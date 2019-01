Neue Ergotherapiepraxis hält in der Alten Sparkasse Einzug

Lauenbrück – Wo vor gut einem Jahr noch Kunden ihr Geld gezogen hatten, Darlehen verhandelt und Sparbücher ausgestellt wurden, prägen nunmehr Behandlungsliege, Sprossenwand, Trampolin und sogar ein Bällebad die Räumlichkeiten an der Bahnhofstraße. In der von der Gemeinde Lauenbrück renovierten Alten Sparkasse hat die Ergotherapeutin Miriam Mehmert ihre Praxis eröffnet.

Am Samstag hatten Interessierte die Möglichkeit, die nach dem Umbau entstandenen neuen Räumlichkeiten unter die Lupe zu nehmen. Den ganzen Tag gaben sich beim Tag der offenen Tür Bekannte und Freunde, aber auch Nachbarn und andere neugierige Lauenbrücker die Klinke in die Hand. „Ist das großzügig und hell geworden!“, schwärmten Solveigh Schröder und Elke Meyer. Den Scheeßelerinnen hatte es vor allem das Bällebad angetan. Neben älteren Menschen machen Kinder und Jugendliche – das zeigt die jahrelange Berufspraxis in einer Gemeinschaftspraxis in Sittensen – einen Großteil der Klientel von Mehmert aus. „Das verbessert nicht nur die Wahrnehmung beispielsweise bei beeinträchtigter Oberflächensensibilität, sondern ist auch einfach toll zum Austoben“, so die fünffache Mutter.

Warum sich die Wahl-Lauenbrückerin zum Schritt in die Selbstständigkeit entschlossen hat? „Ich habe die Pläne für die Räume gesehen und gewusst: Das ist es!“ Dass die Gemeinde sich zur Belebung des Ortes für eine gewerbliche Nutzung – neben einem Teil für das Gemeinschaftshaus – entschied, um den Ort zu beleben. sei für sie ein Glücksfall gewesen. „Das passte einfach, fast wie maßgeschneidert“, befindet die junge Frau, die dem ein oder anderen aus dem Gemeinderat bekannt sein dürfte. Zuschlag, Genehmigung, Zulassung – alles ein Durchmarsch. „Jetzt muss sich die Praxis nur noch herumsprechen.“

Die Chancen stehen gut: Neben Kindergärten und Schule dürften auch Seniorenheime der Umgebung Bedarf anmelden, gehört eine Behandlung nach Schlaganfällen, bei Demenz oder Multipler Sklerose doch zum täglichen Brot der Ergotherapeutin. Der reguläre Praxisbetrieb soll ab kommende Woche aufgenommen werden: „Am nächsten Montag steht der erste Patient im Kalender“.

Nicht viel später soll auch der Betrieb im angrenzenden neuen Gemeindehaus losgehen. Geplant ist ein Frühstückstreff der Hilfe für junge Familien „Simbav“.

