefsen

Lauenbrück - Von Lars Warnecke. Jochen Intelmann (SPD), Bürgermeister der Gemeinde Lauenbrück, ist auf dem Baum. Ausgerechnet der Schulwald, das idyllisch an der Wümme gelegene Fleckchen Erde, durch das auch der vom örtlichen Verkehrsverein ins Leben gerufene Erlebnispfad „Rund um Lauenbrück“ führt, soll in ein geplantes Naturschutzgebiet integriert werden. So sieht es der Landkreis vor, der damit die Nutzung der in der Ortsmitte befindlichen Fläche – sie liegt direkt hinter der Kirche und dem Friedhof, am Ende befindet sich das Neubaugebiet Dreierkamp – für die Öffentlichkeit stark einschränken würde. Dagegen wehrt sich aber der Sozialdemokrat – und nicht nur der: „Viele Lauenbrücker fassen sich einfach nur an den Kopf, wenn sie hören, dass der Schulwald ein Naturschutzgebiet werden soll“, schildert Intelmann die Stimmung im Dorf.