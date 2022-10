Auf direktem Weg bis vor die Haustür: Planer stellt Finteler Samtgemeinderat das Anrufsammeltaxi vor

Von: Lars Warnecke

Die Bushaltestelle am Bahnhof in Lauenbrück: Von hier aus könnte das Anrufsammeltaxi ankommende Zugreisende in die Ortschaften der Samtgemeinde bringen. © Warnecke

Die Ideen für ein Anrufsammelsammeltaxi (AST), das durch Samtgemeinde Fintel fahren könnte, liegen auf dem Tisch. Ob das ÖPNV-System als Ergänzung zum Fintau-Shuttle, dem örtlichen Bürgerbus, tatsächlich überhaupt zur Umsetzung gelangen wird, bleibt abzuwarten.

Lauenbrück – Um Entscheidungen sollte es in der jüngsten Ratssitzung aber auch noch gar nicht gehen. Stattdessen zeigte Frank Wiesner, Nahverkehrsplaner von der für den Landkreis Rotenburg zuständigen Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen (VNO), den Kommunalpolitikern auf, wie das Angebot in der Kommune funktionieren könnte – mit allen Vor- und Nachteilen.

Was ist eigentlich ein Anrufsammelsammeltaxi?

Bei dem Angebot handelt es sich um einen Linienbedarfsverkehr, der von klassischen Taxiunternehmen übernommen wird. In der Regel fährt das AST im Flächenbetrieb, aber nach einem Fahrplan. Wichtig: Das Taxi verkehrt nur dann, wenn eine Nachfrage besteht. Charakteristisch ist auch, dass es Haltestellen gibt – entweder in Form der ganz normalen Bushaltestellen, es können aber auch neue Stopps sein, etwa an Arztzentren oder Senioreneinrichtungen, sollte es dort noch keine geben. Das wirkliche Charakteristikum des Taxi-Systems ist aber die Haustür-Bedienung. Sprich: Man darf als Fahrgast an Haltestellen aussteigen, wird in der Regel aber auf direkter Fahrt bis vor die eigene Haustür gebracht. Ein „großes Komfort-Element“ im Vergleich zum Bus, der eben nur von Haltestelle zu Haltestelle fahren würde, befindet Frank Wiesner. Angerufen wird das Taxi über eine zentrale Telefonnummer (eine App gibt es noch nicht) – mit mindestens einer Stunde Vorlauf.

Gibt es im Landkreis schon Anrufsammeltaxis?

Ja, etwa in Bothel, Zeven, Tarmstedt und Sittensen. Hier firmieren die Verkehre passenderweise unter dem Begriff „Astrow“. In der Samtgemeinde Geestequelle soll das Angebot bald an den Start gehen.

Würde das Taxi in der Samtgemeinde nicht in direkter Konkurrenz zum Bürgerbus stehen?

Das wäre anzunehmen, ja. Aber: Es handelt sich um ein Fahrtenangebot, das als Ergänzung des normalen Verkehrs, den der Bürgerbusverein schon unter der Woche von montags bis freitags abdeckt, gedacht ist und damit schlussfolglich eine deutliche Erweiterung darstellt. Dementsprechend würde das AST auch nur dann zum Einsatz kommen, wenn das Fintau-Shuttle nicht unterwegs ist, also abends und an den Wochenenden. Hier kämen etwa die Freizeitverkehre ins Spiel. Einkaufs- und Versorgungsverkehre spielen dagegen eine eher untergeordnete Rolle. Als wichtiger Punkt ist aber noch die Abholfunktion vom Lauenbrücker Bahnhof in die Region hinein zu nennen. „Die Idee ist es, einen möglichst eigenständigen, gleichmäßigen Fahrplan zu bekommen, um auf die vorhandenen Angebote Rücksicht zu nehmen“, betont Wiesner. „Es macht keinen Sinn, über Steuergelder beispielsweise den Bürgerbus zu finanzieren und dann auch noch einen AST-Verkehr drüberzulegen.“

Gilt der Tarif wie beim normalen ÖPNV – etwa, wie man ihn vom Busverkehr her kennt?

Nein, beim „Astrow“ kommt ein eigenständiger Tarif zum Zuge. Dafür zahlt der Gast pro Fahrt vier Euro, ermäßigt drei Euro für Kinder sowie für Menschen, die mit dem ÖPNV bereits mit Zeitkarten unterwegs sind – egal wohin, egal wie weit. Das ist deutlich weniger Geld, als man als Einzelperson für eine klassische Taxifahrt zahlt, wo der Preis schon mal schnell bei 30 Euro und mehr liegen kann.

Mit Blick auf andere Kommunen: Wird das Angebot dort überhaupt nachgefragt?

Der Rahmen ist doch sehr überschaubar. Wie der Nahverkehrsplaner erklärt, würden nämlich nur rund fünf Prozent aller angebotenen Fahrten abgerufen. In der Samtgemeinde Bothel etwa liegt die Quote bei 4,6 Prozent – bei 30 Fahrten. „Dort ist es so, dass tatsächlich ein bis zwei Touren pro Tag abgerufen werden – mehr sind es dann aber auch nicht.“ Übrigens: Der Begriff „Sammeltaxi“ bedeutet nicht unbedingt, dass man mit mehreren (fremden) Fahrgästen unterwegs ist. Laut Wiesner liegt die Besetzungsquote pro Fahrt – auch das ist ein Erfahrungswert – bei ungefähr 1,2 Personen.

Gibt es für die Samtgemeinde schon einen Fahrplanentwurf?

Ja, und auch den stellte der Planer dem Rat vor. In Ringverkehren könnte das Fahrzeug etwa samstagvormittags stündlich von 9 bis 12 Uhr fahren. Sonntags ist es die Idee, ein zweistündiges Angebot vorzuhalten, damit man Verbindungen in alle Himmelsrichtungen hat – um 10, 12, 14 und um 16 Uhr. Zu welchen Zeiten das AST letztendlich verkehren soll, darauf könnten die Kommunalpolitiker noch selbst Einfluss nehmen. Die Sonntagsverkehre wären übrigens ein Novum für den Landkreis.

Welche Kosten hätte die Kommune zu tragen?

Vorweggesagt: Der Kostendeckungsgrad von den durchgeführten Fahrten liegt zwischen zehn und 20 Prozent. Je mehr das Taxi in Anspruch genommen wird, demtentsprechend werden auch die Kosten ausfallen, denn das involvierte Taxiunternehmen rechnet Fahrt für Fahrt ganz regulär ab. Soll heißen: Wenn der Fahrpreis bei vier Euro und nicht bei 30 Euro liegt, müssen sich der Landkreis und die Samtgemeinde die Differenz teilen. In Bothel etwa liegt die Differenz laut dem Planer bei ungefähr 15 000 bis 20 000 Euro pro Jahr. Für die Samtgemeinde ne Fintel könnte so theoretisch eine Haushaltslast in Höhe von rund 10 000 Euro entstehen.

Wie stehen Politik und Verwaltung dem möglichen Projekt gegenüber?

Generell positiv. Wie Bürgermeister Sven Maier erklärte, sei das System „als Ergänzung zum Bürgerbus eine gute Sache“. Natürlich könne man aber nicht wissen, wie das Ganze nachher genutzt wird. Ihm sei von Bürgern zu Ohren kommen, dass gerade jüngere Leute, die am Wochenende mal wegwollen, so ihre Schwierigkeiten hätten, von A nach B zu kommen. Ratsvorsitzender Steffen Florin (CDU) bemerkte: „Es ist jetzt unsere Aufgabe, das Thema zu besprechen und zu schauen, inwieweit wir das verfolgen.“