AG stellt Nachnutzungsmöglichkeiten für Alte Grundschule in Lauenbrück vor

Von: Lars Warnecke

Mit dem Grundriss-Plan lässt sich arbeiten: Die interfraktionelle AG Alte Grundschule mit Grünen-Ratsfrau Monika Freitag (v.l.), Horst Milbrodt (CDU) sowie Alexandra Aeplinius, Karin Stabbert-Flägel, Anja Oppermann, Rasmus Prien und Tanja Bladauski (alle SPD) – es fehlt Wolfram Heinrich von der FDP – legt sich kräftig ins Zeug. © -

Was passiert mit der alten Grundschule in Lauenbrück, wenn die neue in rund einem Jahr bezogen werden kann? Diese Frage beschäftigt nicht nur die Bürger, sondern im Besonderen auch eine interfraktionelle Ratsarbeitsgruppe.

Lauenbrück – Seit dem Frühjahr stecken Vertreter von SPD, CDU, Grüne und FDP die Köpfe zusammen, um etwaige Nachnutzungsmöglichkeiten auszuloten. Denn: Wenn der Altbau nicht mehr schulisch genutzt wird, fällt der automatisch nebst Außengelände von der Samtgemeinde Fintel an die Gemeinde Lauenbrück zurück – so war es 1974 vertraglich festgehalten worden. Mehrfach haben die Verantwortlichen aus der AG nun schon zu dem Thema getagt. Einen Sachstand präsentierte Mitglied Anja Oppermann (SPD) jetzt in einer Ratssitzung. Und darin, befand Bürgermeister Jochen Intelmann (SPD), sei schon „verdammt viel drin“. Dafür gebühre der Gruppe Respekt. Im Folgenden fassen wir die wichtigsten Fragen und Antworten zusammen.

Wo steht die AG aktuell?

Vorweg: Den Zeitrahmen, den sich die AG gesetzt hat, wird sie nicht einhalten können. Dazu Oppermann: „Wir hatten geplant, dass wir im August die potenziellen Nutzer involvieren und möglichst die Nutzungskonzeption anhand derjenigen, die das Ganze eventuell nutzen möchten, dann detaillieren.“ Nur habe man in den Ferien nicht jeden erreichen können. Entsprechend wird aktuell noch an der Konzeption gearbeitet. Die, so Oppermann, brauche es unbedingt, um anschließend mit einem Planungsbüro Fragen zu notwendigen Sanierungen, zu Umbauten und zur Energieversorgung abschließend abzuklären. Auch eine Fördermittelprüfung sei vorgesehen, um danach eine Kosten-Nutzungsplanung sowie eine Wirtschaftlichkeitsberechnung durchführen zu können. „Das Büro wird es nicht schaffen, bis Mitte September eine entsprechende Unterstützung zu leisten – daher gehe ich davon aus, dass sich der Zeitplan um mindestens sechs Wochen nach hinten verschieben wird.“ Für den Endtermin sei dies nicht kritisch aber: „Es könnte unter Umständen für gewisse Fördermittel kritisch werden.“

Was ist bereits erledigt?

Tatsächlich schon eine ganze Menge. So ist zu der ganzen Thematik etwa eine erste Abstimmung mit der Samtgemeinde erfolgt, in der auch über zukünftige Besitzverhältnisse der Außenflächen gesprochen wurde. „Damit sind wir aber noch nicht durch – wir haben vereinbart, in die nächsten Gespräche zu gehen, sobald wir genau wissen, wie wir uns das als Gemeinde vorstellen“, erklärte Oppermann. Und sonst? „Wir haben uns mit den Grundrissen beschäftigt, anhand derer wir ein grobes Nutzungskonzept erstellt und die potenziellen Nutzergruppen ermittelt haben.“ Mehr als 30 habe man angesprochen – mit einigen ausgewählten, wie Simbav etwa oder dem örtlichen Bestatter, seien auch schon Besichtigungen durchgeführt worden. Auch eine erste Abstimmung mit dem Planungsbüro sei erfolgt, in deren Zuge die AG ihre Ideen vorgestellt habe. Und siehe da: „Es ist keine Katastrophe, was wir uns ausgedacht haben, sondern alles sehr realistisch und umsetzbar.“ Weiterhin, führte die AG-Leiterin aus, sei eine Fördermittelrecherche gelaufen sowie ein Grobkonzept zum Thema Reinigung und Verwaltung erarbeitet worden. Auch mit dem Thema habe man sich beschäftigt, ebenso mit dem an das Gebäude grenzenden Schulgarten. „Der ist laut der Schulleiterin nichts, was sie unbedingt behalten möchte; es ist eine Verhandlungssache zwischen den beiden Parteien, dass entweder der eine oder der andere den Garten bekommt – je nachdem, wie man sich nachher über den Rest einigt.“

Woran wird derzeit gearbeitet?

