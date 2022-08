Absagen am laufenden Band: Wie eine ukrainische Flüchlingsfamilie vergeblich eine Wohnung sucht

Von: Lars Warnecke

Sind zusammengewachsen: Stefanie und Ronny Biedermann (v.l.) sowie Lyudmila Bohuslavska und ihre beste Freundin Anna Kolesnyk mit dem Nachwuchs. © Warnecke

Seit März lebt die aus der Ukraine geflüchtete Lyudmila Bohuslavska mit ihren beiden Kindern bei einer Gastfamilie in Lauenbrück. Gerne möchte sie eine eigene Wohnung beziehen, sucht nach einer neuen Bleibe. Nur hagelt es eine Absage nach der anderen.

Lauenbrück – Ronny Biedermann (45) und seine Frau Stefanie (36) leben in einem geräumigen Haus in Lauenbrück. Groß genug, um Geflüchtete aus der Ukraine bei sich aufzunehmen – wenigstens eine Zeit lang. Daher zögerten die Eltern von zwei kleinen Kindern auch nicht, in der Not zu helfen. Im März wandte sich das Paar mit seinem Angebot an die Samtgemeinde – und bekam gut zwei Wochen später eine Mutter mit deren zwei Kindern zugewiesen.

Die Mutter, sie heißt Lyudmila Bohuslavska, 35 Jahre alt, und ihre Kinder – Sohn Maxime (5) und Tochter Veronika (6). Kurz nach Kriegsausbruch war die kleine Familie aus ihrer Heimat Winnyzja im Herzen des Landes mit dem Auto ins sichere Polen geflohen. Und das Trio war nicht allein: Auch Anna, die beste Freundin von Bohuslavska, und ihr Töchterchen Katharina verließen die Stadt. Beide leben heute ganz in der Nähe: In Helvesiek sind sie untergekommen, ebenfalls in einer privaten Unterkunft.

Dass alle fünf sich heute noch, mehr als fünf Monate nach Beginn von Putins Angriffskrieg, in Deutschland aufhalten, das hätten sie anfangs nicht geglaubt, erzählt Bohuslavska auf Ukrainisch: „Damals sind wir von einer, höchstens zwei Wochen ausgegangen – so hatten wir auch unsere Koffer gepackt“, berichtet sie mithilfe einer Übersetzungsapp. Inzwischen sei längst klar: Der Konflikt wird noch sehr lange dauern, an eine baldige Rückkehr zu den Großeltern, die die Ukraine aus Altersgründen nicht hätten verlassen wollen, sei so eigentlich noch nicht zu denken, so Bohuslavska.

Und trotzdem stelle sie, deren Partner als Lkw-Fahrer quer durch Europa reist und den sie nur selten zu Gesicht bekommt, sich mittlerweile die Frage: Wäre es eventuell nicht doch besser? Denn: Auf Dauer möchte sie ihrer Gastfamilie nicht zur Last fallen, wie sie selbst sagt. Das tue sie auch gar nicht, wirft Stefanie Biedermann ein, ganz im Gegenteil: „Unsere Familie hat sich durch die Drei vergrößert, und vor allem der liebevolle Umgang mit den Kindern ist wirklich herzerwärmend“, zeigt sich die Lauenbrückerin ganz ergriffen. Nur sei es Bohuslavska, die in der Ukraine als Personalbuchhalterin gearbeitet hat, eben auch ein großes Anliegen, nach so langer Zeit eine eigene kleine Wohnung beziehen zu können, am liebsten mit Freundin Kolesnyk und deren Tochter.

Aber genau das ist der Haken: Obwohl die Familien seit mehr als zwei Monaten schon den Markt nach Mietwohnungen durchstöbern, im Internet wie auch in der Zeitung, blieben sämtliche Bewerbungen bis dato erfolglos. „Die Samtgemeinde, die zu Beginn uns sonst sehr bei der bürokratischen Abwicklung untersützt hat, kann uns da auch nicht behilflich sein – aus dem Rathaus hieß es, wir müssten uns auch selbst bemühen“, berichtet Biedermann.

Der Blick geht ständig aufs Handy: Könnte das nächste Wohnungsinserat vielleicht endlich ein Volltreffer sein? © -

Mit rund 80 Anfragen habe man mittlerweile auf Inserate reagiert – für Wohnungen in Lauenbrück, Scheeßel, Fintel, Vahlde, Helvesiek, Sothel, Rotenburg und Waffensen, um nur einige favorisierte Domizile zu nennen. „Mitunter sind wir auch zu Besichtigungsterminen eingeladen worden“, blickt Ronny Biedermann, der in der IT-Branche tätig ist, zurück. Nur: Dass vor Ort derart viele Mitbewerber aufschlagen würden, hätte er sich vorher nicht ausmalen können. Und seine Frau berichtet: „Man geht dort hin, macht sich Hoffnungen und am Ende klappt es doch wieder nicht – die Suche ist zeitaufwendig, belastend und zeigt mir Tag für Tag, aufs Neue, dass es wirklich eine Zwei-Klassen-Gesellschaft bei uns gibt.“

Manchmal, sagt sie, bekomme man von Eigentümern auch einen blöden Spruch zu hören, von wegen Flüchtlinge aus der Ukraine. Ebenso hätten ihr einige schon mitgeteilt, sie wollten keine sichere Bezahlung der Miete über das Jobcenter oder sie würden die Drei-Zimmer-Wohnung doch lieber an den Single-Mann vergeben, da der sicherlich ruhiger sei. Was ihrer Auskunft nach jedoch meistens als Antwort komme: Eine solch kleine Quadratmeterzahl reiche für fünf Personen doch gar nicht aus, da sei man ja verrückt. „Man muss aber auch sagen, dass die Menschen in der Ukraine einen anderen Standard haben“, klärt die 36-Jährige auf. „Lyudmila etwa wohnte dort mit Kind und Großeltern auf 35 Quadratmetern!“ Sie wie auch die alleinerziehende Mutter seien jedenfalls mit ihrem Latein langsam am Ende. „Es muss aber doch irgendwo noch einen gutmütigen Vermieter geben, der solche lieben Menschen aufnehmen möchte – und wenn nicht zu fünft, dann eben nur zu dritt.“

Für Lyudmila Bohuslavska, für die in den nächsten Wochen ein einjähriger Sprach- und Integrationskurs beginnt, deren Kinder seit Monaten schon die Kita und die Grundschule besuchen und gerade auch einen Schwimmkurs absolvieren, wäre eine eigene Bleibe jedenfalls ein Segen, wie sie betont. Gerade entdeckt sie auf dem Handy bei Ebay-Kleinanzeigen eine neue Wohnungsannonce. Aus Scheeßel kommt das Angebot – dort möchte sie am liebsten hin, dort kennt sie viele andere geflüchtete Frauen aus ihrem Heimatland. Mit etwas Unterstützung von Stefanie Biedermann schickt sie die auf Deutsch abgefasste Anfrage ab.

Ob es dieses Mal gelingen wird? „Es wäre toll“, meint die Lauenbrückerin, „denn nur so kann meiner Meinung nach eine gute Integration funktionieren.“