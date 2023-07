Feuerwehreinsatz in Rotenburger Fußgängerzone: Küchenbrand

Von: Andreas Schultz

Pferdemarkt und ein Teil der angeschlossenen Fußgängerzone waren am Freitag Schauplatz eines Feuerwehreinsatzes. © Schultz

Flammen in einer Küche haben am Freitagnachmittag für die Rotenburger Feuerwehr einen Einsatz ausgelöst. Der Brandherd lag in einem Gebäude in der Fußgängerzone.

Rotenburg – Ein Küchenbrand hat am Freitagnachmittag die Feuerwehr Rotenburg beschäftigt. Die Einsatzkräfte eilten mit mehreren Fahrzeugen in die Große Straße. Das Feuer brannte in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Fußgängerzone, wie die Feuerwehr mitteilt.

Der Brand in der Wohnung über dem Hörgerätegeschäft sei schnell gelöscht gewesen, „aber das Gebäude war verraucht, daher haben wir das noch belüftet“, erläutert Feuerwehrpressesprecherin Natascha Carstensen. Personen seien nicht zu Schaden gekommen.