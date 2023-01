Bahnhofsgaststätte Lauenbrück bietet Einheimischen und Reisenden Zuflucht

Von: Ulla Heyne

Bei Esperanza Freude-Quade ist jeder willkommen. Wer aber Stress macht, fliegt. © -

Die Kneipe „Gleis 2“ in Lauenbrück ist eine der letzten ihrer Art – eine Bahnhofskneipe, die einzige zwischen Hamburg und Bremen.

Lauenbrück – Donnerstagabend, das alte Jahr hat fast abgedankt. Der Eingang zum „Gleis 2“, der einzigen verbliebenen Bahnhofsgaststätte zwischen Hamburg und Bremen, ist dunkel. Das liegt aber nicht daran, dass Betreiberin Esperanza Freude-Quade den Betrieb, wie Ende 2021 zwischenzeitlich angekündigt, tatsächlich aufgegeben hätte. Sondern schlicht und einfach am Bewegungsmelder.

Die Stromkosten, sie sind auch hier ein Thema. „Mal gucken, ob da unter dem Strich noch was übrig bleibt“, meint die 58-Jährige, die drinnen hinter dem Tresen Bier zapft.

Die Öffnungszeiten, sie wurden nach der Pandemie auf Donnerstag bis Sonntag eingeschränkt. Viel ist in letzter Zeit anders geworden – die Dartswand, die ihr Gäste zur Eröffnung vor einigen Jahren geschenkt hatten, ist oft verwaist, auch die Würfel und Spielkarten bleiben meist in der Schublade. Die meisten jungen Leute sind weg, in die Städte gezogen. Ab und zu kommen noch welche, die hören dann im Vorraum, dem offiziellen „Nichtraucherraum“ auf der eigenen mitgebrachten Soundbox ihre eigene Musik. Geblieben sind die moderaten Preise: 2,70 für das Flaschenbier, 1,70 für ein gezapftes 0,2 – da kann man nicht meckern.

Freude-Quade, die alle hier nur „Essi“ nennen, kennt sie alle und ihre Vorlieben. Ein Blick, und das Bier oder der Wein sind auf dem Weg. An diesem Abend sind die beiden Tische besetzt, ebenso wie der Tresen. Man kennt sich. Immer donnerstags tauschen die in Würden Ergrauten hier Jugenderinnerungen aus; die Drei am Nebentisch kommen extra aus Scheeßel, seit die meisten Kneipen dort dichtgemacht haben. „Im Sommer mit dem E-Bike: an der Bundesstraße hin, nach zwei Bier hinter der Bahn zurück“, frotzelt einer. Die Stimmung ist wie er: freundlich-zugewandt, es wird viel gelacht.

Darf nicht fehlen: Darts. © -

Das Trio am Tresen hat sich nicht verabredet; man kommt einfach her, „irgendwer ist immer da“, meint Gast Uwe Dzengel. Ob das hier ein zweites Wohnzimmer sei? Die drei schütteln energisch den Kopf: „Zuhause ist ja keiner, hier kann man sich austauschen.“ Frauen? Fehlanzeige. „Die sind uns alle weggelaufen“, meint einer mit einem Augenzwinkern. An diesem Ort gehört nicht jedes Wort auf die Goldwaage.

Etwas später kommt dann doch noch eine Frau, am Arm ihres Mannes. Sabine, die eigentlich anders heißt, aber wie viele hier nicht namentlich erwähnt werden will, hätte keine Bedenken, auch allein vorbeizukommen. „Aber als Frau macht man das irgendwie nicht.“ Liegt’s am Ruf der Bahnhofsgaststätten, wie die Betreiberin vermutet? Wenn, dann kommen die Frauen in Gruppen – besonders, wenn der „Sambazug“ des Eurostrand Fintel hier Station macht, „dann geht hier die Party ab“, sagt die Frau mit den spanischen Wurzeln schmunzelnd. Dieser Abend ist eher ruhig, und das ist ihr auch lieber so: „Wir wollen hier Harmonie. Wer Stress macht, fliegt raus, und zwar für immer.“ Wie sie das durchsetzt? „Mit spanischen Schimpftiraden“, sagt sie lachend.

