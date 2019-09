Besucher stöbern auf Verkaufsmeile

Lauenbrück – Trödel, Tand und Raritäten – beim 35. Lauenbrücker Flohmarkt ist jeder fündig geworden. Die fast zwei Kilometer lange Verkaufsmeile mit rund 300 Ständen hat am Samstag erneut wieder hunderte Besucher angelockt. Das gute Wetter zog sowohl Verkäufer als auch Schnäppchenjäger aus der gesamten norddeutschen Region an.

Die Auswahl reichte von alltäglichen Gegenständen wie Klamotten, Büchern und DVDs bis hin zu Anglerausstattungen, Zinkwannen und jeder Menge selbst gemachter Dekoration sowie Accessoires. Auch Angelika und Michael Lange aus Schneverdingen waren zum dritten Mal dabei und haben eine vielfältige Auswahl an Papier- und Holzkreationen angeboten, welche alle per Hand angefertigt wurden. „Letztes Jahr hat uns so gut gefallen, dass wir gleich noch einmal wiederkommen mussten“, sagte Lange. Einen besonders weiten Weg hatte Helen Hornung auf sich genommen, denn sie reiste aus Dortmund an. Im Schlepptau hatte sie jede Menge selbst gefertigte Taschen, Mappen und Anhänger aus Wollfilz.

Lob gab es vor allem für die ehrenamtlichen Helfer des Flohmarkt-Teams, den DRK-Bereitschaftsdienst sowie für die Freiwillige Feuerwehr, dessen Fahrzeuge für leuchtende Kinderaugen sorgten. Auf Miesners Hof gab es als Stärkung Kaffee und Kuchen vom Kegelclub „Die Kümmerlinge“, und ab 16 Uhr eröffnete der Tequila-Stand mit Musik von DJ Bene, gefolgt von der Band „The Tramps“ im Festzelt vor dem Bistro Scheune. Auch der Autoscooter der Familie Piepenschneider war am Abend ein beliebtes Ziel. md

