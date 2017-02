5 074 Stunden für die Allgemeinheit

Fintel - Von Hannelore Rutzen. Das erleben selbst langjährige Feuerwehrchefs, für die Ehrungen zur jährlichen Routine während der Jahreshauptversammlungen gehören, nur ganz selten. Dementsprechend würdigten Samtgemeindebrandmeister Klaus Intelmann und Ortsbrandmeister Oliver Sandau mit Henry Wichern einen Kameraden ganz besonders: „60 Jahre im Dienste der Feuerwehr Fintel – das ist eine unvorstellbar lange Zeit.“

Der 81-Jährige war der letzte an diesem Abend, den die beiden Funktionäre nach einer langen Schar an Beförderungen und Ehrungen zu sich nach vorn riefen. Der gesamte Saal erhob sich applaudierend. Wichern trat mit 21 Jahren den Brandschützern bei und wurde während der vielen Jahrzehnte, in denen er unter fünf Ortsbrandmeistern gedient hatte, x-fach ausgezeichnet. 22 Jahre lang bekleidete er das Amt des Kassenwarts, war ebenso lang im Kommando der Wehr tätig. „Die Kameradschaft zu pflegen, darauf legten wir immer großen Wert, auch heute noch“, sagte Wichern. „Das finde ich gut.“

Für seine 25-jährige Mitgliedschaft wurde der Hauptfeuerwehrmann Rolf Elter geehrt. Zum Brandmeister befördert wurde Daniel Stegen, zu Hauptfeuerwehrleuten Maik Riebesehl, Volker Riebesehl und Maria Bellmann.

Der Ortsbrandmeister berichtete, dass der Wehr derzeit 74 Mitglieder, darunter 54 Aktive, angehören. Unter den Aktiven befinden sich drei Frauen. Die Jugendabteilung der Wehr besteht aus sieben Jugendlichen.

21 Mal wurden die Finteler Kameraden im vergangenen Jahr alarmiert, darunter zu sieben Hilfeleistungen und 14 Brandeinsätzen, von denen sich zehn als Fehlalarme herausstellten.

Insgesamt blickt die Ortswehr für das Jahr 2016 auf rund 5 074 geleistete Stunden Feuerwehrdienst zurück, die sich aus Einsätzen, Lehrgängen, Übungen und zusätzlichen Diensten ergaben. Die Jugendabteilung war allein mit 1 253 Stunden bei der Sache.

Als Kassenprüfer rückt Thorsten Schröder nach.

Gäste waren auf der Versammlung der der stellvertretende Samtgemeindebürgermeister Friedhelm Indorf, der Vorsitzende des Feuerwehrausschusses der Samtgemeinde Klaus Miesner und Fintels Gemeindebürgermeister Wilfried Behrens. Sie alle dankten den Brandschützern für ihren unermüdlichen Einsatz. Zudem berichtete Samtgemeindebrandmeister Klaus Intelmann, dass die Feuerwehrhelme ausgetauscht und die Feuerwehrhäuser planmäßig gebaut würden und dass der diesjährige Leistungswettbewerb in Helvesiek stattfinden werde.