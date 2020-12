Autofahrer filmt Wolf in Lauenbrück

Sichtung auf der Ziegeleistraße / Experte bestätigt Verdacht / Tier gelangt wegen Drückjagd in den Ort

Lauenbrück – Wölfe sind im Landkreis Rotenburg inzwischen oft gesehene Gäste. Am helllichten Tag ist am Wochenende jetzt auch in Lauenbrück das Raubtier gesichtet worden. Das zumindest legt ein Video nahe, das derzeit in den sozialen Netzwerken kursiert und umgehend breite Resonanz gefunden hat. Zu sehen ist ein wolfsähnliches Tier, das ein Lauenbrücker Bürger am Samstagmorgen auf der Ziegeleistraße aus seinem Auto heraus gefilmt hatte. Offenbar völlig verschreckt quert es vor dem langsam herannahenden Fahrzeug noch die dicht besiedelte Straße, um anschließend auch schon wieder aus dem Blickfeld zu verschwinden.