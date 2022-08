Feuerwehr löscht hunderte weitere Heuballen in Hellwege

+ © GATH Die Feuerwehr hat bereits am Montag Mittag brennende Heuballen gelöscht. Aufgrund von zugesetzten Löschmitteln muss das Brandgut gesondert entsorgt werden. © GATH

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Tom Gath schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Die Feuerwehr musste in Hellwege zahlreiche Heuballen löschen. Am Montagmittag haben erste Ballen gebrannt. Die Feuerwehrleute haben in hunderten weiteren Ballen erhöhte Temperaturen festgestellt und waren viele Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Hellwege – Die brennenden Heuballen auf der Hellweger Bundeswehrwiese an der Verdener Straße vom Montag haben die Feuerwehr noch bis tief in die Nacht beschäftigt. Nach dem Löschen des ersten Brandes hatten die Einsatzkräfte eine Wärmesonde angefordert, um weitere Heuballenhaufen zu prüfen. Bei der Messung seien sehr hohe Temperaturen festgestellt worden, teilt der Hellweges Ortsbrandmeister Erik Robin. Daraufhin hat die Feuerwehr alle rund 300 Heuballen vom Feld geöffnet und gelöscht. Teilweise wurden die Ballen 800 Meter weit zur alten Löschstelle gefahren. Zahlreiche Fahrzeuge der Feuerwehren Ahausen, Eversen und Hellwege, Landwirte und das Bundeswehrdienstleistungszentrum aus Rotenburg waren im Einsatz.

Erst nach neun Stunden konnten die Einsatzkräfte die Wiese an die Bundeswehr übergeben. Obwohl die Feuerwehrleute präventiv Beregnungsanlagen eingerichtet hatten, mussten sie in der Nacht auf Dienstag erneut für einstündige Nachlöscharbeiten ausrücken. Im gesamten Einsatzverlauf hat es keine Verletzten gegeben. Die Schadenshöhe ist bisher nicht bekannt. Da dem Löschwasser teilweise Löschmittel beigesetzt waren, muss das Brandgut nun auf dem Sondermüll entsorgt werden. Erik Robin dankt den Landwirten und der Bundeswehr, ohne deren Hilfe die hohe Zahl an Heuballen nicht so schnell hätte geborgen werden können. Am Montag Mittag waren zunächst rund ein Dutzend Heuballen in Brand geraten, die aber schnell gelöscht werden konnten.

Als Brandursache hatte die Feuerwehr Eigengärung vermutet. Zu früh gepresste Heuballen können sich aufgrund von Restfeuchtigkeit selbstentzünden. Bei diesem biologischen Prozess wird Energie in Form von Wärme freigesetzt. Die Naturwiese an der Verdener Straße ist eine Ausgleichsfläche der Bundeswehr für den Standortübungsplatz nebenan. tsg