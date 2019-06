Aufbruch zu neuen Ufern

Lauenbrück - Von Lars Warnecke. Es gibt viele Abschnitte im Leben eines Menschen, die ganz selbstverständlich zu einem Teil des Alltags geworden sind und dazugehören – bis sie eines Tages plötzlich zu einem Ende kommen. Dieser eine Tag war für 46 junge Menschen am Donnerstag gekommen, als sie offiziell ihre Laufbahn an der Fintauschule in Lauenbrück beendeten.

Als die vom kommissarischen Konrektor Sascha Murso launig moderierte Entlassungsfeier für den neunten und zehnten Jahrgang am Vormittag losgehen sollte, war die mit Girlanden und Blumenschmuck festlich dekorierte Aula der Oberschule kaum mehr wiederzuerkennen. Auf zahlreichen Stuhlreihen hatten sich die Angehörigen der Abschlussschüler eingefunden, daneben auch Lehrer sowie Gäste aus Politik und Verwaltung. Der feierliche Rahmen war ihnen allen anhand der Outfits anzusehen. Applaus brandete auf, als schließlich die Abschlussklassen in den Saal marschierten. Das Publikum erhob sich von den Plätzen. Ein stimmungsvoller Auftakt zu einer Feier, die Achtklässler Sebastian Böttcher im weiteren Verlauf mit einem heiteren Klavierstück (Mozarts Türkischer Marsch) musikalisch noch bereichern sollte.

„Die gute Nachricht ist: Nur ein Schüler verlässt uns ohne Abschluss – ein solcher Schnitt ist große Klasse“, befand Schulleiter Frank Lehmann in seiner Rede. Insgesamt elf Schüler würden die Oberschule mit einem erweiterten Realschulabschluss verlassen, 19 mit einem regulären Realschulabschluss, jeweils sieben mit einem Hauptschulabschluss nach Klasse neun beziehungsweise Klasse zehn sowie zwei mit einem Förderschulabschluss. Wenn die Neunt- und Zehntklässler sich in vielen Jahren einmal an ihre Abschlussfeier am 27. Juni 2019 erinnern, dann, so wünscht es sich der Rektor, sollten sie „ein kleines Lächeln auf den Lippen“ haben. „Wir haben kostbare Lebenszeit miteinander verbracht, auch manche Extrarunde mit euch absolviert, euch unterstützt und angeschoben – und diese gemeinsame Zeit auch oft genießen können“, wandte er sich an die Absolventen. „Das Ende eurer Schulzeit hier ist gleichzeitig auch der Anfang eines neuen Weges. Neue Herausforderungen warten nun auf euch, wir werden euch vermissen und wünschen euch für die Zukunft alles Gute.“

Auch Samtgemeindebürgermeister Tobias Krüger fand passende Worte. Da er eigenem Bekunden nach weder Klavier spielen noch singen könne, rezitierte er lieber aus einem Gedicht von Max Feigenwinter mit dem zum Anlass überaus passenden Titel „Was kommt auf uns zu?“ Darin heißt es: „Vielleicht Aufgaben, die uns enorm fordern; Fragen, die sich uns noch nie gestellt haben; Wünsche, die wir nicht erfüllen können; Ansichten, die uns verunsichern; Entscheidungen, die wir nicht verstehen; Situationen, da wir nicht mehr ein und aus wissen; Menschen, die uns brauchen.“ Unabhängig davon, ob die Absolventen weiter zur Schule gehen oder eine Ausbildung beginnen würden – „als Vertreter des Schulträgers bedanke ich mich bei allen, die sie auf dem Weg begleitet haben.“

Natürlich ist eine Entlassungsfeier auch immer ein willkommener Anlass, besondere Ereignisse der gemeinsamen Schulzeit im Positiven wie im Negativen noch einmal retrospektiv zu thematisieren. Das taten die Schüler, nutzten ihre Redezeit für manche Anekdote – und für Dankesworte, die sich naturgemäß vor allem an das Lehrerpersonal richteten.

Dann war der große Moment, auf den alle gewartet hatten, gekommen und unter den Augen aller in der Aula Versammelten bekamen die Schüler einer nach dem anderen ihr Abschlusszeugnis von der Schulleitung überreicht. Im Anschluss an die Feierstunde wurde noch zu einem kleinen Umtrunk eingeladen.

Die Absolventen

In Lauenbrück haben 46 Jungen und Mädchen der Fintauschule ihre Zeit an der Oberschule beendet. Am Donnerstag wurden sie bei einer Abschlussfeier in der Aula verabschiedet. Klasse 9a: Damian-James Marquardt, Noel Schröder, Maurice Spech, Pascal Tietjens, Leony Virginia Weißert. Klasse 9b: Ben Lauterbach, André Linke, Felix-Peter Tietjens, Tom Kim Wahlbrinck, Luca Weseloh, Marvin-Pascal Wesk. Klasse 10a: Lilly Baden, Marvin Block, Justin Brenner, Yannik Broßeit, Thore Dittmer, Joline Gieck, Amelie Göldner, Mazlum Kezer, Doreen Mausch, Leon Namowitz, Jennifer Preis, Anne Berit Riebesehl, Marina Rukhaber, Justin-Maurice Schwarz, Mary-Lee Stephan, Lucy Zerlach. Klasse 10b: Lasse Böhling, Simon Buchmeier, Drilon Bulica, Sofia Buttler, Camille Xochitl de Labra, Finn Hagemann, Jannes Kuls, Tobias Link, Imer Memedi, Leander Mittelstädt, Akina Riggers, Dominik Julian Rohmann, Michel Rosebrock, Evelin Rosengrün, Jonatan Rosengrün, Alisa Rudenko, Sophie Sawall, Alexander Schacht, Leonie Schimkatis, Lara-Sophie Schröder.