Bauboom trotz Inflation: Für das Wohngebiet „In den Drohn“ in Fintel sind fast alle Grundstücke verkauft

Von: Lars Warnecke

Hier geht es lang: Im Baugebiet „In den Drohn“ nehmen die ersten 23 Häuser schon Gestalt an. Über den Boom freut sich Fintels Bürgermeister Claus Aselmann. © Warnecke

Die Nachfrage nach erschwinglichem Grund in Fintel hält an. Inzwischen hat die Gemeinde in ihrem Baugebiet „In den Drohn“ 63 von 70 Bauplätzen verkauft. Seit April werden die Häuser hochgezogen – und das geschieht trotz Inflation in einem erstaunlichen Umfang.

Fintel – Genau fünf Monate ist es her, da stand noch kein einziges Wohnhaus im neuen Baugebiet „In den Drohn“ in Fintel. Und heute? Heute herrscht dort mittlerweile eine rege Bautätigkeit. Ein Gebäude nach dem anderen schießt quasi aus dem Erdboden – zwischen den Einfamilien- und Doppelhäusern auch ein in die Höhe wachsender Komplex mit zehn Wohneinheiten. Keine Frage: Selbst die aktuellen, der Inflation geschuldeten Kostenexplosionen, die natürlich auch vor der Baubranche nicht Halt machen, schreckt viele Häuslebauer im Heide-Ort offenbar nicht davor ab, ihre Pläne vom Eigenheim in die Tat umzusetzen. Den Bürgermeister freut das natürlich, er wundert sich aber auch ein wenig: „Bei den derart hohen Preisen ist der aktuelle Bauboom, den wir hier erleben, keine Selbstverständlichkeit“, so Claus „Charly“ Aselmann. Seine Vermutung: Viele hätten ihre Baustoffe schon im vergangenen Jahr gekauft und dann irgendwo eingelagert.

Wie auch immer: Auf 23 Grundstücken, sagt der CDU-Mann, werde schon kräftig gebaut. Ein erster Neubau ist sogar schon fertig – in ihn ist eine Familie aus Delmenhorst eingezogen. Rund 60 Prozent, die sich zwischen dem Osterberg und der Straße Hinter den Höfen niederlassen, seien ihm zufolge Auswärtige, der Rest stamme aus Fintel oder habe in irgendeiner anderen Form Bezug zum Dorf.

Mit dem Neubaugebiet „In den Drohn“, das mit 70 Bauplätzen (alle werden sie von der Gemeinde vermarktet) und einer Gesamtfläche von 7,4 Hektar das größte Projekt seiner Art ist, welches in Fintel jemals realisiert wurde, endet eine jahrelange Vorgeschichte. Die hatte 2018 mit der Eröffnung des Bauleitplanverfahrens ihren Anfang genommen – jedenfalls offiziell. Denn, wie Aselmann berichtet: Schon Fintels verstorbener Alt-Bürgermeister Claus Riebesehl, von 1986 bis 2011 in Amt und Würden, habe zu Lebzeiten mit dem Gedanken gespielt, auf dem Acker in östlicher Ortslage irgendwann einmal neues Wohnbauland zu erschließen. „Claus, dem selbst ein Großteil der Fläche gehörte, war quasi der Ideengeber – und es war auch richtig, dort hinzugehen“, meint Aselmann.

Eigentlich war unsere Ursprungsplanung bekloppt.

Während die Gemeinde zu Beginn noch vorsah, aus Kostengründen das Baugebiet in drei Abschnitten anzugehen, war man von diesem Plan zwischendurch wieder abgerückt. Zu groß, sagt der Bürgermeister, sei am Ende die Nachfrage gewesen. Und: Eine Drittelung hätte nicht zuletzt auch bedeutet, dass die Erschließung sehr viel teurer geworden wäre. Aselmann spricht von einer halben Million Euro an Mehrkosten. „Eigentlich war unsere Ursprungsplanung bekloppt“, räumt er ein, „das Ganze in einem Rutsch zu machen, ist doch die bessere Lösung gewesen.“

Der wie geschnitten Brot laufende Abverkauf der Grundstücke gibt den Verantwortlichen recht: 63 Grundstücke sind schon nicht mehr zu haben – sieben Einheiten zwischen 800 und 1 100 Quadratmeter seien aktuell noch zu erwerben. Und wenn die auch weg sind? „Dann wird es wohl auf eine innerörtliche Lückenbebauung hinauslaufen müssen“, ist Aselmann überzeugt. Weiteres Bauland für Wohnquartiere stünde auf lange Sicht betrachtet nämlich kaum bis gar nicht mehr zur Verfügung.

