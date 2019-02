Fintel: 75.000 Euro für die Straßen

Die Gemeinde Fintel sei zur dauerhaften Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur verpflichtet, betonte der Bürgermeister. Das Gesamtpaket für alle Straßensanierungen läge nach seiner Einschätzung bei Kosten von rund 138 000 Euro. Die Mitglieder des Fachausschusses berieten nun eine Vorschlagsliste der Verwaltung über die am dringendsten notwendigen Reparaturen im laufenden Jahr. Bei den Maßnahmen handelt es sich im Wesentlichen um den Fugenverguss von Rissen, aber auch um entsprechende Oberflächenbehandlungen der Gemeindestraßen.

+ Der Endausbau am Neubaugebiet kostet die Gemeinde rund 47 000 Euro. © Ujen

So müssten beispielsweise auf der Euroallee auf knapp 2,5 Kilometern Länge Abläufe angeglichen und Risse beseitigt werden. Bei einem Arbeitsaufwand von sieben Tagen wären Kosten in Höhe von 21 000 Euro zu veranschlagen. Beschädigt mit zum Teil starken offenen Stellen in der Straßendecke ist auch die Lauenbrücker Straße auf etwa 1 200 Meter Länge. Die entsprechende Oberflächenbehandlung mit Fugenverguss schlägt mit 12 000 Euro zu Buche. Mit sieben Ja-Stimmen fasste der Bauausschuss schließlich die Beschlussempfehlung an den Gemeinderat für diese beiden Maßnahmen und andere Reparaturen, 75 000 Euro in den entsprechenden Teilhaushalt zu stellen.