Aktionen an allen Ecken und Enden

Rehr - Es passte: Sonniges Spätsommerwetter begleitete das Sommerfest der Jugendhilfe Wümmetal in Rehr. Den mehr als 500 Besuchern wurde dabei allerhand geboten, unter anderem ein Landmarkt und ein Basar sowie allerlei Kulinarisches. Die Zeit reichte gar nicht aus, um alles mitzumachen.

Das musikalische Rahmenprogramm gestalteten indes die „Mittelalterband“ der Jugendhilfeeinrichtung sowie Mitglieder der Kreismusikschule. Die vielen Kinder unter der Besucherschar brauchten in der Warteschlange zum Kinderschminken etwas Geduld, konnten sich dafür aber im Anschluss wieder auf einer Hüpfburg oder Riesenrutsche austoben.

Wolfgang Renn von der Bereichsleitung Pädagogik ist es trotz der Volksfestatmosphäre wichtig, den eigentlichen Zweck der Jugendhilfeeinrichtung zu beschreiben. „Hier in Rehr werden junge Menschen mit unterschiedlichen Ausgangsproblemen auf den Ebenen Pädagogik, Ausbildung und Therapie in speziell ausgearbeiteten Programmen gefördert.“ So gelinge es, mehr als 70 Prozent der jungen Menschen zu einem regulären Berufs- oder Schulabschluss zu bringen.

Auch Melanie Laarz, Bereichsleitung Personal- und Öffentlichkeitsarbeit, ist von der Qualität der in Rehr geleisteten Arbeit überzeugt: „Vielen Menschen aus der Region ist es gar nicht bekannt, dass die Jugendhilfeeinrichtung Wümmetal in Rehr, zusammen mit einigen anderen Standorten der näheren Umgebung, mehr als 130 Mitarbeiter in sehr hochwertigen Arbeitsplätzen beschäftigt.“

Es gibt zahlreiche Ausbildungsmöglichkeiten für die Jugendlichen

Sie würden unter anderem dafür sorgen, dass sich die Teilnehmer der Jugendhilfemaßnahmen in den verschiedensten Berufen ausbilden lassen können. Für die Bereiche Hauswirtschaft, Garten-und Landschaftsbau, Maler, Tischler, Pferdepfleger oder in der Bürokommunikation stünden Ausbilder und Pädagogen zur Verfügung.

Von der Qualität der musikalischen Förderung konnte sich jeder Besucher live selbst überzeugen. So verlangte das gut gelaunte Publikum bis zum Schluss immer wieder nach Zugaben und machte so Lust auf das nächste Sommerfest in Rehr.

