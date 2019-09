Mit „Bella Ciao“ und Helenenmarsch

Rund 180 Spielleute feiern in Stemmen das 36. Kreismusikfest

+ Brockel hört Bothel zu: Das Miteinander steht beim Kreismusikfest im Vordergrund. Fotos: Heyne

Stemmen – An die 180 Menschen aller Altersklassen aus unterschiedlichen Orten im gesamten Landkreis, die gemeinsam musizieren – das war auch für die Bewohner von Stemmen am Sonntag kein alltäglicher Anblick, zumal die Ausrichtung des vergangenen Kreismusikfestes durch die Stemmer Schützen 13 Jahre her ist. „Das waren noch andere Zeiten, da waren es mehr als 300 Aktive“, erzählt Nicole Landversicht. Gleichwohl kann die Kreismusikleiterin zufrieden sein, sieht es in puncto Nachwuchs – das demonstrierte eindrucksvoll beispielsweise der Musikzug Brockel mit 20 jungen Musikern in der Ausbildung – gar nicht so schlecht aus. Jedenfalls präsentierten sich viele der neun anwesenden Gruppen (neben Ausrichter Stemmen waren auch Scheeßel, Westervesede, Waffensen, Bothel, Brockel, Kirchwalsede und Hetzwege-Abbendorf dabei) so nachwuchsstark, dass Peter Bergstermann vom Kreissportbund fast ein wenig neidisch konstatierte: „Das gelingt euch ausnehmend gut, ebenso wie die Integration von Menschen mit Einschränkungen.“