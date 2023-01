Alles auf Vertrauensbasis: Fintelerin bietet Deko- und Geschenkartikel zur Selbstbedienung an

Von: Lars Warnecke

Geschenke gibt es in Fintel an allen sieben Tagen der Woche – und zwar im Verkaufshäuschen von Sandra Tödter. In ihrer „Lütten Deko Stuuv“ bietet die 52-Jährige selbstgebastelte Dekoartikel an.

Fintel – SB-Hofläden gibt es viele in der Region – für Eier und Kartoffeln zum Beispiel. Oder für Fleisch und Milch – Produkte, die sich bequem aus dem 24-Stunden-Warenautomaten beziehen lassen. Nichts Ungewöhnliches also. Auch wer das Selbstbedienungshäuschen am Finteler Keenmoor erspäht, auf dem Grundstück von Familie Tödter, dürfte sich auf den ersten Blick an eine solche Verkaufsstelle erinnert fühlen – um beim näheren Hinsehen aber festzustellen, dass es hier kein einziges landwirtschaftliches Erzeugnis gibt. Stattdessen: Deko- und Geschenkartikel in Hülle und Fülle – nicht von der Stange, sondern individuell hergestellt. Von Sandra Tödter selbst.

Im Juli 2021 war es, als die zweifache Mutter, die hauptberuflich in der Disposition einer Zevener Eipulverfabrik beschäftigt ist, ihre „Lütte Deko Stuuv“ eröffnet hat. Durch den Verkauf der selbst gebastelten Artikel, sagt sie, habe sie ein bisschen das Familieneinkommen aufbessern wollen. Ob Gratulationskarten, Tee- und Windlichter, Schlüsselanhänger, Tischdekos, Begrüßungsschilder, Kerzenständer oder komplette Präsentkörbe – all das und vieles mehr findet sich in dem weißen, gut drei Quadratmeter großen Holzhäuschen, dessen Tür die Fintelerin täglich von morgens bis abends geöffnet hält, auch an den Wochenenden. „Meine Kunden können einfach vorbeikommen, sich etwas raussuchen und den entsprechenden Geldbetrag in eine Kasse einwerfen“, sagt die 52-Jährige. Und das Geschäftsmodell auf Vertrauensbasis – es funktioniere ihren Worten nach bestens. „Geklaut hat jedenfalls noch niemand etwas.“

Tatsächlich kennt Tödter einen Großteil ihrer Klientel aufgrund des Selbstbedienungsprinzips bis heute nicht. „Hin und wieder kommt es aber natürlich schon mal vor, dass jemand an der Haustür klingelt, um Geld zu wechseln, weil er oder sie es gerade nicht passend hat.“ Das Angebot, sagt die leidenschaftliche Bastlerin, werde nach fast anderthalb Jahren, in denen es die Dekostuuv nun gibt, jedenfalls schon gut angenommen.

Dabei sei es genau diese Leidenschaft für das Dekorative gewesen, sich mit dem Kleingewerbe selbstständig zu machen. Dafür investiert sie pro Woche einen vollen Arbeitstag, um für die Auslagen neue Produkte zu kreieren. Inspiration finde sie dabei vor allem in sozialen Netzwerken – auf Instagram, Facebook und Pinterest. „Wann immer ich dort etwas Neues sehe, muss ich das erst mal ausprobieren“, sagt Tödter. Am Ende gelange aber nur das in den Verkauf, was ihr zu 100 Prozent auch selbst gefallen würde. „Ich mag sehr gerne die Farbe Weiß – das findet sich auch in meinen Produkten wieder.“ Außerdem bevorzuge sie Holz als Werkstoff – den bekommt sie praktischerweise schon zurechtgeschnitten aus einer benachbarten Tischlerei. Woher sie sonst die Materialien bezieht? „Das meiste versuche ich, in der näheren Umgebung einzukaufen – nur Schablonen und andere spezielle Hilfsmittel, die ich zum Basteln brauche, bestelle ich im Internet.“ Wichtig sei es ihr zudem, möglichst kein Plastik zu verarbeiten – dies gelinge ihr aber nicht immer. „Geschenkkörbe zum Beispiel muss man ja schon noch in Folie einpacken.“

Keine Frage: Individualität hat ihren Preis. Und der liegt etwas höher als in solchen Dekoläden, in denen Massenware verkauft wird. „Letztendlich müssen die Kreativität, die Materialien und die Arbeitszeit ja auch bezahlt werden“, betont sie. „Meine Arbeitskraft ist in der Regel aber nicht wirklich mit eingerechnet.“ Ihre Devise: „Ich gebe als Preis immer so viel an, wie ich selbst dafür ausgeben würde, wenn ich die Sachen nicht eigenhändig herstellen könnte.“

Unterstützung bei den Geschäften erhält Sandra Tödter von ihrem Mann Stephan – er kümmert sich um die Buchhaltung, hat seinerzeit auch das Gewerbe angemeldet. „Ich habe von solchen Sachen ja keine Ahnung“, gesteht die 52-Jährige. Dafür umso mehr davon, wie sich Haus und Garten noch heimeliger gestalten lassen – eben mit ihren kreativen Ergüssen, die in Fintel und umzu mittlerweile wohl schon verbreitet Einzug gehalten haben dürften.