„60 Minuten“: Unterwegs mit den Papiersammlern

Kartons aller Formate kommen bei der Sammlung zum Vorschein.

In fast jedem Dorf gibt es für Altpapier nicht nur die Blaue Tonne, sondern auch eine regelmäßige Altpapier-Sammlung eines Vereins. Das damit verdiente Geld geht dann in die eigene Arbeit. Und noch lohnt sich das Geschäft, wie man bei der Jugendfeuerwehr Vahlde weiß.

Vahlde – Verschlafen wirkt das Örtchen Vahlde am Sonntagmorgen um kurz nach 9 Uhr. Die Straßen: weitgehend leer. Nur einige Trecker sind in Sachen Ernte unterwegs. Zwei der Gespanne, die an diesem Morgen in Vahlde und Benkeloh über die Straßen tuckern, haben allerdings keine Strohballen geladen, sondern eine ganz andere Fracht: Altpapier. Der Anhänger von Ortsbrandmeister Bernd Heitmann ist bereits eine halbe Stunde nach dem Start gut gefüllt. Unermüdlich laden er und Thies Pfirrmann, Mitglied der Jugendfeuerwehr, das ein, was die Einwohner zumeist in Schubkarren an die Straße gestellt haben, säuberlich verschnürt.

Während der Pensionär die großen Kartons mit hohem Schwung auf den Hänger befördert, werden die mit dem vorgeschriebenen Bindfaden zusammengeschnürten Bündel lieber hochgereicht: „Die Kreiszeitung hat gewichtige Inhalte“, witzelt der Brandschützer. Entgegengenommen werden sie vom zwölfjährigen Thies, ebenfalls Benkeloher. Er lässt es sich nicht nehmen, heute – nun schon zum vierten Mal – dabei zu sein, und das, obwohl er erst gegen Mitternacht mit den Eltern aus dem Urlaub gekommen ist.

Thies Pfirrmann (l.) und Ortsbrandmeister Bernd Heitmann bei der Sammlung in Benkeloh.

Seit er zehn Jahre alt war (dem erforderlichen Mindestalter), ist er Mitglied der Jugendfeuerwehr Vahlde – eines von 15. „Keine schlechte Bilanz“, findet Heitmann, zählt der Ort doch gerade mal 680 Einwohner. Auf dem anderen Gespann, das die Straßen von Vahlde abfährt, tummeln sich heute sieben Jung-Brandschützer. „Sonst sind es wesentlich mehr“, weiß auch der stellvertretende Ortsbrandmeister Carsten Schildhauer, der den zweiten Trupp betreut. Oft bringen die Jugendlichen noch Freunde mit, die ebenfalls das Gemeinschaftsgefühl schätzen – allerdings sind dann auch keine Ferien.

Menge ändert sich kaum

Was sich nicht nennenswert ändert, ist die Menge des Altpapiers, das viermal jährlich abwechselnd vom Initiator der Aktion, dem Sportverein, und der Feuerwehr gesammelt wird. „Nur nach Weihnachten ist es wesentlich mehr“, sagt Heitmann. Mittlerweile ist der Vahlder Tross beim Hof von Jörn Brase angekommen. Auch er hat am Morgen die gut gefüllte Schubkarre rausgestellt, obgleich sein Hof, wie die meisten hier, längst eine blaue Tonne hat. „Das gehört dazu“ findet er, der selbst früher regelmäßig beim Sammeln dabei war, „egal ob für die Feuerwehr oder für den Verein“. Auch für die Frau ein paar Straßen weiter, die gerade ihre leere Schubkarre wieder reinholt, ist die Unterstützung eine Selbstverständlichkeit: „Das kommt doch den hiesigen Vereinen zugute.“

Immerhin 55 aktive Kameraden stellt die kleine Ortsfeuerwehr. Nichtsdestotrotz hat man Sorge, in der Zukunft zusammengelegt zu werden. „Dabei sind wir diejenigen, die verlässlich viele Kameraden stellen, auch tagsüber“, erklärt Heitmann. Das sei auch der engen Vernetzung mit den neun örtlichen Landwirten zu verdanken, „da ist in jedem Betrieb mindestens einer von uns dabei, in manchen sogar drei“. Das Freistellen sei kein Problem, „im Ernstfall stellen die Landwirte ihre Güllefässer sogar von sich aus zur Verfügung“, lobt er die gute Zusammenarbeit.

Trotz blauer Tonnen ist das Altpapier-Aufkommen lohnen sich die Sammlungen nach wie vor.

Eine Stunde später sind die Straßen leer – die Jugendlichen haben den letzten Schnipsel Papier sorgfältig aufgesammelt, und der blaue Container am Sportplatz, in den der Inhalt der beiden Hänger per Menschenkette befördert wurde, ist fast voll.

Vom Sporthaus blickt Tobias Koch herüber, erst nur vom Wahlplakat, dann in persona. Der Ortsbürgermeister hatte gerade den neuen Schankwagen geputzt und lässt es sich nicht nehmen, die jungen Ehrenamtler mit ein paar kühlen Getränken zu versorgen. Schnell kommt das Gespräch auf das neue geplante Feuerwehrhaus – Politik auf dem kurzen Dienstweg. Für die Jugendlichen ist der Einsatz heute beendet. In einigen Monaten sind sie wieder dabei, keine Frage!