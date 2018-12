Auswärtige laden Laub auf Sammelplatz ab

Ärger auf dem

+ Heiner Hagemann, CDU

Fintel - Nein, eine saubere Sache, findet Heiner Hagemann, sei das Abladen von Laub auf dem Osterberg-Sammelplatz in Fintel nicht. Erst kürzlich, meldete sich der CDU-Ratsherr während der Gemeinderatssitzung am Montagabend zu Wort, habe er wieder einmal an Ort und Stelle eine auswärtige Person beim Entsorgen von Blattwerk erwischt.