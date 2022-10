Beim drittem Mal wird‘s teuer: Samtgemeinde Fintel verschärft Sanktionen bei Fehlalarmen

Von: Lars Warnecke

Nicht immer gibt es für die Feuerwehrleute am Einsatzort auch etwas zu tun – nämlich dann, wenn eine Brandmeldeanlage falsch ausgelöst hat und es überhaupt nichts zu löschen gibt. © Schritt

Ob am Tag oder in der Nacht: Wenn ein Alarm ausgelöst wird, die Feuerwehr kommt immer. Dann lassen die ehrenamtlichen Helfer alles stehen und liegen, und wenn sie selbst gerade schlafen, sind sie in Nullkommanichts in ihren Klamotten und auf dem Sprung zum Einsatz. Dumm nur, wenn sich dann vor Ort herausstellt, dass eine Brandmeldeanlage (BMA) falsch ausgelöst hat.

Lauenbrück – Auch in der Samtgemeinde Fintel kommen solche Fehlalarme immer mal wieder vor. Sind die Anlagenbetreiber bisher von harten Sanktionen verschont geblieben, soll sich dies – bei einer Häufung von Einsätzen an ein und demselben Standort jedenfalls – in Zukunft ändern. So steht es in der neuen Feuerwehrgebührensatzung geschrieben, die der Samtgemeinderat in jüngster Sitzung einstimmig auf den Weg brachte (siehe Kasten) – mitsamt einer überarbeiteten Feuerwehrsatzung.

Mindestens 1 000 Euro, so sieht es das Regelwerk vor, sollen fällig werden, wenn pro Einsatzjahr und Einsatzort zwei Fehlalarme überschritten werden. „Ganz häufig sind es ja die Betreiber, die ihre Anlagen nicht entsprechend warten oder dafür Sorge tragen, dass fehlauslösende Sensoren ausgetauscht werden“, verdeutlichte Henrike Hoppe, die Allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters. Auch für sogenannte Unfugalarmierungen sei die Festlegung eines Tarifs vorgesehen – ebenfalls in Höhe von mindestens 1 000 Euro. Dann aber schon gleich beim ersten Mal.

Ob die Betreiber denn zeitnahe informiert würden, dass es für sie jetzt teurer werden könnte, wollte Ratsherr Ulrich Brunkhorst (CDU) wissen. Dies bejahte die Verwaltungsfrau: „Es wäre ein guter Handzettel – so viele Betreiber sind es ja nicht.“

Wann ist ein Fehlalarm ein Fehlalarm?

Wie aber ist ein Fehlalarm im Sinne der Satzung überhaupt zu definieren? Diese Frage warf Arne Homfeldt (CDU) auf. Ausgelöst würde der schließlich je nachdem, wie die Anlage eingestellt ist. Er verdeutlichte dies am Beispiel der Seniorenwohnanlage in Lauenbrück: „Wenn dort in der Küche Bratkartoffeln angebraten werden, entstehen Dämpfe, die Anlage meldet das und die Feuerwehr rückt unnützerweise aus – das ist für alle Beteiligten sehr lästig.“ Er selbst habe schon mehrfach beim Betreiber der BMA nachgefragt. „Der meint aber, sie sei exakt so eingestellt, wie die Vorgaben es verlangen.“ Wer müsse das dann eigentlich bezahlen, wollte Homfeldt wissen. „Dass die Feuerwehr ständig ausrücken muss, ist die eine Geschichte, die andere, dass die Bewohner sich selbst gar nicht wehren können.“

Dazu Hoppe: „Bei einigen Einrichtungen ist es ja durchaus so, dass tatsächlich vom Brandschutzprüfer des Landkreises vorgegeben wird, welche Anlagen mit welcher Sensibilität einzubauen sind – je nachdem, ob etwa viele immobile Personen zu erwarten sind.“ Dies sei aber etwas ganz anderes, als etwa in einem produzierenden Gewerbe, wo regelmäßig Stäube entstehen würden und die Sensoren so eingestellt seien, dass die ständig auf diese Partikel reagieren würden. „Dann müsste man tatsächlich im Einzelfall hingucken. Wir haben uns aber eh jeden Einsatz anzuschauen, ob eine Sanktion gerechtfertigt ist oder nicht.“ Ihren Worten nach produziere eine BMA jedenfalls selten eigene Fehler. „Für gewöhnlich reagieren sie auf das, was ihr die Sensoren melden. In einem Bereich, wo man über sehr scharf angebratenes Essen diskutiert, im Zusammenhang mit immobilen Personen, ist es aber schon richtig, dass sie ausschlägt. Dann handelt es sich auch um keinen Fehlalarm im Sinne der Satzung.“