„Wir wollen die Bedarfsanalyse Jugendtreff nochmal vertiefen und überlegen, ob wir eventuell bei diesem Thema in ein Stufenkonzept gehen“, so Oppermann. Sie stellte in Aussicht, der Dorfgemeinschaft Lauenbrück (DGL) einen Raum erstmal zeitweise zur Verfügung zu stellen – für gezielte Aktivitäten wie ihre Fahrradwerkstatt oder Workshops. „Wenn wir sehen, dass das angenommen wird, gilt es dann zu überlegen, ob es auch wirklich Sinn macht und mit welchen ehrenamtlichen oder einzustellenden Erziehern man dort eventuell in einen Jugendtreff geht.“ Auch am Energiekonzept müsse man noch arbeiten, an einer Feinkonzeption die Reinigung und Verwaltung betreffend sowie an diversen Kostenschätzungen.

Im gerade erst angebrochenen Schuljahr 2022/23 werden die Lauenbrücker Grunschüler noch im Altbau beschult. Ob aus dem mal ein Mehrgenerationenhaus wird, steht noch nicht fest. © Warnecke

Wie steht es um Fördermittel?

Eines stellte Oppermann klipp und klar: Ohne ein detailliert-ausformuliertes Nutzungskonzept, wir die Gemeinde keine Fördermittel beantragen können. Und bei der Recherche habe sich gezeigt: Es gibt unheimlich viele Töpfe, die angezapft werden können – und die gelten nicht alle nur für die Umbaumaßnahmen. „Allein acht Programme kämen infrage, wo wir für dieses Projekt Gelder einwerben können.“ Und für die laufenden Kosten nachher? „Auch dafür gibt es verschieden Programme, die das mittragen.“

Was zeigt der Blick über den Tellerrand?

Um sich anzuschauen, wie es in anderen Gemeinden aussieht – auch dahingehend, mit welchen Fördermitteln ähnliche Projekte schon umgesetzt worden sind – hat die AG das Mehrgenerationenhaus in Waffensen besucht. „Hof und Gelände sind von der Stadt Rotenburg gekauft und von der auch mit Fördermitteln umgebaut worden“, berichtete die Lauenbrücker Ratsfrau. Zwei hauptamtliche Mitarbeiter würden sich vor Ort eine durch jährliche Fördermittel für MGHs finanzierte Stelle teilen. „Es gibt aber auch 60 Ehrenamtliche, die dort etwas anbieten – das heißt, so ein Haus trägt sich in seiner Attraktivität natürlich nur dann langfristig, wenn man Vereine beziehungsweise ehrenamtliche findet, die das Ganze auch mittragen.“ Die Räume selbst würden Vereinen und Organisationen zur Verfügung stehen – für Seminare, Treffen, Lesungen und Kurse. Oppermann: „Für die Nutzung werden aber unterschiedliche Gebühren erhoben – je nach Dauer und welcher Zweck der Nutzer hat.“ Im Wesentlichen diene das dazu, die Betriebskosten zu decken.

Hat die Samtgemeinde Fintel Bedarf am Gebäude angemeldet?

Eine Frage, die Ratsherr Klaus Miesner (CDU) aufwarf. Dazu erklärte Oppermann: „Wir haben die Samtgemeinde gefragt, ob ihrerseits Interesse besteht, dort noch eine Kita unterzubringen. Darauf hieß es, man könne es sich vorstellen. Es wurde uns gegenüber aber nicht offengelegt, sie möchte das gerne so oder so nutzen.“

Ein Ausblick

Neben dem bereits erwähnten Abschluss der Außenflächenplanung mit der Samtgemeinde und einer entsprechen Einigung benötigt die AG vom Planungsbüro noch unbedingt eine Kostenkalkulation. Denn wie bereits schon durchgeklungen ist: Ohne die können keine Zuschussgelder generiert werden. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen dann auch interessierte Bürger in die weiteren Planungen mit einbezogen werden und Anregungen gegeben – „wenn wir uns grundsätzlich einig sind, dass das eine Idee ist, wie wir weitermachen wollen“, so Anja Oppermann. Eingebracht werden soll die haushaltsrelevante Thematik natürlich auch noch konkret in die politischen Gremien – im September tagt der Finanzausschuss, Anfang Dezember das nächste Mal der Gemeinderat.