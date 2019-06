Artistik statt Mathe: Bei Projektwoche werden Grundschüler Stars in der Manege

Fintel - Von Hannelore Rutzen. Einmal Star in der Manege sein: Dieser Traum ging in dieser Woche für die Kinder der Friedrich-Freudenthal-Schule in Fintel in Erfüllung. Bereits zum dritten Mal führte die Schule eine Projektwoche gemeinsam mit den Profis des Mitmachzirkus Morelli durch.

Jeden Tag gingen die Schüler in das auf dem Schulgelände aufgestellte Zirkuszelt, um dort unter fachkundiger Anleitung Jonglage, Akrobatik sowie Zauberkunststücke zu trainieren. Ziel war eine große Galavorstellung am Donnerstagabend, bei der die rund 100 teilnehmenden Jungen und Mädchen ihr frisch erworbenes Können vor Eltern, Großeltern und Geschwistern unter Beweis stellten. Eine Meisterleistung, auch logistisch. Denn durch den Feiertag konnte das Zirkuszelt erst am Dienstag aufgebaut werden.

Alle vier Jahre findet das klassenübergreifende Zirkusprojekt in Fintel statt. So kommt jedes Kind während seiner Grundschulzeit einmal in den Genuss, in der Manege zu stehen. Und das bringe ihnen viel, weiß Schulleiterin Andrea Neuhaus. „Hier lernen die Kinder so viel in kürzester Zeit, haben großen Spaß in den Trainingseinheiten und präsentieren am Schluss eine tolle Show. Jedes Kind ist in dieser Woche ein großes Stück gewachsen.“

Dafür sorgten besonders Gina und Manuel Maatz, die mit ihrem Kinder-Mitmach-Zirkus landauf landab unterwegs sind, und mit den Kids binnen kürzester Zeit kurzweilige Zirkus-Nummern einstudiert haben. Zum Beispiel die der Tellerdreher, die ihre Teller auf Stangen jonglieren – und das auch gerne mal, während sie am Boden liegen. Besonderen Ehrgeiz legte auch die Artistik-Gruppe an den Tag, die starke Nummern zeigte. Kindgerecht waren die Übungen zugeschnitten. Die Schüler merkten bald, dass Ausdauer, Teamgeist und das sich aufeinander verlassen können gefragt waren. Zielstrebig arbeiteten sie daran, ihre Kunststücke so gut wie möglich zu präsentieren und legten sich mächtig ins Zeug. Sie trauten sich etwas zu, das sie vorher noch nie gemacht hatten. Die Profis betreuten die Kinder dabei in gekonnter und gut durchdachter Weise, wofür sie von den Lehrkräften sehr gelobt wurden.

Schon bei der Generalprobe, zu der vor allem Senioren und die Kinder aus den Kindergärten zu Besuch waren, ernteten die Mini-Stars in der Manege reichlich Applaus. Und bei der Galavorstellung am Abend, bei der das Lampenfieber doch noch das eine und andere Mal um sich griff, gaben die Kinder alles. Eine Stunde vor der Vorstellung wurden die Kostüme probiert. Viele Mütter sprangen ein und halfen beim Schminken. Dann, bei den mal lustigen, mal artistischen, mal spannenden Auftritten, feuerten sie ihren Nachwuchs kräftig an. Eine tolle aufregende Atmosphäre entwickelte sich. Es wurde auch schon mal eine Träne der Rührung verdrückt – und herzlich gelacht, wenn die kleinen Clowns durch die Manege tobten.

Dass das Zirkusprojekt erneut stattfinden konnte, machte der Förderverein der Finteler Grundschule möglich, der das Vorhaben finanziell erheblich unterstützte. „Dieses Engagement lohnt sich“, findet Andrea Neuhaus. Das Zirkuspaar Morelli habe hervorragend mit den Kindern gearbeitet. „Jeder konnte sich vorher überlegen, was er gerne machen wollte.“ Das Konzept ist aufgegangen: Am Ende waren die Kinder mit ihren Leistungen zufrieden und die Zuschauer mit den zahlreichen Darbietungen.