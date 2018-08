Fintel/Rotenburg - Von Joris Ujen. Phrasen dreschen möchte Nils Bassen aus Fintel nicht. Vielmehr möchte der junge Linken-Politiker auf Augenhöhe kommunizieren. Noch nicht allzu lange sitzt der Student im Kreistag, hat allerdings schon einige Situationen in Pressegesprächen erlebt, in denen auch er in dieses typische Verhaltensmuster eines Politikers geraten ist. Aber genau das versucht der 25-Jährige zu vermeiden, möchte ähnlich wie Willy Brandt seinerzeit bürgernah sein und dadurch mehr Wähler an die Urne locken, erzählt er im Gespräch mit der Kreiszeitung. Ein ähnliches Ergebnis, wie das von Altkanzler Brandt mit einer Wahlbeteiligung von 91,1 Prozent findet Nils Bassen erstrebenswert.

Der Finteler machte sich Sorgen. Nicht um sich, sondern um seine Freunde. Auf einer Geburtstagsparty wollte er mit ihnen über die sinkende Altersvorsorge sprechen. „Dass meine Freunde an dem Abend keine Lust hatten, über das Thema zu sprechen, leuchtete mir ein. Ihr fehlendes Wissen über ihre Zukunft allerdings nicht. Das wollte ich ändern, damit sie später auch im Alter ein erfülltes Leben haben können.“ Und so füllte Nils Bassen noch in der gleichen Nacht ein Anmeldeformular für die Partei Die Linke aus.

Warum diese Fraktion? „Ich bin Pazifist, finde Krieg ganz schlimm. Die Linken vertreten auch diese Meinung, sind zudem die einzige Partei, die gegen die Kürzung von Sozialleistungen war und ist“, beschreibt der Finteler seine Identifikation mit der Partei. „Klar, der zeitliche Aufwand für die politische Arbeit ist seitdem hoch. Es ist aber eine dankbare Aufgabe, die ich zu schätzen weiß“, so der 25-Jährige.

Dass die Gesellschaft sich lieber mit dem Özil-Skandal und dem Youtube-Kanal „BibisBeautyPalace“ beschäftigt, als mit der Politik, ärgert Bassen. Das liegt seiner Meinung nach aber auch an der Unnahbarkeit politischer Vertreter und ihrer Wortwahl. Um Politik erreichbarer zu machen, dürfe es dabei nicht am Spaß mangeln, meint Bassen. Aktionen sollen helfen. „Meine Partei plant für den August ,Trinken mit Linken‘, einem Treffen in einer angenehmen Atmosphäre.“ Der Kreistagsabgeordnete spricht immer noch – wie auf dem Geburtstag damals – Menschen an, um über Politik zu reden. Allerdings nicht mehr so intensiv wie früher, „viele wissen von meinem Ehrenamt und sprechen mich nun an. Man kann Leute bewegen, wählen zu gehen. Das ist ein Ziel, das ich erreichen und auf das ich später mal stolz zurückblicken möchte“, so der junge Politiker.

Seine Stammdiskothek in Riepe, das Padam, besucht er trotz der Politik und seinem VWL-Studium in Lüneburg weiterhin. Seit Kurzem engagiert er sich zudem in der Hansestadt auch im Finanzausschuss der Hochschule. „Politik macht Arbeit, ist aber schön. Als Student habe ich aber auch die Zeit dafür.“ Nach seiner akademischen Karriere könnte Nils Bassen sich vorstellen, weiterhin in der Politik aktiv zu sein. „Vielleicht schreibe ich auch Bücher.“