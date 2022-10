Auf den Spuren von Uropa Johann: Amerikanerinnen auf Ahnenforschung in Helvesiek und Sottrum

Von: Ulla Heyne

Die Gräber der Urahnen zu besuchen, ist für Lisanne Lange (v.l.) und ihre Mutter Joan Walter aus New York Grund der Reise nach Deutschland. © Heyne

Lisanne Lange und ihre Mutter Joan Walter haben einen weiten Weg hinter sich. Aus New York sind die beiden Amerikanerinnen nach Helvesiek, Scheeßel und Sottrum gereist, um mehr über ihre Ahnen zu erfahren. Walters Großvater Johann Rathjen ist einst aus Helvesiek ausgewandert, um sich eine neue Existenz aufzubauen.

Helvesiek/Scheeßel – „Awesome“, „wonderful“ – Lisanne Lange und Joan Walter haben allen Grund, begeistert zu sein: Von dem Fachwerkhaus, vor dem sie gerade stehen. Von der Einführung durch Annelie Lüdemann und Christel Behrens zum Ort Helvesiek, seine Geschichte, Entwicklung und Wirtschaft. Vor allem aber von der Gastfreundschaft, die ihnen die Vertreterinnen der „Helscher Frünn“ und des Westerveseder „Veesbook“ entgegengebracht wird – beides „historical societies“, wie Dolmetscherin und Reiseleiterin Ute Mehldorn die Heimatvereine übersetzt.

Mit Annette Panzer aus Westervesede, der Dritten im Bunde, bestand schon im Vorfeld reger E-Mail-Kontakt. Im Internet war Lange über das Stichwort Ortsfamilienbuch Scheeßel auf den Verein gestoßen und hatte sich 2017 mit der Bitte um Unterstützung bei der Suche nach ihren Vorfahren per E-Mail an „Veesbook“ gewendet. Im Verzeichnis sind bereits 30 000 Einwohner aus 11 000 Familien erfasst, „aber wir sind momentan auch nur zu zweit, da haben wir 1680 bei der Anfang der Aufzeichnungen begonnen und uns weiter vorgearbeitet“, erzählt Panzer. Die Hobby-Genealogin machte sich viel Mühe, durchstöberte Archive und Verzeichnisse und klingelte an Haustüren, um die Fragen von Mutter und Tochter zu beantworten. „So konnte ich ihnen eine Ahnentafel erstellen, die teilweise bis ins Jahr 1500 zurückreicht“, vermeldet sie nicht ohne Stolz.

Die Ahnen immer dabei: Lisanne Lange zeigt ein Bild von Johann Rathjen. © -

Die Anfrage der beiden New Yorkerinnen galt dem Groß- beziehungsweise Urgroßvater Johann Rathjen. Der war 1888 aus Helvesiek in die USA ausgewandert. Als zweiter Sohn hatte er keine Chancen, den elterlichen Hof zu übernehmen. Auf ihrer Tour in die Vergangenheit zückt Tochter Lisanne immer wieder das Handy, auf dem sie die historischen Schwarz-Weiß-Fotos gespeichert hat. Ihre Mutter kann sich noch gut an den Großvater erinnern. Und an seine Erzählungen: Karten gekloppt hatte der spätere Gemüsehändler in der neuen Welt mit einem Cordes und einem Lüdemann. Deutsch hat sie im Unterschied zu ihrer Mutter selbst nicht gelernt: „Das war zu meiner Zeit verpönt.“

An diesem Vormittag fügen sich immer weitere Informationen über die Vorfahren wie Puzzeleteile zusammen. Helscher „Ureinwohnerin“ Annelie Lüdemann, entfernte Verwandte der beiden Amerikanerinnen, erkennt auf den auf dem Handy gespeicherten historischen Fotos einige Personen, „das ist Anna“, wirft sie ein. Mit der Führung will sie etwas zurückgeben – sie selbst hat bei einer ähnlichen Mission vor einigen Jahren in Missouri ebensolche Hilfsbereitschaft von Einheimischen auf den Spuren der Ahnen erfahren.

Ein Gruppenfoto vor dem Geburtshaus von Uropa Johann in Helvesiek. © hey

Nicht immer passen die Puzzleteile nahtlos, nicht alle Daten sind stimmig: „Vielleicht hat Johann bei der Einreise über sein Alter geflunkert“, vermuten die Amerikanerinnen mit einem Schmunzeln. Ahnenforschung, mehr aber noch DNA-Abstammungstests, seien in den USA viel verbreiteter als hier, wissen die Frauen zu berichten. „Bei euch stammen die meisten Vorfahren aus diesem Land – bei uns kommen sie aus aller Welt“, erklärt die 81-Jährige das Phänomen.

Ihre Tochter wollte es nicht bei bloßen Recherchen belassen. Schon vor drei Jahren hat sie diesen rund zweiwöchigen Trip im Zeichen der Genealogie geplant, dann kam Corona. „Mag sein, dass das einige merkwürdig finden, macht nichts“, meint die 52-Jährige, die selbst am Ende eines Tages voller Besichtigungen und einer schieren Flut von Informationen begeistert zuhören wird. Nach dem Besuch des Helvesieker Friedhofs und dem Geburtshaus von Johann Rathjen geht die morgendliche Fahrt durch den Ort, an der Pilzfarm und der Mülldeponie Rehr vorbei zu einer typischen Hofstelle, nach dem Mittagessen ist Scheeßel mit Heimathaus und St-Lucas-Kirche dran.

Futter für „Veesbook“ Die digitale Chronik „Veesbook“ wurde 2011 als Verein ins Leben gerufen. Derzeit treffen sich die 40 Mitglieder vier Mal im Jahr. Die Beiträge der Mitglieder zu „Geschichte und Geschichten aus Westervesede und umzu werden auf der Website www.veesbook.net veröffentlicht. Ein Schwerpunkt ist die Erstellung eines Ortsfamilienbuchs für das ganze Kirchspiel Scheeßel zu erstellen 30 000 Personen aus rund 11 500 Familien sind bereits erfasst worden. Zwecks Erfassung weiterer Familiendaten sucht der Verein vorhandene Ahnentafeln, in denen Personen aus dem Kirchspiel Scheeßel enthalten sind. Wer über solche Daten verfügt, möge bitte mit Annette Panzer Kontakt aufnehmen.

In der Ehrenkammer finden sich viele Namen vom Ehrenfriedhof in Helvesiek wieder. Lüdemanns und Rathjens, – die gibt es hier wie Sand am Meer. Dolmetscherin Mehldorn, die den Leihwagen aus München gesteuert hat, übersetzt auch diese Redensart. Zwischendurch schielt sie auf ihren Batzen Ausdrucke mit Fotos – sie hat die Reise minutiös vorbereitet. Sie wird auch am Tag darauf in Sottrum dabei sein, auf den Spuren von Johanns Ehefrau Maria Böschen, die er 1902 in den USA ehelichte.

Am Ende vieler Stopps sind Mutter und Tochter gerührt – „hier wehte der Geist der Ahnen “, meint die ältere Dame – auch wenn das auf Englisch nicht halb so pathetisch klingt. Nun geht es ab ins Hotel, Kraft sammeln für die nächsten Tage. Nach Sottrum folgen einige Tage in Bremen mit Treffen weit entfernter Cousins. Kennen tut man sich noch nicht – aber die DNA lügt nicht.