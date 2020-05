Für den Ansturm gewappnet

Lauenbrück - Von Lars Warnecke. Mit der Wümmebrücke in der Lauenbrücker Ortseinfahrt ist das so eine Sache. Denn wenn der Landkreis im vierten Quartal dieses Jahres das marode Bauwerk abreißen und durch ein neues, tragfähigeres Konstrukt ersetzen lässt, bleibt die Kreisstraße erstmal für lange Zeit gesperrt. Eine Behelfsquerung wird es nicht geben können. Wer aus dem Ort über die B 75 also in Richtung Scheeßel oder Tostedt fahren will, dem bleibt im Prinzip nur eine Möglichkeit: im großen Bogen eine vom Straßenbauamt offiziell ausgeschilderte Umleitung über Vahlde und Fintel zu nehmen.

Ortskundige aber wissen, dass es über den Schmiedeberg, einer an Anwohnern nicht gerade armen, gemeindeigenen Straße, auch viel schneller geht. Rat und Verwaltung jedenfalls befürchten, dass dort für die Zeit der Sperrung ein sehr viel höheres Verkehrsaufkommen zu verzeichnen sein wird, als es gewöhnlich der Fall ist. Man will gewappnet sein – und noch vor der Brückenbaumaßnahme die eben auch nicht mehr besterhaltendeste Straße ertüchtigen.

Nur, warf Arne Homfeld in der jüngsten Ratssitzung die Frage in den Raum, ist dafür das im aktuellen Haushaltplan noch kurzfristig um 20 000 Euro augestockte Straßenerhaltungsvolumen gegenwärtig überhaupt schon angebracht? „Mir wäre es angesichts unserer leeren Kassen lieber, wir ertüchtigen den Schmiedeberg erst dann, wenn die Brücke fertig ist“, äußerte sich der CDU-Ratsherr. „Wir würden die Straße eh danach wieder flicken müssen.“ So nun aber gleich zweimal Geld in die Hand nehmen zu müssen, halte er für absurd. Überhaupt: Würde man den Schmiedeberg nicht, wie geplant, verbreitern, seien die Leute angehalten, im Begegnungsverkehr weiterhin über die holprigen Seitenräume und die Schlaglöcher mit entsprechend gedrosseltem Tempo zu fahren.

Dem konnte SPD-Mann Klaus Intelmann nur wiedersprechen. Seiner Auffassung nach müsse sehrwohl ein Ausbau erfolgen, noch bevor die Straße für mehrere Monate zur „Hauptverkehrsader“ wird. Andernfalls wären die Seitenräume später noch kaputter. „Wir sollten da jetzt einen Meter anstückeln, um nachher nicht mehr so viel machen zu müssen“, plädierte er. „Im günstigsten Fall müssten wir später nur die Fahrbahnränder wieder herstellen, es kann aber auch sein, dass die Straße ziemlich kaputt sein wird.“

Auch Wolfgang Rosenbrock, sein Fraktionskollge, befand, dass man an dem Straßenzustand kurzfristig etwas verbessern müsse. „Unsere Gemeindearbeiter sind da garantiert schon einmal in der Woche zugange, um die Fahrbahn notdürftig wieder herzurichten – so kann man es jedenfalls nicht belassen.“

Von einem Glücksspiel sprach in diesem Zusammenhang Klaus Miesner (CDU): „Mir wäre es auch lieber gewesen, wir machen da etwas hinterher und verbeitern erst dann die Straße. Klar, es kann gutgehen, womöglich aber muss die ertüchtigte Fahrbahn dann ein zweites Mal gemacht werden.“

Dass im Rat ja bereits in der vergangenen Sitzung Ende März dafür plädiert worden war, die Position im aktuellen Haushalt entsprechend aufzustocken, darauf verwies der Bürgermeister: „Die 20 000 Euro sind ja auch nur ein Ansatz. Es ist jetzt eine Lösung, die möglichst viele Jahre tragen soll – mit überschaubaren Mitteln“, erklärte er. Seinen worten nach seien mittlerweile die Schmiedeberg-Bewohner über das vor dem Austausch der Wümmebrücke geplante Vorhaben auch schon allesamt informiert worden – wegen Corona per Brief und nicht wie sonst üblich in einer Versammlung.

