Haushaltsplan: Bauausschuss der Samtgemeinde Fintel zückt den Rotstift

Von: Judith Tausendfreund

Die Unterhaltung der Liegenschaften, hierzu gehört auch das Rathaus, soll in Zukunft etwas sparsamer umgesetzt werden. © Tausendfreund

Vor allem die hohen Energiekosten sind es, die auch in der Samtgemeinde Fintel für einige Sorgenfalten in den Gesichtern der Kommunalpolitiker sorgen. Müssen doch Überlegungen angestellt werden, an welchen Haushaltspositionen mögliche Einsparungen realisierbar sind.

Lauenbrück – Konkret beschäftigten sich nun die Mitglieder der Bau- und Planungsausschuss mit der Frage, wo der Rotstift angesetzt werden könnte.. „Wir haben eine deutliche Erhöhung der Ausgaben – das kommt durch die Energiekosten“, stellte Stefan Raatz, Fachdienstleiter Bau und Planung im Rathaus, fest. In der Tat erhöhen sich laut vorliegendem Etat-Entwurf für das Jahr 2023 die Stromkosten der Samtgemeinde nach dem Ergebnis der Stromausschreibung um mehr als 400 Prozent. Insgesamt wird in dem Papier eine Summe in Höhe von 375 000 Euro benannt.

Es läppert sich

Auch für den Erwerb von Tauschflächen rechnet die Kommune mit hohen Kosten. „Wir wollen diese Flächen erwerben, um später einmal – wo auch immer – Gewerbeflächen ausweisen zu können“, so der Verwaltungsmann. Für den allgemeinen Erwerb von Flächen sind im Teilhaushalt 500 000 Euro vorgesehen. Ins Geld geht auch die Planung für die Ausweisung von Solarparkflächen – hier werden allein für die Änderung von Flächenausweisungen etwa 20 000 Euro berechnet. Und auch für die Potenzialanalyse sind 15 000 Euro einkalkuliert. Hinzu kommt ein Zuschuss in Höhe von 45 000 Euro für das Freibad Fintel. Raatz benannte die Kosten für die Erschließung des Baugebiets in Stemmen als weiteren Punkt; perspektivisch würde zudem das Thema Klärschlamm Kosten verursachen.

Wir wollen schauen, dass wir mehr Töpfe anzapfen – auch wenn es nicht einfach ist.

Nachdem der Fachdienstleiter einen Überblick vermittelt hatte, wurde über das Thema diskutiert – und zwar in zwei kontroversen Richtungen. Zum einen überlegten die Ausschuss-Mitglieder, welche Einsparpotenziale zu sehen sind, zum anderen meldete sich Hans-Jürgen Schnellrieder (Grüne) zu Wort und forderte: „Ich würde mir wünschen, dass wir den Haushalt zukunftsfähiger machen.“ Er berichtete, dass im Kreishaus davon geredet werde, alle Gemeinden würden finanziell gesund aussehen. „Wir erwecken den Eindruck, dass wir keine Probleme haben, weil wir unseren Haushalt so sparsam gestalten“, erläuterte er. „Wir machen viele Sachen eben nicht. Ich sehe nicht, dass wir Fördermittel beantragen – alle Gemeinden um uns herum nutzen das aber“, kritisierte Schnellrieder. Die Samtgemeinde müsse endlich anfangen, Projekte zu initialisieren, die förderfähig sind. Michael Sablotzke (SPD) betonte, dass man viele Fördergelder aber auch zurückzahlen müsse.

Fördermittel durchaus im Blick

Auch Werner Kahlke (SPD) äußerte sich kritisch: „Man muss nicht alles angehen, nur weil Fördermittel da sind“, vertrat er eine gegensätzliche Position. Stefan Raatz erläuterte, dass die Samtgemeinde durchaus Fördermittel beantragt, wenn es die Möglichkeit gibt. „Aber wir sind oft zu klein und die Zeiträume sind oft zu kurz, um solche Anträge einzureichen“, erklärte er. Große Städte hätten es da wesentlich einfacher, das ganze Thema sei ein „schwieriges Pflaster“.

Samtgemeindebürgermeister Sven Maier ergänzte, dass er sich durch den neuen Klimaschutzmanager Konzepte erhoffe, die strategische Impulse für die Zukunft bringen könnten. „Wir wollen schauen, dass wir mehr Töpfe anzapfen – auch wenn es nicht einfach ist“, versprach er. Schnellrieder griff die Idee auf und formulierte den Wunsch, dass die Ratsmitglieder in Zukunft mehr Wissen rund ums Thema erarbeiten mögen.

Anschließend wurde über die Frage diskutiert, ob im Bereich der Unterhaltung der Liegenschaften und des Regenrückhaltebeckens jeweils 5 000 Euro eingespart werden können. Diese beiden Posten hatte die Verwaltung vorab benannt. „Beispielsweise haben wir für die Erhaltungsmaßnahmen am Regenrückhaltebecken 15 000 Euro eingeplant – wir wissen aber nicht ob wir diese brauchen“, erläuterte Maier. Grundsätzlich basiere die grobe Planung auf den Werten der vergangenen Jahre. „In denen ist der Haushalt immer besser ausgefallen als zunächst gedacht“, ergänzte Werner Kahlke. Er betonte ebenso, dass das geringere Budget ja auch zum sparsamen Haushalten anregen würde.

Am Ende einer langen, kontroversen Debatte einigten sich die Ausschussmitglieder darauf, die benannten 10 000 Euro im geplanten Haushalt einzusparen und notfalls mit einem Nachtragshaushalt zu arbeiten – falls die Kosten eben doch höher ausfallen sollten.