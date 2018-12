Grünabfallsammelplatz soll umgebaut werden 

Finteler Gemeinderat beschließt

+ © Witte Der Grünabfallsammelplatz in Fintel ist in die Jahre gekommen. Ein grundlegender Umbau soll nun zeitgemäßen Standards Rechnung tragen. © Witte

Fintel - Die Container haben bald ausgedient. Der Grünabfallsammelplatz an der Lauenbrücker Straße in Fintel wird von Grund auf umgebaut. Entsprechende Weichen für die schätzungsweise 110 .000 Euro teure Maßnahme hat am Montagabend der Gemeinderat gestellt. Auch in der Frage, wer das Projekt federführend abwickeln soll, fassten die Politiker einen Beschluss.