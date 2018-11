Gemeinde Fintel plant das neue Wohngebiet „In den Drohn“

Fintel - Von Hans-Georg Ujen. Die Gemeinde Fintel will ein neues Wohnbaugebiet ausweisen, das den Namen „In den Drohn“ tragen soll, benannt nach einem alten Flurstück. Am Donnerstagabend wurde in der Sitzung des Umwelt-, Bau- und Planungsausschusses mit einstimmigem Votum dem Gemeinderat ein entsprechender Beschlussvorschlag empfohlen.

Er beinhaltet den Aufstellungsbeschluss für die im Entwurf dargestellte Fläche für die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 13 „In den Drohn“ zu fassen, den Entwurf zu billigen und die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden durchzuführen.

Zur Vorgeschichte des Projekts: Der Rat und die Gremien der Gemeinde Fintel haben die Ausweisung neuer Wohnbauflächen in Fintel bereits in verschiedenen Sitzungen beraten. Mit dem besagten Bebauungsplan Nr. 13 soll jetzt die Ausweisung einer Wohnbaufläche mit einer Größe von 7,6 Hektar in Fintel im Bereich zwischen den Straßen Osterberg, Op’m Block und Keenmoor in bester Ortslage geschaffen werden. Vorgespräche mit dem Landkreis haben ergeben, dass die genannte Fläche für die weitere Ortsentwicklung von Fintel in Betracht kommt. Eine erste Visualisierung wurde den Kommunalpolitikern bereits vom Planungsbüro Elbberg aus Hamburg vorgetragen.

+ Die vorläufige Skizze des Planungsbüro Instara.

Nun stellte Udo Lohreit vom Planungsbüro Instara aus Bremen dem Ausschuss und den zahlreichen Zuhörern die weitere Ausarbeitung des Projekts und die Begleitung des Bebauungsplans vor. Als vorläufige Planung, die noch völlig variabel ist, sollen auf der Bebauungsfläche voraussichtlich Grundstücke in der Größe von 700 bis 1 .200 Quadratmetern entstehen. Darin soll auch ein Regenrückhaltebecken berücksichtigt werden. Man wolle sich, so Lohreit, an den bisher aufgestellten Bebauungsplänen orientieren, sowohl in der Art der baulichen Nutzung als auch mit der offenen Bauweise mit Einzel- und Doppelhäusern mit jeweils einem Vollgeschoss. Es könnte außerdem geregelt werden, dass bestimmte Nutzungen im Wohngebiet ausgeschlossen werden und auch ein gesonderter Bereich für Mehrfamilienhäuser ausgewiesen wird. „Besonders wichtig ist die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung sowie die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange“, betonte Fintels Bürgermeister Wilfried Behrens (SPD).

Als nächste Schritte wird das beauftragte Planungsbüro die zeichnerischen und textlichen Festsetzungen präzisieren und sich mit den Zielen der Raumordnung auseinanderzusetzen haben. Auch müssen laut Behrens Belange wie Immissionsschutz, Natur oder Verkehr betrachtet werden und ebenso müssen eine Umweltprüfung und die Ermittlung des naturschutzfachlichen Ausgleichsbedarfs durchgeführt werden. Der Bauausschuss hatte sich bereits im Vorfeld mit dem Projekt befasst und hatte nur wenige Fragen an den Planer. Zur Frage über die Höhe der Erschließungskosten konnte der Bürgermeister vorläufige Schätzungen beisteuern: 900 .000 Euro für den ersten Bauabschnitt und 1,5 Millionen Euro für den folgenden.