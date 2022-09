Barrierefreiheit in Fintel: Gemeinden sehen keine Dringlichkeit bei Haltestellen

Von: Judith Tausendfreund

Eine „klassische“ Haltestelle auf dem Land steht in Benkeloh. © Tausendfreund

Nur wenige Bushaltestellen in der Samtgemeinde Fintel sind barrierefrei. So richtig eilig hat man es auch nicht, daran etwas zu ändern. Es liegen auch keine Anfragen oder Anträge vor, Haltestellen umzugestalten, heißt es aus dem Rathaus – der letzte Teil unserer Serie „Barrierefrei?“.

Lauenbrück – In der Samtgemeinde Fintel gibt es bislang kaum Nachfragen zu barrierefreien Haltestellen. Immerhin, es gibt durchaus schon welche. Dabei liegt das Thema im Zuständigkeitsbereich der jeweiligen Mitgliedsgemeinden. Samtgemeindebürgermeister Sven Maier gibt allerdings gerne stellvertretend Auskunft und weiß, dass in Fintel bereits drei Haltestellen barrierefrei umgebaut wurden, in Lauenbrück sind es zwei.

„Wenn ohnehin an den Haltestellen etwas verändert werden muss, wird das Thema definitiv berücksichtigt“, sagt er. Grundsätzlich sei man durch das Personenbeförderungsgesetz verpflichtet, das Ganze umzusetzen. An den weiteren bestehenden Haltestellen sei aber mit Blick auf die vom Gesetzgeber geforderte Barrierefreiheit noch nichts unternommen worden, so Maier.

Mit „Schwarzer Weg“ gibt es immerhin eine Vorzeigehaltestelle in Sachen Barrierefreiheit in Lauenbrück. © Tausendfreund

Die Gemeinden agieren augenscheinlich in dieser Sache eher abwartend. Akut scheint das Thema aus deren Perspektive auch nicht zu sein, denn allen Bürgermeistern der Mitgliedsgemeinden lägen keinerlei direkte Anträge in der Sache vor, führt Maier weiter aus. Weder Bürger noch Vereine hätten sich diesbezüglich gemeldet. „Das kann sich natürlich jederzeit ändern“, so der Samtgemeindebürgermeister.

Neben den Bushaltestellen spielt in der Samtgemeinde auch der Bahnhof in Lauenbrück eine Rolle. Dieser ist barrierefrei und hier fährt ein Aufzug. Die Haltestelle in der Nähe der Lauenbrücker Seniorenresidenz ist ebenfalls barrierefrei. „Wir sind in der Samtgemeinde schon recht gut aufgestellt, wir könnten aber sicher auch noch besser werden“, schätzt Sven Maier die Lage ein. In der politischen Diskussion sei die ganze Sache momentan kein Thema, auch dort lägen keinerlei Anträge hierzu vor.

Und auch politisch gibt es wenig Druck, mehr Tempo beim barrierefreien Ausbau der Haltestellen zu machen. „Der aktuell geltende Nahverkehrsplan 2018 bis 2022 enthält ein Haltestellenkonzept, in dem die Standards für den schrittweisen barrierefreien Ausbau der Haltestellen festgelegt werden“, so ein Sprecher des Landkreises Rotenburg. Auch bezüglich des noch vom Kreistag zu beschließenden Nahverkehrsplanes 2023 bis 2027 sei dem Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr ein Entwurf zur Beratung vorgelegt worden, der wieder ein Haltestellenkonzept mit angepassten Rahmenbedingungen für den barrierefreien Ausbau der Haltestellen enthalte. Strafen seien nicht vorgesehen.

Dass das Personenbeförderungsgesetz vorschreibt, dass zum 1. Januar 2022 alle Haltestellen in Deutschland barrierefrei sein müssen, wirkt dann schon wie ein Lippenbekenntnis. Man bleibt aber am Ball. „Der Ausbau erfolgt dort, wo er technisch möglich und verkehrlich sinnvoll ist, und zwar schrittweise. Dabei wird nach einer Priorisierung vorgegangen“, so der Sprecher weiter, und meint in etwa Faktoren wie die Bedeutung der Buslinie oder Frequentierung.