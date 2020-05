„Das Beste daraus machen“

Vahlde – Seit mehr als acht Wochen sind die Kindertagesstätten in Deutschland aufgrund der Corona-Pandemie weitestgehend geschlossen. Angeboten werden darf lediglich eine Notbetreuung, mittlerweile eine erweiterte. Es ist eine Zeit, die die Erzieher vor Herausforderungen stellt. Das ist auch in der Kindertagesstätte Vahlde zu spüren.

„Wir versuchen, einen mehr oder weniger geregelten Ablauf aufrecht zu erhalten“, erläutert Leiterin Frauke Sablotzke. Seit rund zwei Wochen darf die Einrichtung wieder bis zur Hälfte ausgelastet werden, natürlich nur unter Einhaltung der auferlegten Hygienemaßnahmen. „Weiterhin allerdings nur als Notbetreuung auf Grundlage eines Punktesystems zur Feststellung des Anrechts auf Betreuung. Dazu gehören auch die ABC-Schützen, die wir eingeladen haben, um ihnen die Möglichkeit zu geben, mit ihren zukünftigen Mitschülern zu spielen und als gutes Team zur Einschulung in die Grundschule zu wechseln.“ Es sei momentan alles andere als einfach, die benötigten Auflagen und Bedarfszeiten zu gewährleisten. Fast täglich gelte es, veränderte Vorgaben in der Kita-Praxis umzusetzen. „Und so wie viele andere haben ja auch wir Kinder zu Hause, die wir aufgrund geschlossener Schulen betreuen müssen“, merkt Sablotzke an. Man sei jedoch sehr bemüht, die Erwartungen der Eltern zu erfüllen.

In den vergangenen Wochen waren die Mitarbeiter der Kindertagesstätte in Vahlde – jetzt unter dem offiziellen Namen „Landkinder“ – jedoch keineswegs untätig. Die Situation erlaubte es ihnen, sich um aufgeschobene Projekte, wie das Aufbereiten des Schlafraumes oder um einen frischen Anstrich des Gartenhäuschens, zu kümmern. Basierend auf einer Initiative des Nabu wurden Hochbeete angelegt. In der Dorfmitte ist ein Blühstreifen zu bestaunen, den die Kinder der Notbetreuung angelegt haben. Passend dazu wurde ein Banner von einem in Vahlde ansässigen Werbeunternehmen gesponsert.

Ein paar spezielle Rituale seien in den letzten Wochen entstanden. So würden über Whatsapp Geschichten vorgelesen, gesungen oder Bastelanleitungen verschickt. Das helfe, ein wenig besser mit der Isolation zurechtzukommen. „So halten wir Kontakt zu den Kindern, die aktuell nicht in die Kita dürfen“, erklärt Sablotzke. Wie wohl überall, freut man sich auch in Vahlde schon sehr darauf, wieder zum normalen Zustand zurückzukehren. „Und bis dahin versuchen wir eben, das Beste aus der Situation zu machen.“ ola