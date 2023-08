„Fidi-Boon-Wech“ startet: Endspurt für Radwegprojekt

Von: Judith Tausendfreund

Der Sandhasenweg in Rotenburg ist breit befahrbar. Auch der Fidi-Boon-Wech könnte so komfortabel werden. © Schultz

Wo lange stillgelegte Gleise ins Grün führen, entsteht jetzt der „Fidi-Boon-Wech“. Der Radschnellweg mit dem ungewöhnlichen Namen verbindet den Bahnhof Rotenburg mit dem Bahnhof Brockel. Die neue Strecke soll Pendler klimafreundlich den Ort wechseln lassen. Sie ist aber auch spannend für Radtouristen.

Brockel/Hemsbünde/Rotenburg – Seit 2019 wird offiziell am „Fidi-Boon-Wech“ gearbeitet. Jetzt bahnt sich das Finale an: Schon im September, so zumindest der Wunsch von Koordinator Dirk Eberle, Bürgermeister der Samtgemeinde Bothel, könnte gebaut werden. Der Spatenstich für das vorab auf etwa 2,3 Millionen Kosten geschätzte Radwegeprojekt ist für Ende August geplant. Ursprünglich gab es die Idee, bereits im Jahr 2022 zu bauen. Ganz so schnell ging es dann doch nicht.

Auch jetzt stehen noch letzte Entscheidungen aus. Der Rotenburger Stadtrat, der Verwaltungsausschuss Brockel und der Rat in Hemsbünde agieren in der Sache – letzte politische Abstimmungen sind vorzunehmen. Insofern besteht noch kein 100-prozentiges grünes Licht für den Start, auch wenn viel dafür spricht, dass es nun losgeht. Denn das Projekt als solches ist fortgeschritten.

Idee ist vor Jahren entstanden

Das verwundert nicht. Die Idee eines Radschnellweges, der die Bahnhöfe Rotenburg und Brockel verbindet, wurde schon 2017 entwickelt. Im Grunde laufen die Vorbereitungen seit sechs Jahren. 2019 wurden die Überlegungen konkreter. Der lange Vorlauf ergab sich aus dem Bemühen, Fördermittel aus dem Bundesumweltministerium zu erhalten. Hier behauptete sich die Stadt Rotenburg mit den beteiligten Gemeinden Brockel und Hemsbünde im Rahmen eines Wettbewerbs gegen konkurrierende Projekte. Im Januar 2021 kam die Zusage, dass das Projekt eine 75-prozentige Förderung durch den Bund erfährt. Im Februar 2021 gab der Stadtrat nach langen Diskussionen grünes Licht.

2022 mussten umfangreiche Umweltverträglichkeitsprüfungen durchgeführt werden. „Seit einem Jahr prüfen wir vor allem, wie die schützenswerte Natur auch weiterhin geschützt werden kann“, formuliert es Eberle. Er koordiniert den rund 2,5 Meter breiten Radweg, der auch einige Extras vorsieht, zum Beispiel einen Pendlerparkplatz und eine E-Bike-Station. Der lange Prüfungszeitraum erkläre sich durch die Tiere und Pflanzen, die über den Jahresverlauf hinweg beobachtet wurden – auch um zu klären, inwiefern sie sich durch den Radweg gestört fühlen werden. „Langfristige Kartierungen waren notwendig“, berichtet Eberle, der als gelernter Forstingenieur über die entsprechende Qualifizierung verfügt, ein solches Projekt nicht nur in der Anfangszeit zu begleiten. Auch während der späteren Ausführung wird er die Einhaltung der Umweltvorgaben überprüfen. „Das ganze Projekt liegt mir am Herzen und macht mir Spaß“, sagt er. Die Untersuchungen, die vorgenommen wurden, wurden intensiv mit den Fachkräften aus dem Landkreis besprochen. „Die Diskussionen waren nicht immer einvernehmlich, aber jetzt sind wir soweit“, beschreibt Eberle den Planungsstand.

Eidechsen werden geschützt

Zusätzlich zu den fachlichen Auseinandersetzungen musste eine Lösung für eine eher kleinere, aber schützenswerte Eidechsenpopulation gefunden werden. Diese wurde am Bahnhof Brockel entdeckt – also dort, wo der Radweg erbaut werden soll.

