Auftaktveranstaltung des neuen Netzwerks Gartenhorizonte in Lauenbrück

Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (l.) und Landpark-Betreiberin Katharine von Schiller freuen sich über den gelungenen Abschluss und Neustart. © Heyne

Wie kann man mit den niedersächsischen Parks und Gärten die Gesundheit fördern? Dazu wurde nun das Netzwerk Gartenhorizonte in Lauenbrück gegründet.

Lauenbrück – Der Impulsgeber der ersten Stunde, MdL Eike Holsten (CDU), fehlte krankheitsbedingt. Doch seine Parteifreundin, die Niedersächsische Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast, die er auf das Projekt aufmerksam gemacht hatte, war zu dessen Abschluss gekommen, „schon, weil man bei solchen Terminen die Akkus wieder auftanken kann“. Und genau darum ging es in der vom Ministerium mit 85 000 Euro bezuschussten Studie denn auch: die Gesundheitsförderung in niedersächsischen Parks und Gärten.

Nach zwei Jahren liegen nun die Ergebnisse auf knapp 200 Seiten vor. Die Beteiligten und Interessierten aus den Bereichen Gesundheit, Parks und Gärten sowie Tourismus, die sich am Donnerstag im Landpark Lauenbrück versammelt hatten, erhielten eine Zusammenfassung durch die Arbeitsgruppe Pro-t-in. Denn: Nur als Mannschaft im Schulterschluss mit der Arbeitsgruppe, Förderern, dem Land und dem Amt für regionale Landesentwicklung sei diese Aufgabe zu stemmen gewesen, so der Dank von Park-Betreiberin Katharine von Schiller an die Akteure.

Ein ganz schönes Unterfangen sei es gewesen, ausgerechnet während der Pandemie Daten über geschlossene Parks zu erheben, erklärte Arbeitsgruppen-Mitglied Tim Strakeljahn. „Es gibt viele Engagierte, aber sie arbeiten im Verborgenen.“ Immerhin: Von den 130 befragten Parks und Gärten sind jetzt 90 mit ihren Angeboten und Schwerpunkten auf der neuen interaktiven Karte des „Gartenhorizonte“-Netzwerks vertreten. Dieser Zusammenschluss zur Weiterführung der angeschobenen Bestrebungen wurde an diesem Nachmittag offiziell ins Leben gerufen und ging durch einen symbolischen Knopfdruck von Otte-Kinast mit freigeschalteter Website an den Start. Die Mitglieder – ausschließlich juristische Personen, die sich bereits in diesem Bereich für mindestens drei der sieben Handlungsfelder stark machen – sollen einerseits selbst von jährlichen Symposien, Telefonsprechstunden mit Experten, exklusiven Veranstaltungen und einen Newsletter profitieren.

Andererseits sollen sie als Multiplikatoren dienen. Denn: Nicht an Angeboten zu Gesundheit und Gärten mangele es, sondern an deren Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, wie ARD-Gartenexpertin Dorothée Waechter bei der Podiumsdiskussion in der Expertinnenrunde betonte. Ähnliche Worte fand Eckart von Hirschhausen, mit seiner Stiftung „Gesunde Erde – gesunder Mensch“ wichtiger Sparringspartner, in seiner Videobotschaft: Es brauche außerschulische Lernorte wie den Landpark für mehr Umweltbewusstsein, „wir können nur das schützen, was wir schätzen“. Ob seine Forderung „Parkbesuche auf Rezept“ analog zu Präventionsangeboten wie „Muckibude“ umgesetzt wird? Zumindest wurde sie von den anwesenden Krankenkassenvertretern zur Kenntnis genommen.

Ebenso wie von Hirschhausen hob auch Otte-Kinast den Einsatz des Ehepaars von Schiller hervor: „Sie sind unermüdlicher Motor – Niedersachsen wird durch Menschen wie Sie vorangebracht.“ Sie werden auch beim „Gartenhorizonte“-Netzwerk eine große Rolle spielen, das als Anlaufstelle für Park- und Gärtenbetreiber fungieren soll. Moderatorin Alexa von Busse und Charlotte Hasenkamp vom Projektteam stellten die geplante Struktur der Serviceagentur mit Vereinsvorstand, Präsidium, Arbeitsgemeinschaften und einem Expertenrat von fünf bis zehn Mitgliedern zum jährlich wechselnden Schwerpunktthema, im ersten Jahr Gesundheit, vor. Das A und O sei eine Geschäftsstelle mit hauptamtlich wirkenden Mitarbeitern, die analog zu anderen Netzwerken wie dem für Baukultur durch das Land gefördert werden müsse.

Die Relevanz staatlicher Förderungen hoben auch die Teilnehmerinnen der Podiumsdiskussion hervor: „Wir haben die Konzepte für Schulen und Kitas, Kinder für Gemüseanbau zu begeistern und greifbar zu machen und stehen bereit – aber das Ganze muss auch finanziert werden“, so Rovira Fritze des gemeinnützigen Vereins „Acker e.V.“. Das bestätigte Carolin Ruth, Geschäftsführerin der Hein-Stielmann-Stiftung: „Der Bedarf ist da – bei unseren Kursen für Privatleute ,Was wächst im Wald?‘, zum richtigen Baumschnitt oder zur privaten Hühnerhaltung rennen uns die Leute die Bude ein.“ Das neue Feld Gesundheit müsse verstärkt in die Öffentlichkeit getragen werden. Und auch Otte-Kinast hat festgestellt: „Die Leute wollen wieder in der Erde wühlen. Wir haben den Bildungsauftrag – ich verstehe nicht, warum wir das nicht finanzieren.“

Der Landpark, der mit Leuchtturmprojekten wie einem Gemüse-Anbauprojekt mit der Oberschule Lauenbrück oder dem geplanten Outdoorcooking vorlegt, sei mit einer der größten Magneten für den Tourismus im Landkreis, berichtete Petra Welz vom Tourismusverband. Von Schiller versprach: „Wir geben weiter unseren Input und Impulse, um andere ins Tun zu bringen.“

Welche Handlungsfelder auch in Zukunft eine Rolle spielen werden, wurde beim anschließenden Parkrundgang an sieben Stationen von Vereinen und Gruppierungen dargestellt, die in dem jeweiligen Themenschwerpunkt aktiv sind, darunter „Bewegung im Freien“, „Entspannung, Entschleunigung und Einkehr“ oder „Therapie und Pflege“.