60 Minuten beim Finteler Mittagstisch: Geschnetzeltes in Gemeinschaft

+ © - Während der Nachtisch serviert wird, erledigen die Ehrenamtler schon den Abwasch. © -

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Ulla Heyne schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Einmal in der Woche trifft sich eine Gruppe in Fintel zum gemeinsamen Mittagessen. Jeder ist willkommen. jeder bringt sich dabei ein. Wir haben vorbeigeschaut.

Fintel – Donnerstagmittag um 13 Uhr im Finteler Haus der Begegnung: Während woanders erst die Mittagspause eingeläutet wird, sind die zwei Dutzend Menschen, die sich hier an mehreren blumengeschmückten Achtertischen verteilt haben, schon mit dem Nachtisch fertig. Viele waren pünktlich um 12 Uhr hier. „Dann ist der Wunschplatz meist noch frei“, erzählt Egbert Jung. Seit der Verrentung vor sieben Jahren ist der offene Mittagstisch für ihn eine feste Anlaufstelle.

Wie die meisten hier lebt er allein, kochen könne er selbst nicht, „außer Bratkartoffeln“, grinst er verschmitzt hinter seinem Glas Joghurt-Kirsch-Traum hervor. Sonst isst er mittags meist in einer Gaststätte. „Hier ist es immer lecker, man hat fast den Eindruck, die Gruppen überbieten sich gegenseitig.“ Die heutige „Schicht“ aus fünf Damen, die das Geschnetzelte mit Reis gezaubert haben, ist schon beim Abwasch. „Jeder hier hat seine eigenen Schwerpunkte“, weiß Sabine Wilkens, die die Leitung nach der Corona-Zwangspause von der inzwischen 75-jährigen Lilly Bertram übernommen hat. „Doris Norden zaubert fantastische Nachtische, andere kochen lieber oder kümmern sich um die Deko, ums Auf- und Abdecken.“ Zu den vier, hoffentlich bald fünf Teams, gehören neben einem Dutzend Frauen auch drei Männer.

Hannelore Rogge, die gerade die Spülmaschine in der Gemeindehaus-Küche ausräumt – die Kirchengemeinde stellt Räumlichkeiten und Strom –, gehört bereits seit mehr als zehn Jahren zu den ehrenamtlichen Helfern des 2006 gegründeten Mittagstischs. Einmal im Monat packt sie hier mit an, um momentan durchschnittlich 20 bis 40 Menschen zu versorgen. Warum? „Es macht Spaß, Gemeinschaft zu stiften“, Stammgäste würden persönlich begrüßt, wie der junge Mann, der fast jede Woche mit dem Fahrrad aus Sprötze kommt. Für längere Schnacks bleibt wenig Zeit.

+ Die Finanzierung auf Spendenbasis hat sich bisher bewährt. © -

Dabei geht die eigentliche Arbeit für das jeweilige Team bereits einen Tag eher los, nämlich, wenn der gemeinsame Einkauf und Vorbereitung anstehen. Was gekocht wird, entscheidet die Gruppe – ein bisschen nach Lust, „aber es muss auch machbar und darf nicht zu teuer sein“, meint Mitstreiterin Gudrun Land.

Finanziert wird das Projekt, abgesehen von den gespendeten Kartoffeln und Spargel von ortsansässigen Bauern, ausschließlich aus den Spenden, die die Teilnehmer am Ende ins große rote Sparschwein stecken. Wieviel gegeben wird? „Das hängt ein bisschen davon ab, was es gibt“, findet Egbert Jung. Für ihn ist entscheidend, wie viel die Lebensmittel wohl im Supermarkt kosten würden, heraus kommt ein Obolus zwischen fünf und 7,50 Euro. Er war auch heute als einer der ersten hier, um sich seinen Lieblingsplatz zu sichern. Stammplätze gibt es nicht, wohl aber eine Art Stammtisch. Man kennt sich, freut sich auf die anderen. Ebenfalls mit am Tisch sitzt Christine Gutsmiedl, deren bayrische Herkunft sich noch am gelegentlichen „Gell?“ erahnen lässt. Schwiegersohn Wilfried kocht hier. Die 90-Jährige kocht noch selbst, am liebsten mittwochs für sich und die Haushaltshilfe, „dann bleiben keine Reste übrig und in Gemeinschaft schmeckt es einfach besser“.

Gemeinschaft, das ist für die meisten hier die Hauptsache. Gutsmiedl ist mit einer Freundin hier. „Wir haben uns gegenseitig mitgenommen“, sagt die 79-jährige Lilli Neumann. Zuerst hatte sie sich gesträubt, „da fühlt man sich alt“. Das Weihnachtsessen gefiel ihr indes so gut, dass sie seitdem regelmäßig dabei ist. Die allein lebende Fintelerin freut sich, „mal rauszukommen und wieder etwas Neues zu hören“.

+ Ein eingespieltes Team an den Töpfen: Hannelore Rogge (v.l.), Heidrun © -

Willkommen ist jeder, von Jung bis Alt. In die erstere Kategorie fällt als Einzige heute Mayla Dittmer, die mit ihrer Mutter hier ist, wenn der Stundenplan es zulässt. Ein bisschen langweilig sei es nur mit den Senioren manchmal schon, gibt die 13-Jährige zu, „aber die sind sehr nett und wenn sie von erzählen, erfährt man viel von früher“. Mutter Bianca freut sich, einmal in der Woche nicht selbst kochen zu müssen „und sich so richtig verwöhnen zu lassen – ein richtiger Luxus“.

Sie hatte den Mittagstisch zunächst für eine Institution für Bedürftige gehalten. Sie begrüßt die Idee des generationenübergreifenden Austauschs, setzt sich gern immer wieder zu anderen Menschen. Auch Flüchtlinge aus der Ukraine und Kolumbianer hat sie hier schon kennengelernt, „das bereichert ungemein“. Tochter Mayla hat inzwischen den Nachtisch verdrückt, „der ist das beste“.

Nachschlag ist heute leider nicht drin, und um 13.30 Uhr haben die letzten ihren Kaffee ausgetrunken und gehen wieder ihrer Wege – bis nächste Woche.