Vor dem Hintergrund, dass der Landkreis sich partout geweigert hatte, die Straße offiziell als Umleitung anzuerkennen, sich somit an den Kosten für eine etwaige Fahrbahnwiederherstellung nicht zu beteiligen bräuchte, brachte Heinz Promann (SPD) noch einen Vorschlag auf den Tisch, der unter den Ratsmitgliedern breiten Anklang fand und so auch umgesetzt wird. Seinen Worten nach sollte die Gemeinde nämlich am Schmiedeberg kurzfristig noch vor dem Ausbau für einen definierten Zeitraum ihr Verkehrsmessgerät aufstellen, „nicht, um die gefahrenen Geschwindigkeiten zu ermitteln, sondern die Anzahl der dort durchfahrenden Autos zu erfassen“. Auf diese Weise hätte man vielleicht später, wenn die Sperrung greift, belastbares Material, den Landkreis davon zu überzeugen, eine andere Regelung zu finden. „Es wäre dann eine hieb- und stichfeste Vergleichsmeldung, die wir in der Hand haben“, so Promann.

Den Haushaltsplan 2020 verabschiedeten die Lauenbrücker am Ende fast einmütig – mit einer Gegenstimme von Klaus Miesner. Der hatte sich in den vorangegangenen Gesprächen noch über die ebenfalls kurzfristig eingeplanten Kosten für eine geplante Überabeitung der Gemeinde-Homepage gewundert. 15 000 Euro sind dafür eingestellt worden. Allerding, beruhigte Bürgermeister Intelmann, sei auch diese Summe – wie üblich in der Planung – lediglich ein Ansatz, der keineswegs vollends ausgeschöpft werden müsse. „So haben wir aber auf jeden Fall einen Rahmen für die Angebote.“

Die wichtigsten Eckdaten zum Lauenbrücker Gemeindehaushalt

In aller Ausführlichkeit vorgestellt worden war das Zahlenwerk mit einem Gesamtvolumen über 2,4 Millionen Euro dem Rat der Gemeinde Lauenbrück schon vor vier Wochen. Daher ging Bürgermeister Jochen Intelmann auf der neuerlichen Sitzung nur noch auf die wesentlichen Punkte ein, die im Folgenden aufgeführt sind:

• Der Liquiditätsbestand, den die Gemeinde Ende 2019 verbuchen konnte, betrug 378 000 Euro und soll bis Ende 2020 voraussichtlich auf 94 000 Euro abschmelzen. Hinzuzurechnen sind 60 000 Euro Ausbaubeiträge und 120 000 Euro Kreditaufnahme, die für das vergangene Jahr veranschlagt waren.

• Im Ergebnishaushalt verzeichent die Kommune ein Defizit von 73 800 Euro, im Finahaushalt ist eines in Höhe von 284 100 Euro. Beide Defizite können aber mit Rücklagen aus den vergangenen Jahren ausgeglichen werden. So ist der Plan genehmigungsfähig.

• Die Überschussrücklage lag Ende 2019 bei 194 000 Euro und dürfte sich bis Ende 2020 auf rund 120 000 Euro verringern.

• Im Finanzplan für die Jahre 2021 bis 2023 sind nur Investitionen für den Breitbandausbau vorgesehen, sofern dieser denn auch umgesetzt wird.

• Der Schuldenstand der Gemeinde wird Ende 2020 bei 526 000 Euro liegen.

• Investitonen in diesem Jahr sind neben der Erschließung für das örtliche Baugebiet Wümmeweg sowie dem Ankauf eines dortigen Grundstücks außerdem für die Straßenbeleuchtung sowie für das Friedhofstor vorgesehen.

• Der gemeindliche Stellenplan hat unverändert 3,93 Stellen.