Schließlich, erläuterte Hoppe, sei die Anlage so eingestellt, dass eine solche Partikelentwicklung zu einer ernst zu nehmenden Gefahrenlage führen könnte, vor der gerade dieser Personenkreis geschützt werden müsse. „Daher gibt es halt Abstufung in der Sensibilität dieser Anlagen, die gefordert werden.“

Es herrscht Konsens im Rat

Dass die Gebühren durchaus Sinn machen, darüber bestand Konsens im Rat. „Damit wollen wir im Endeffekt ja auch erreichen, den Anlagenbetreibern vor Augen zu halten, dass es für sie günstiger ist, sich mal dem neuesten technischen Stand anzupassen und nicht etwas von Vorgestern drinzulassen, was nicht mehr zuverlässig gestaltet ist“, meldete sich etwa Werner Kahlke zu Wort. Hans Jürgen Schnellrieder (Grüne) sprach derweil von einer „sozialen Komponente“, die die Satzung nun enthalte: Indem wir zweimal noch von einer Strafgebühr absehen, ist der Betreiber sensibilisiert genug, dass er sich um seine Technik kümmert“, befand der Finteler. „Es ist wirklich nur eine technische Lösung, aber es ist seine Verantwortung.“

Mahnende Worte sprach abschließend Ratsherr Volker Dreyer (CDU). Der Stemmer verwies darauf dass, dass angesichts der Vielzahl an Fehlalarmen zahlreiche Feuerwehrkameraden trotz Sirene schon gar nicht mehr ausrücken würden. „Da herrscht Unmut. Und wenn es wirklich mal soweit ist, dann kommt keiner mehr. Das darf aber nicht passieren.“

Was die Neufassung der Feuerwehrsatzung in der Samtgemeinde Fintel noch zum Inhalt hat Mit der aus dem Jahre 2014 stammenden Satzung beschäftigt hatten sich im Vorfeld der Ratssitzung schon der Feuerwehr- und der Samtgemeindeausschuss. Was das Werk neu beinhaltet: Die Absicherung durch die Feuerwehr ist jetzt in der Form aufgenommen worden, wie es das Niedersächsische Brandschutzgesetz vorsieht, ohne dass die Vorgaben der Straßenverkehrsordnung missachtet werden. Gleichzeitig wurde der Schwerpunkt auf die Kinder- und Jugendfeuerwehren gesetzt. Die sollen künftig gefördert werden, sollte es Bedarf für eine Gründung geben. Auch die Einsatzgrenze ist geändert worden. „Im Prinzip haben wir all das mit eingearbeitet, was das Landesbrandschutzgesetz in den letzten Jahren auch geändert hat“, erklärt Rathausmitarbeiterin Henrike Hoppe. Was die Gebührensatzung betrifft, ist die neu kalkuliert worden, wie es auch das Haushaltsrecht vorsieht. Hoppe dazu: „Wir haben die abrechenbaren Sätze und die Kosten aus dem Bereich Feuerwehr für die Jahre 2018 bis 2020 zugrunde gelegt und entsprechend Kostenpositionen bis zwei Stellen hinterm Komma in einer Tabelle aufgeführt.“ Im Feuerwehrausschuss sei vorgeschlagen worden, man möge doch die nächsten runden Euros aufrunden. „Das haben wir zum Samtgemeindeausschuss dann auch entsprechend vorbereitet.“ Und: Auf Vorschlag des stellvertretenden Gemeindebrandmeisters ist nunmehr die Tauchpumpe in den Leistungskatalog aufgenommen worden. „Die lieg vorher immer unter Sonstiges technisches Gerät mit, ist also nicht gesondert abgerechnet worden“, so Hoppe. „Die kommt aber relativ häufig zum Einsatz.“