Ausflug ins grüne Klassenzimmer

Finteler Grundschüler erkunden mit Jägern die heimische Flora und Fauna

+ Früh übt sich, wer möglicherweise später einmal professioneller Jagdhornbläser sein möchte. Fotos: Kumpins

Fintel – Kurz vor Ferienbeginn tauschten die Dritt- und Viertklässler der Finteler Friedrich-Freudenthal-Schule ihr Klassenzimmer einen Vormittag lang mit einem Ausflug in die Natur. Mit Proviant ausgerüstet, machten sich 39 Teilnehmer auf den Weg zu den Teichen hinter dem Eurostrand, an denen schon die Mitglieder des Hegerings Lauenbrück auf sie warteten. Deren Ziel war es, den Kindern im Rahmen der bereits seit rund 30 Jahren bestehenden Bildungsinitiative „Lernort Natur“ Wissenswertes rund um die heimische Flora und Fauna näher zu bringen. Dazu hatten die Jäger acht Stationen aufgebaut, an denen sich alles um Themenkreise wie „Der Wald“, „Die Bienen“, „Die Jagdhunde“, „Die Falknerei“, „Das Jagdhornblasen“, aber auch „Das Schalenwild“ drehte.