Zur Erinnerung: So sieht das Areal in der Planung aus. © Warnecke, Lars

Fintels Wachstumskurs stößt also jetzt schon an seine Grenzen. Ein Kurs, der dem Ort binnen kurzer Zeit zu den aktuell 2 850 Einwohnern hochgerechnet etwa noch 210 Neubürger bescheren wird – die rund 90 Personen, die das ebenfalls im Bau befindliche Burvagshoff-Quartier nebenan beziehen werden, noch gar nicht miteingerechnet. „Da ist schon Musik drin“, sagt Aselmann hinsichtlich dieser Zahlen. Was das Mehr an jungen Familien etwa für die „Vintloh-Zwerge“, den örtlichen Kindergarten, beutet? „Es ist noch nichts spruchreif, aber sicherlich werden wir dort in Zukunft noch um eine zusätzliche Gruppe erweitern müssen.“

Für ihn als Bürgermeister gab es in den vergangenen Monaten jedenfalls viele notariell beglaubigte Verträge mit den Grundstückseigentümern zu schließen – ein Werk, das sein Amtsvorgänger Wilfried Behrens (SPD) schon begonnen hatte. Am 1. April, und damit einen Monat eher als angekündigt, konnten die Häuslebauer loslegen – wenn sie denn dann überhaupt schon eine Baugenehmigung hatten. „Noch heute gibt es einige, die gerne schon längst gestartet wären, die aber immer noch auf ihre Genehmigung warten“, weiß Aselmann.

Dabei besteht für sie prinzipiell kein Grund zur Eile: Innerhalb von drei Jahren, so besagen es die allgemeinen Statuten, müssen die Eigentümer eine Bautätigkeit nachweisen – innerhalb von fünf Jahren müssen ihre Häuser fertig sein. So wird auch die asphaltierte Baustraße noch eine ganze Weile als solche Bestand haben – ein Endausbau, kündigt der Bürgermeister an, sei jedenfalls nicht vor 2025 zu erwarten. „Und wenn später noch 15 Grundstücke über sind, muss man sich wirklich überlegen, ob man dann das Ganze zum Abschluss bringt.“ Spricht‘s und schwingt sich wieder auf sein Fahrrad. Die Pflicht ruft – die nächste Vertragsunterzeichnung steht an.

Aus dem Rat: Wohnverpflichtung für mindestens zehn Jahre Eine Frage, mit der sich der Finteler Gemeinderat in jüngster Sitzung beschäftigte: Wie soll mit den sieben Baugrundstücken verfahren werden, die gegenwärtig noch zu veräußern sind? Fest steht: Wer dort jetzt ein Haus baut, soll für mindestens zehn Jahre in diesem auch unbedingt wohnen bleiben. Auf diese Weise, hieß es, soll Investorengeschäften Einhalt geboten werden. „Es kann aber auch mal jemand krank werden oder wegen Arbeitslosigkeit das Haus vielleicht nicht mehr halten – solche Fälle, sollten sie denn eintreten, müssten wir von der Verpflichtung dann ausschließen“, betonte Bürgermeister Claus Aselmann. Worauf sich das Gremium ebenfalls verständigte: Die noch zu erwerbenden Bauplätze sollen vorrangig solchen Personen zugestanden werden, die als Finteler im Ort bleiben wollen. „Aber da wir das nach dem Gleichbehandlungsprinzip gar nicht genau formulieren können und auch nicht wollen, sollten wir dem Rat jedes Mal eine Einzelfallentscheidung auferlegen“, schlug SPD-Ratsherr Werner Kahlke vor. Damit konnte sich das 13-köpfige Gremium anfreunden – der Beschluss wurde in der Sitzung einstimmig gefasst.