Für Einzelgespräche ist es heute zu voll. Dass die Gäste ihr ihr Herz ausschütten, ist nicht die Ausnahme: „Das auszuhalten, gehört für einen guten Wirt dazu.“ Und ist der kommunikationsfreudigen Mutter dreier erwachsenen Kinder auch recht: „Was sollte ich denn Zuhause machen, etwa den ganzen Abend fernsehen? Hier mache ich was Sinnvolles.“ Dass die Bahnhofskneipe auch karitativ wichtig ist, bestätigt die Nicht-Sabine: „Sonst würde was fehlen, wo sollten die Leute sich denn sonst treffen?“ Auch deshalb ist sie heute mit ihrem Mann hier: „Man kann ja nicht jammern, wenn etwas dicht gemacht wird und selbst nicht hingehen.“ Hinter dem Tresen: launige Postkarten zum Rauchen und Saufen, ein Plakat des „First Rider“-Festivals, dem Vorgänger des Hurricanes. Die Frau am Zapfhahn stammt aus einem Haushalt, in dem Künstler ein und ausgingen, der Vater war Kunstmaler. Unter dem Plakat: Ein Zeitungsausschnitt über den „Besuch“ Jan Böhmermanns, für den der ICE extra in Lauenbrück Halt gemacht hat, damit dieser den nächsten Zug in die richtige Richtung nehmen konnte.

Gut zu sprechen ist sie nicht auf ihn: „Ich kannte ihn gar nicht. Als er hier rein kam mit den Worten: ,Ich bin ein Promi‘, war bei mir schon Schicht im Schacht.“ Erst eine Woche später, als jemand sich erkundigt hatte, ob „der Böhmermann“ bei ihr Halt gemacht hätte („Ich dachte zuerst, er fragt nach einem Kumpel“), klärte sich die Sache auf. Beeindruckt hat er sie nicht: „Der ist vielleicht bekannt, mehr nicht.“ Richtige Promis, die sie treffen durfte, das sind für sie Mutter Theresa, Peter Hage, Pepe Romeros und eine ganze Reihe von Opernsängern und Balletttänzern.

Die Kneipe von außen. © Heyne

Dass Gäste jenseits der Stammkundschaft hier „hergespült“ werden, sei keine Seltenheit; meist stranden sie mit den Zügen, die hier wegen Maschinen- oder Gleisschäden Halt machen. Wie die junge Dänin neulich, „die suchte nach sich selbst – ich habe ihr erst mal eine Ferienwohnung für eine Nacht besorgt“, meint Freude-Quade pragmatisch. Mit dem Israeli, der sich nach einem Zugausfall hier abholen lassen wollte, als Ort aber „Lauenburg“ angab, wartete sie die halbe Nacht, bis der Freund kam. „Wir haben als gemeinsame Sprache Spanisch entdeckt, dann ging das ganz gut.“

Die Iraner, die ihr Handybilder von ihren zerbombten Lkw zeigen, der Kroate, für dessen Wiederkehr sie sich einige Brocken Landessprache notiert hat, der Flüchtling von der Elfenbeinküste, mit dem sie eine Mischung aus Spanisch und Italienisch spricht. Wer hier strandet, ist willkommen, „und wenn sie nur gegen die Kälte oder Regen hier an der Heizung stehen, ist es auch in Ordnung!“ Wie lange die End-Fünfzigerin das „betreute Trinken“ noch betreiben will, wie sie ihren Anlaufpunkt scherzhaft nennt? „Solange, wie Gäste kommen und ich mich über Wasser halten kann.“ Als die ersten Gäste zur Tagesschauzeit den Heimweg antreten, betritt ein junger Mann die Gaststube und schnappt sich die Darts-Pfeile. Die Zukunft?