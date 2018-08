Nur Anwohner dürfen passieren

Lauenbrück - Von Hannes Ujen. Sommerzeit ist Baustellenzeit. Auch in Lauenbrück. Dort, auf der Schulstraße, ist vor ein paar Tagen ein neues Projekt in Angriff genommen worden. Weil sich die Straßenoberfläche in vielen Bereichen durch nicht vorhandenen Unterbau gesenkt hatte, wird ein Ausbau nötig sein. „Außerdem“, sagt Heinz Promann, der stellvertretende Bürgermeister, „wurde durch die hohen Bordsteinkanten kein sicherer Fußweg zur Grundschule, Kirche und zum Friedhof mehr gewährleistet.“

Weitere Gründe für die Maßnahme seien, dass die Straßenbeleuchtung in diesem Bereich nicht ausreichend ist, die Leitungen der Trinkwasserversorgung erneuert werden müssen und durchgängig keine ausreichende Breite für den Fahrzeug- und Fußgängerverkehr vorhanden ist. Die Schulstraße wird jetzt nach dem Muster des Eichenwegs mit Pflasterung der Straße und des Fußwegs in „Ambiente Antik“ mit einer Bordhöhe von vier Zentimetern ausgestattet. In den Auffahrten beträgt sie zwei Zentimeter. Der Einmündungsbereich zur Berliner Straße wird asphaltiert.

Zunächst wurde jetzt die Straßenoberfläche für die Erneuerung der Trinkwasserleitung aufgenommen. Ab heute wird die Trinkwasserleitung erneuert, was etwa zwei Wochen dauern soll. Die Straßenbeleuchtung wird grundlegend erneuert, ebenso gleichzeitig ein Leerrohr für spätere Glasfaserleitungen verlegt. „Leider müssen zwei Bäume gefällt werden, um die notwendige Straßenbreite durchgängig zu machen“, bedauert Promann.

Für die Anlieger sei der Zugang zu ihren Grundstücken weiterhin gegeben – sie würden per Handzettel informiert. Für den öffentlichen Verkehr, einschließlich Fußgängerverkehr, bleibt die Baustelle jedoch gesperrt. Ein Alternativweg für die Grundschüler ist bereits ausgeschildert. Er führt direkt am Rathaus vorbei. „Dieser Weg soll ausschließlich von den Schülern, nicht jedoch von den übrigen Bürgern genutzt werden“, informiert Meik Drews vom Lauenbrücker Gemeindebüro. Der Busverkehr wird für die Dauer der Arbeiten über die Haltestelle „An der Kirche“ geführt. Lediglich für die Abfahrt einiger Busse am Mittag oder Nachmittag müsse der Einstieg an der Berliner Straße an der Bushaltestelle „Mitte“, am Ende des provisorischen Schulwegs, erfolgen. Die Baumaßnahme wird insgesamt etwa zehn Wochen dauern. Spätestens nach den Herbstferien soll alles fertig sein.