„Alles außer Stern des Südens“

Stemmen – Für die einen ist es eine lieb gewordene Tradition, für andere die Planung für einen Traum in Weiß. Und für Veranstalter Derk-Alexander Trau „ein Zusammenschluss regionaler Dienstleister“: Die Hochzeitsmesse, die am Sonntag im Landgut Stemmen über die Bühne ging, bringt nunmehr zum elften Mal Anbieter und Heiratswillige zusammen.

Ob Juwelier, Brautmoden, Reisebüro, Fotobox oder die Druckerei fürs Design der Einladungen: Viele der knapp 20 Standbetreiber sind von Anfang an dabei. Für die Tanzschule „Step by Step“ aus Schneverdingen, die mit einer eigenen Show zeigte, was tänzerisch möglich ist, ist die Messe eine gute Gelegenheit, das Einzugsgebiet über Fintel hinaus auszudehnen. Rund 40 bis 50 Brautpaare lassen sich pro Jahr hier für den großen Tag fit machen, entweder in einem Crashkurs oder – bei spezielleren Wünschen für die Choreografie „ihres“ Tanzes – in Einzelstunden. Der Trend zur eigenen Choreografie sei allerdings rückläufig, wie Lena Bosselmann beobachtet hat: „Vielen geht es nicht darum, mit einer Show das Publikum zu unterhalten, sondern nach dem Motto ‚Weniger ist mehr‘ den Tanz selbst zu genießen.“ Das spricht ihr aus der Seele: „Man möchte als Gast doch eher Harmonie und Gefühl sehen, als dass zwei sich wahnsinnig bemühen.“

Individuell stellt sich auch Jane Katt auf ihre Kunden ein. Die Sängerin bestreitet solo bei der Trauung oder mit Band bei der Feier am Abend inzwischen rund 90 Prozent ihrer Auftritte auf Hochzeiten. Dabei erfüllt sie dem Brautpaar so gut wie alle Liedwünsche. Was nicht im Repertoire ist, lässt sie von einer Band für das Halbplayback einspielen und lernt die Texte auswendig, „selbst wenn es das Ave Maria auf Latein ist“! Einzige Einschränkung: „Keine Fußballlieder“. Vor zehn Jahren habe sie sich überreden lassen, „Stern des Südens“ in der Kirche zu singen; „Das ging nach hinten los – nie wieder!“

Sie begleitete erstmals die von vielen Besuchern schon mit Spannung erwartete Brautmodenschau musikalisch. Wieder waren unter dem feinen Choreographiehändchen von Ines Güttel kleine Spielszenen entstanden, die ihre Ballett- und Tanzschüler mit teilweise schon professioneller Schauspielkunst gekonnt umsetzten. Und natürlich sorgten die Brautkleider bei den mit Cocktails versorgten Gästen immer wieder für ein „Ah und Oh“.

Ebenfalls ein echter Hingucker: die Blumenkreationen der Scheeßeler Gärtnerei Jörs mit Fokus auf saisonalen Produkten, großem Blumenkranz für die Braut und „wieder mehr Farben“, so Birte Jörs. „Genau so etwas haben wir gesucht“, meinte Andrea Berndmeyer aus dem Rotenburger Raum, die einen mit weiß lackiertem Korkenzieherhasel dekorierten Tisch inspizierte. Nach Hochzeitsmessen in Bremervörde, Hannover und Hamburg nun in heimischen Gefilden auf der Suche nach Inspiration für Saalschmuck, überzeugten sie und ihren Gatten in spe Markus Grützner neben der familiären Atmosphäre vor allem die regionale Ausrichtung: „Warum sollte ich in den Großstädten bestellen, was ich vor der Haustür haben kann?“

Noch etwas weniger zum Standard gehören Hochzeitsvideos: „Die sind auf der Bedürfnispyramide der Paare nicht gerade an der Spitze“, konstatiert Christian Eckhoff. Bei wem der „finanzielle Atem“ für seine Dienste reiche, der würde mit besonderen Momenten belohnt, verspricht der Zevener. „Die Brautpaare sind bei der Hochzeit oft so damit beschäftigt zu funktionieren, dass sie gar nicht alles mitbekommen.“ Da flössen beim gemeinsamen Ansehen des fertigen Videos schon mal Tränen, weiß er.

Für anrührende Momente sorgte auch die Blechblasformation „Quintastic Brass“. Die fünf Frauen aus dem Umfeld des Musikzugs Bothel treten seit zwei Jahren mit eigenen Arrangements bekannter Stücke auf, neben Privatfeiern auch schon ein Ständchen nach dem Standesamt. Mit Pachelbels Kanon stellten sie auch ihre „Kirchentauglichkeit“ unter Beweis.