Laut Eberle stand zunächst die Idee im Raum, das Areal zu umgehen. Später wurde überlegt, die Tiere einzeln einzusammeln und umzusiedeln. Beides stellte sich als sehr aufwendig heraus. Mithilfe einer Expertin wurde jetzt eine andere Lösung erarbeitet: Die Gemeinde Brockel will ein Grundstück kaufen, welches sich direkt neben dem Bahnhof befindet. Dort soll dann ein Ausweichquartier für die Tiere entstehen.

Weitere Schritte in Richtung Realisierung des Radschnellwegs wurden in die Wege geleitet, etwa die Ausschreibungen für verschiedene Gewerke. Kleinere Verschiebungen in den Kostenberechnungen wurden ebenfalls vorgenommen. So hat sich herausgestellt, dass eine alte Brücke, die sich auf der Wegführung befindet, nicht – wie zunächst angenommen – abgerissen werden muss. Stattdessen kann diese wohl zur Fahrradbrücke umgebaut werden, „da haben wir Geld gespart“.

An anderen Stellen steigen die Kosten, etwa bei den Straßenbauarbeiten. Die finalen Zahlen stehen noch nicht fest. „Betroffen ist vor allem die Gemeinde Hemsbünde, da hier der größte Streckenanteil anfällt“, so Eberle weiter. Noch nicht vergeben sind aktuell die Arbeiten, die dafür sorgen sollen, dass die Natur, die sich in den langen Jahren der „Nicht-Nutzung“ ausgebreitet hat, nicht vernichtet, sondern so gepflegt wird, dass die jetzige Atmos-phäre erhalten bleibt.

Brücke wird erneuert

Eine besondere Rolle innerhalb des Projekts spielt die große Brücke über die Wümme, die direkt in Rotenburg ein Teil des Weges wird. Es geht um die hochwassersichere Querung der Nödenwiesen – die ursprüngliche Planung hierzu musste aus Gründen des Umweltschutzes geändert werden. Ein eigenes Planungsbüro kümmert sich um dieses Teilprojekt, die Vergabeunterlagen sind in der Vorbereitung. „Die Brücke soll dann nächstes Jahr neu gebaut werden“, berichtet Rotenburgs Bürgermeister Torsten Oestmann. Er hofft, dass auch der Weg dann fertiggestellt werden kann. Die alte Brücke müsse abgerissen werden. „Die Ausschreibung läuft jetzt, das wird wohl etwas teurer“, fügt er an. Alles insgesamt seien die Kosten nach wie vor noch nicht einzuschätzen. Ursprünglich hatte die Stadt 600 000 Euro für vier Jahre einkalkuliert. „Bislang gehen die Ausschreibungen – was das Gesamtprojekt angeht – auf.“ Oestmann begrüßt den neuen Radschnellweg: „Für Pendler ist das attraktiv, aber auch der Radtourismus zieht an, der Weg ist dann eine tolle Alternative.“

Auch Eberle ist zufrieden: „Mein Wunsch ist es, dass nach den letzten Entscheidungen, die jetzt getroffen werden, im September die ersten Aufträge vergeben werden“, blickt Eberle auf die kommenden Wochen. Wenn es nach ihm geht, kann es direkt am 5. September losgehen.

Radweg auf der stillgelegten Bahntrasse Der Name zum Radschnellweg ist eine späte Ehrung für einen Lokführer namens Friedrich, von allen nur kurz „Fidi“ genannt. Der steuerte am Anfang des 20. Jahrhunderts die Bummelzüge auf der Strecke von Rotenburg nach Brockel. Hier wurden Fahrgäste und Güter befördert. Auf den Resten dieser ehemaligen Bahnstrecke, die 1964 aufgegeben wurde, entsteht nun der „Fidi-Boom-Wech“, der die westlichen Dörfer der Samtgemeinde Bothel mit der Kreisstadt verbindet, dabei aber auch in Rotenburg einen bislang nicht erschlossenen Teil des Radwegs vollendet. Der Zuschuss des Bundes beläuft sich auf mehr als 1,8 Millionen Euro. Insgesamt wird der Weg eine Strecke von 9,2 Kilometer haben, 7,7 Kilometer führen über die ehemalige Bahntrasse.