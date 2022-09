Lauenbrücker Grundschulbau geht voran

Von: Tom Gath

Der Lauenbrücker Schulausschuss begutachtet die Fortschritte beim Bau der neuen Grundschule. Schon im November soll der Innenausbau starten. © Gath

Der Schulausschuss der Samtgemeinde Fintel hat die Baustelle der neuen Grundschule besichtigt. Die Bauarbeiten liegen voll im Zeitplan, in neun Monaten soll der Umzug losgehen. Sorgen bereitet aber weiterhin der Lehrermangel, besonders an der Oberschule.

Lauenbrück – Nach jahrelanger Planung geht es jetzt ganz schnell: Bei einer Baustellenbegehung präsentierte Stefan Raatz vom Bauamt der Samtgemeide Fintel dem Schulausschuss kürzlich die Fortschritte beim Bau der neuen Grundschule in Lauenbrück. Dort, wo in einem Jahr der Ganztagsbereich mit Mensa und Aula stehen soll, ragen bereits mächtige Stahlbetonstützen aus dem Boden.

In der Realität wirke die gesamte Anlage noch einmal deutlich größer als auf den Bauplänen, hieß es aus den Reihen des Bauausschusses. Laut Raatz liege die Planung voll im Zeitplan. Der Rohbau ist für Oktober angesetzt und schon einen Monat später soll der Innenausbau losgehen. Für den Mai 2023 sind die ersten Abnahmen geplant, sodass rechtzeitig vor dem neuen Schuljahr der Umzug erfolgen kann.

Unterirdische Regen-Auffangbecken

Auch unterirdisch ist schon viel passiert. Nachdem das Bauamt Probleme mit dem Regenabfluss festgestellt hatte, wurden sogenannte Rigolen in den Boden eingelassen. Das sind große Speicher, die Regenwasser aufnehmen und kontrolliert versickern lassen. Aufgrund des Klimawandels gehen Experten von zunehmenden Starkregenereignissen aus. Wegen gleichzeitig auftretender langer Trockenperioden können die Wassermassen schlecht von den verkrusteten Böden aufgenommen werden. Die rund 100000 Euro für die Rigolen seien daher eine sinnvolle Zukunftsinvestition, erklärte Raatz. Auch hinsichtlich der Energiewende ist der Neubau gut aufgestellt. Wärmepumpe und Fotovoltaikanlage sorgen für eine weitgehende Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern und krisenanfälligen Weltmärkten. Überschüssige Wärme könnte sogar noch die umliegenden Gebäude, wie das Lauenbrücker Rathaus, versorgen.

Während sich die Jüngsten aus Lauenbrück und Stemmen also auf eine gut ausgestattete Grundschule freuen können, bleibt die Lage an der weiterführenden Fintauschule angespannt, wie deren Leiter Frank Lehmann dem Schulausschuss nach der Baustellenbesichtigung im Rathaus berichtete. Die vorhandenen Räumlichkeiten seien angesichts der steigenden Schülerzahlen einfach nicht ausreichend. Sollten sich mehr als die aktuell 60 bis 80 Schüler für das Essensangebot entscheiden, müsste die Aula als Erweiterung der Mensa herhalten. Auch die Kühlkapazitäten der Küche würden dann an ihre Grenzen kommen.

Personalnot an Oberschule

Viel gravierender sei aber die Personalnot an der Schule. Sechs offene Stellen konnten dieses Jahr nicht besetzt werden. „Jeder der in unserer Gemeinde eine Lehrbefähigung vorweisen kann, hat mittlerweile bei uns eine Stelle. Es gibt einfach kein Personal“, sagt Lehmann. Mit zwölf externen Bewerbern habe er diesen Sommer Gespräche geführt. „Ich habe meinen ganzen Charme spielen lassen, aber alle zwölf sind letztlich woanders hingegangen. In anderen Landkreisen bekommen potenzielle Lehrkräfte zum Beispiel vergünstigte Baugrundstücke angeboten oder, wie in Hamburg und Bremen, einfach mehr Gehalt. So was wurde bei uns jahrelang verpennt, und dieser strukturelle Mangel trifft uns nun“, so der Schulleiter. Einige interessierte Schüler aus Tostedt habe Lehmann dieses Jahr erstmals abgewiesen, weil die Kapazitäten schon für die lokalen Kinder nicht ausreichen.

Bürgermeister Sven Maier betonte, er kenne zwar das Problem, habe aber als Schulträger nur wenig Möglichkeiten auf die Landesschulbehörde einzuwirken. Er mache sich wenig Hoffnungen auf Abhilfe vom Land Niedersachsen, bei Beschwerden werde er regelmäßig vertröstet: „Vielleicht kann der im Oktober neu gewählte Landtag für eine bessere Bezahlung von Lehrkräften sorgen.“ Bis dahin muss die Gemeinde selbst kreativ werden, um Fachpersonal nach Fintel zu locken. Zwar gebe es in der Samtgemeinde schlicht keine Baugrundstücke, die man vergünstigt anbieten könne.

Ehrenamtliche gesucht

Krippenplätze für die Kinder von Lehrkräften direkt an den Schulen, könnten aber eine Idee sein, um die Attraktivität zu steigern, so Meier. „Gerade die Grundschulen verlieren viele Lehrerinnen, weil für deren eigenen Nachwuchs oft keine schulnahe Betreuung möglich ist.“ Neben lokalen Lösungen für eine Lehrergewinnung suchen die Schulen weiter Ehrenamtliche, die ukrainische Kinder beim Deutschlernen unterstützen. Besonders geeignet wären Personen, die zumindest ein wenig Russisch oder Ukrainisch sprechen. Interessierte Helfer können sich bei der Gemeindeverwaltung oder direkt bei den Schulen melden.